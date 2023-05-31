Геррейру, Диаби, Беллингем, Киммих, Гнабри, Нкунку и Коло-Муани – в сборной Бундеслиги-2022/23 от ESPN

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Три игрока дортмундской «Боруссии» попали в команду сезона Бундеслиги по версии ESPN.

Из состава вице-чемпионов Германии в символическую сборную вошли защитники Нико Шлоттербек и Рафаэл Геррейру, а также хавбек Джуд Беллингем.

Полностью список из одиннадцати лучших футболистов минувшего сезона выглядит так:

Вратарь: Фредерик РенновУнион»);

Защитники: Джереми Фримпонг («Байер»), Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Нико Шлоттербек, Рафаэл Геррейру (оба – «Боруссия» Дортмунд);

Полузащитники: Мусса Диаби («Байер»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Йозуа Киммих, Серж Гнабри (оба – «Бавария»);

Нападающие: Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»).

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3 комментария

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Veron4
Помнится как мне про Гнабри писали, что сбитый летчик, ну да, ну да
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0mertas626
Мусиала?!
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