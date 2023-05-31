Геррейру, Диаби, Беллингем, Киммих, Гнабри, Нкунку и Коло-Муани – в сборной Бундеслиги-2022/23 от ESPN

Три игрока дортмундской « » попали в команду сезона Бундеслиги по версии ESPN.

Из состава вице-чемпионов Германии в символическую сборную вошли защитники Нико Шлоттербек и Рафаэл Геррейру, а также хавбек Джуд Беллингем.

Полностью список из одиннадцати лучших футболистов минувшего сезона выглядит так:

Вратарь: (« »);

Защитники: Джереми Фримпонг («Байер»), Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Нико Шлоттербек, (оба – «Боруссия» Дортмунд);

Полузащитники: («Байер»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Йозуа Киммих, Серж Гнабри (оба – «Бавария»);

Нападающие: Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»).

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте