Геррейру, Диаби, Беллингем, Киммих, Гнабри, Нкунку и Коло-Муани – в сборной Бундеслиги-2022/23 от ESPN
Три игрока дортмундской «Боруссии» попали в команду сезона Бундеслиги по версии ESPN.
Из состава вице-чемпионов Германии в символическую сборную вошли защитники Нико Шлоттербек и Рафаэл Геррейру, а также хавбек Джуд Беллингем.
Полностью список из одиннадцати лучших футболистов минувшего сезона выглядит так:
Вратарь: Фредерик Реннов («Унион»);
Защитники: Джереми Фримпонг («Байер»), Вилли Орбан («РБ Лейпциг»), Нико Шлоттербек, Рафаэл Геррейру (оба – «Боруссия» Дортмунд);
Полузащитники: Мусса Диаби («Байер»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Йозуа Киммих, Серж Гнабри (оба – «Бавария»);
Нападающие: Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»).
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