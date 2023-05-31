Билялетдинов о «Спартаке»: «50% трансферов — неудачные. С селекцией есть проблемы»

Динияр Билялетдинов раскритиковал трансферную политику «Спартака».

«Работа « » на трансферном рынке приносит мало плодов. Нельзя гордиться одним Промесом. Да, дважды с ним угадали, но с остальными легионерами не все так гладко.

Даже если взять тех, кто пришел этой зимой, — разве кто-то из них усилил команду? Ну и за последние несколько сезонов было много неудачных сделок – Тил, Педро Роша. У «Спартака» 50% трансферов — неудачные. С селекцией есть проблемы.

Летнее трансферное окно покажет, сможет ли клуб бороться за чемпионство в следующем сезоне. Нужны усиления», — сказал экс-игрок «Локомотива».

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