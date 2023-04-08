Марсьяль обошел Бекхэма по голам за «МЮ» (86) и вышел на 24-е место. Рекорд у Руни – 253

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм Антони Марсьяль Футбол

Форвард Антони Марсьяль опередил Дэвида Бекхэма по голам за «Манчестер Юнайтед»

Форвард Антони Марсьяль опередил Дэвида Бекхэма по голам за «Манчестер Юнайтед»

27-летний француз отметился голом на 71‑й минуте матча 30‑го тура АПЛ против «Эвертона» (2:0).

Теперь на счету Марсьяля 86 мячей – в 286 играх за «МЮ». У Бекхэма 85 голов в 388 матчах.

Марсьяль занимает 24-е место в списке бомбардиров «Манчестер Юнайтед». Рекордсмен по голам за клуб – Уэйн Руни (253).

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20 комментариев

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RedDevil1909
Ответ Милан 19
Только Бэкхема легенда, а это недоразумение вообще не пониманию как способилось аж 86 мячей кому то забить 🤦‍♂️ ...
так сколько он уже играет,это на самом не деле совсем не много для форварда за 8 сезонов
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R. Giskard Reventlov
А таланту на один мизинец Бэкса...
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RedDevil1909
ладно хоть травму не получил
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Dm Kznts
Ответ Милан 19
Эта деревяха забила 86 мячей? 🤦‍♂️...
вот уж кто, но называт Марсьяля деревяхой может только тот кто сам нулёвый в футболе
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Dm Kznts
Нап опередил хава.
Гениально.
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SLEVIN
Ответ Мохнатый55
Так и до сотни скоро добьет. Ну может не скоро, а ещё за 2-3 сезона
Будет целый, и если не продадут летом, то при Тен Хаге в след сезоне больше сотки забьет
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SLEVIN
Ответ Ashan Sorokin
И теперь Монако получилит бонусы
Причем тут бекхем и бонусы?
Монако уже ничего не получит. Золотой мяч марс точно не возьмет)
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Вовито Бомбито
Главное чтоб опять не травмировался на тренировке, вместо Реша забивать должен.
Не плохо было бы положить 1-2 гола своему бывшему клубу Севилье
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Вовито Бомбито
Ответ Astan4o
Марсьяль очень сильный футболист, он невероятно талантлив, жаль он этого не понимает и не видит со стороны, он по таланту ничем не хуже Дембеле и Мбаппе
Насчет Дембеле полностью согласен
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Мохнатый55
Ответ Милан 19
Эта деревяха забила 86 мячей? 🤦‍♂️...
Так и до сотни скоро добьет. Ну может не скоро, а ещё за 2-3 сезона
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Милан 19
Только Бэкхема легенда, а это недоразумение вообще не пониманию как способилось аж 86 мячей кому то забить 🤦‍♂️ ...
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SegaYasch
Ответ Зизуха
Как можно сравнивать того, кто должен забивать с тем, кто должен отдавать
Так это общая статистика, в ней все кто забивал за клуб, а не конкретно по позициям и т.п.
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Милан 19
Эта деревяха забила 86 мячей? 🤦‍♂️...
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-2
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Абдул Абакаев
Ответ Greenalem
Дэвид все равно лучше француза)
об этом и заикаться никто не смел
+8
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+8
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muse muse
Хоть бы Марса хватило до конца сезона) здоровья Марсику)
0
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Astan4o
Марсьяль очень сильный футболист, он невероятно талантлив, жаль он этого не понимает и не видит со стороны, он по таланту ничем не хуже Дембеле и Мбаппе
+2
0
+2
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Зизуха
Как можно сравнивать того, кто должен забивать с тем, кто должен отдавать
+4
-1
+3
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Greenalem
Дэвид все равно лучше француза)
+9
-3
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Joel Campbell
Марсиаль в своем стиле
Сейчас забьет еще парочку после выхода с банки и в лазарет на пару месяцев
+2
-1
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Ashan Sorokin
И теперь Монако получилит бонусы
+6
-2
+4
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