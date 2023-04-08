Марсьяль обошел Бекхэма по голам за «МЮ» (86) и вышел на 24-е место. Рекорд у Руни – 253
Форвард Антони Марсьяль опередил Дэвида Бекхэма по голам за «Манчестер Юнайтед»
Форвард Антони Марсьяль опередил Дэвида Бекхэма по голам за «Манчестер Юнайтед»
27-летний француз отметился голом на 71‑й минуте матча 30‑го тура АПЛ против «Эвертона» (2:0).
Теперь на счету Марсьяля 86 мячей – в 286 играх за «МЮ». У Бекхэма 85 голов в 388 матчах.
Марсьяль занимает 24-е место в списке бомбардиров «Манчестер Юнайтед». Рекордсмен по голам за клуб – Уэйн Руни (253).
Гениально.
Монако уже ничего не получит. Золотой мяч марс точно не возьмет)
Не плохо было бы положить 1-2 гола своему бывшему клубу Севилье
Сейчас забьет еще парочку после выхода с банки и в лазарет на пару месяцев