Мудрик разогнался до 36,63 км/ч – это 3-й результат в АПЛ. Уокер лидирует, Дарвин – в топ-5

Теги Челси Ливерпуль Ньюкасл Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия рейтинги Ноттингем Форест Кайл Уокер Дарвин Нуньес Энтони Гордон Михаил Мудрик Бреннан Джонсон Футбол

Михаил Мудрик вошел в тройку самых быстрых футболистов чемпионата Англии.

В сезоне-2022/23 украинский полузащитник «Челси» разогнался до 36,63 км/ч. Превзошли его только защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер (37,31 км/ч) и хавбек «Ноттингем Форест» Бреннан Джонсон (36,7 км/ч).

Также в топ-5 лиги попали полузащитник Энтони Гордон (36,61 км/ч), выступавший за «Эвертон» и «Ньюкасл», и форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес (36,53 км/ч).

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34 комментария

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Ноу криминалити
Можно использовать в качестве дрона-камикадзе
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rigobersong
Уокер красава, обычно игроки уже теряют скорость к 33м, и больше играют за счет опыта, а он и Винисиуса в карман положил, и в АПЛ самый быстрый!:))
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Пирс Морган
Как бы не вошел в тройку самых быстро выкинутых в АПЛ
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Raar
Кайл уже не молод, а как бегает... Крутой Уокер )
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Теннисный абсолют
И это за 100 млн и в 22 года!
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cektor
Ответ Ноу криминалити
Можно использовать в качестве дрона-камикадзе
Интеллект с дроном одинаковый )
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Konstantin Meerov
форрест гамп по скорости бега и уму на поле
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Ашот Растовщик
зарада или перемога?
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Roman
Уокер красавец
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Klinsmann32
Ответ Konstantin Meerov
форрест гамп по скорости бега и уму на поле
только на войну не поедет) будет дальше ныть
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Garikus89
Идеальное воплощение описания слова "бегунок". Как он с МЮ по воротам с семи метров попасть не сумел - это прям сказка)
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justbored
Осталось про мяч вспомнить.
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savik-A.M.
Что то вспомнился американский мультик , где койота всегда по трассе обгоняла птица , бежавшая без цели )
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Black Phoenix
Вот почему Уокер бегает с умом, к примеру, ликвидировав и нейтрализовав Винисиуса в матче с Реалом, а Мудрик бездарно, лишь бы бегать по факту?
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Pb-SE
При нормальном тренере мог бы с пользой применять свою скорость.
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Ебздрогыч
Мудрик разогнался до 36,63 км/ч и все равно не успел занять место в раздевалке. Там ребята на опыте...
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All These Things I Hate
это когда в раздевалке место освободилось?
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Н.Ф.
Указанные скорости с мячом или без мяча?
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Игорь Пичугин
Он с такой же скорость бежал из Шахтёра до Стэмфорд Бриджа?
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в лёгкую атлетику бегунка...
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ Ноу криминалити
Можно использовать в качестве дрона-камикадзе
Какие-то странные аналогии. Дрон считается медленным летательным аппаратом. Даже вести в ту степь.
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ДедаДома.нет
Ответ cektor
На фронт бы с такой скоростью бежал …
Флагом помахал страну поддержал.
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Fullhouse
Ответ cektor
На фронт бы с такой скоростью бежал …
Сам-то что не бежишь, украинец?
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10ztv
100млн за бегунка
+3
-3
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Eraser
Ответ Konstantin Meerov
форрест гамп по скорости бега и уму на поле
По фильму у Форреста было доброе сердце, чего вряд ли скажешь о Мудрике.
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