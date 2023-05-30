Мудрик разогнался до 36,63 км/ч – это 3-й результат в АПЛ. Уокер лидирует, Дарвин – в топ-5
Михаил Мудрик вошел в тройку самых быстрых футболистов чемпионата Англии.
В сезоне-2022/23 украинский полузащитник «Челси» разогнался до 36,63 км/ч. Превзошли его только защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер (37,31 км/ч) и хавбек «Ноттингем Форест» Бреннан Джонсон (36,7 км/ч).
Также в топ-5 лиги попали полузащитник Энтони Гордон (36,61 км/ч), выступавший за «Эвертон» и «Ньюкасл», и форвард «Ливерпуля» Дарвин Нуньес (36,53 км/ч).
Мудрик, Антони, Ришарлисон и Кукурелья – в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии Goal
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