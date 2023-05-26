Сутормин о переезде в Европу: «После «Зенита» нужно достойное предложение. Должно сложиться много факторов»

Теги Зенит премьер-лига Россия Алексей Сутормин Футбол

Алексей Сутормин оценил вероятность своего перехода в европейский клуб.

«Думал ли попробовать поиграть в Европе? Да, и сейчас думаю. Но многое зависит от предложения. Нужно, чтобы все стороны были заинтересованы. Дай бог, чтобы появился вариант.

Чтобы ехать туда, нужно быть готовым ментально. Взять того же Головина — ему достаточно времени потребовалось на адаптацию. Зависит и от человека. Кому-то легче адаптироваться, кому-то — наоборот.

После «Зенита» нужно достойное предложение. Ты играл в Лиге чемпионов, на стадион приходило по 70 тысяч человек. Естественно, хочешь быть частью этого каждый год. Приходится делать выбор.

Что такое хорошее предложение? Думаю, это заинтересованность в тебе. Чтобы перейти в европейский клуб, должно сложиться много факторов. Посмотреть, в какой футбол играет команда, какой тренер, какие требования, есть ли возможность прогресса в ближайшие годы.

Нет такого, чтобы уехать куда-то, [просто] чтобы уехать», — сказал хавбек «Зенита» в эфире YouTube-канала «СБГ Шоу».

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22 комментария

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Сергей Орлов
Европейский клуб для Сутормина это условный Лудогорец или Омония, не выше.
+18
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Dr.Gebbelsss
Ответ Колбаскер тут
Ну ушел Головин в Монако. И???
и стабильно играет в основе
в сильном клубе
в топ-чемпионате
отдает забивает
+13
-2
+11
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Arturitto
Сутормин,ну где ты и где Европа!
+8
0
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T622222
А ха ха 29 лет только посуду мыть в Европе 🤣🤣🤣
+7
-1
+6
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Oleg Olegov
Связка Сутормин-Ерохин встряхнула бы Баварию
+5
0
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**@#$НеКолюсь#@**
Ответ Колбаскер тут
Ну ушел Головин в Монако. И???
ты ждал, что он мбаппе затмит?
+5
-1
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Dr.Gebbelsss
Ответ Сергей Орлов
Европейский клуб для Сутормина это условный Лудогорец или Омония, не выше.
да откуда у Лудогорца или Омонии 50 тысяч рублей?)
+5
-1
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Vatikan
Только Ливерпуль, Реал тогда. Хотя Ливерпуль отпадает в этом сезоне.
+3
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Alibi_URAL
Ему практически через полгода тридцатник да и уровень его игры такой, что Европа для Сутормина закончится переходом в Балтику осенью этого года.
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Artonkin
После 50 тысяч рублей, нужно чтобы предложили хотя бы 70
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Андрей Дубровских
Лавочник-миллионер всем нужен
+2
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Balt39
Ответ T622222
А ха ха 29 лет только посуду мыть в Европе 🤣🤣🤣
Ну почему? За 50 000 рублей его могут себе позволить клубы 3 дивизиона Ватикана)))))
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трахтенберг месть коней
Ответ Artonkin
После 50 тысяч рублей, нужно чтобы предложили хотя бы 70
за 600 евро и Реал возьмет
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Slavnov
аха достойное,после зенита,за бесплатно не берут,кузяев подтвердит...
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Sinister Kid
То есть в условный Челси или Юве, Сутормин не пойдёт так как у них стадион меньше 70000?
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ArtBro
Контракт видимо на исходе, практики мало получает. Решил открыто заявить, что 50 тысяч мало, хочу 55 и точка. Готов и дальше помогать. Либо дождётесь уйду в Оренбург или Сочи
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Кино Музыка
В Оренбурге играл на порядок лучше. Тогда годился для европейских клубов, сейчас нет.
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Sinister Kid
То есть в условный Челси или Юве, Сутормин не пойдёт так как у них стадион меньше 70000?
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Spartak Forever
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Ливерпуль, Бавария , Сити и т.д Всякие Лацио или Лион пусть мечтают
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в Хлам
В Брюгге, на много круче зенита😁
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Slavnov
Ответ Dr.Gebbelsss
и стабильно играет в основе в сильном клубе в топ-чемпионате отдает забивает
Так прогресса нет какого то серьезного,в россии о нем забыли,примерно знают как у него там дела,задроты футбольные,остальным пофиг,что он там играет,что нет,для рф футбола его переход пустой,то же самое и про миранчука можно сказать,болтается где-то на дне серии A
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Колбаскер тут
Ну ушел Головин в Монако. И???
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