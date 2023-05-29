Анчелотти не уверен в будущем после разговоров с Пересом. Тренерский штаб считает атмосферу «странной» и сомневается в крупных тратах летом

Карло Анчелотти не уверен в своем будущем в «Реале».

Как сообщает The Athletic, несмотря на публичные заявления о поддержке итальянского специалиста, в частных разговорах президент высказывается более расплывчато, что вызывает у тренерского штаба неуверенность и раздражение.

Анчелотти и его помощники говорят, что у них нет полного понимания планов клуба насчет них, и описывают атмосферу как «странную».

Также у них есть опасения по поводу предстоящей трансферной кампании. Тренеры сомневаются, что руководство будет тратить значительные деньги на укрепление позиций, на которые указывает .

63-летний специалист рассчитывает на подписание как минимум одного форварда и приобретение защитников на оба фланга – либо одного игрока, способного сыграть и слева, и справа.

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