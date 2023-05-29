Анчелотти не уверен в будущем после разговоров с Пересом. Тренерский штаб считает атмосферу «странной» и сомневается в крупных тратах летом

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Футбол

Карло Анчелотти не уверен в своем будущем в «Реале».

Как сообщает The Athletic, несмотря на публичные заявления о поддержке итальянского специалиста, в частных разговорах президент Флорентино Перес высказывается более расплывчато, что вызывает у тренерского штаба неуверенность и раздражение.

Анчелотти и его помощники говорят, что у них нет полного понимания планов клуба насчет них, и описывают атмосферу как «странную».

Также у них есть опасения по поводу предстоящей трансферной кампании. Тренеры сомневаются, что руководство будет тратить значительные деньги на укрепление позиций, на которые указывает Анчелотти.

63-летний специалист рассчитывает на подписание как минимум одного форварда и приобретение защитников на оба фланга – либо одного игрока, способного сыграть и слева, и справа.

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22 комментария

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blaugrano
Журналисты вышли на новый уровень. Раньше могли читать язык тела и сливать инфу из самых закрытых бесед в чатах, теперь расшифровывают мысли и чувства.
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DarkLight
Реал похоже ждёт прихода Мбаппе в следующем году и с ним уже строить новую команду без Бенза, Модрича, Крооса, а Анчелотти максимум будет в команде еще сезон, так что похоже Пересу не особо важно, будет ли Анчелотти тренером или нет, будет - хорошо, можно спокойно искать тренера под новый проект, не будет - все равно следующий сезон без больших вложений не станет для Реала очень успешным, текущей обоймы не хватило на ЛЧ и ЧИ уже в этом году, а лидеры не молодеют
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Bahmut
Реал будет держать деньги до лета 2024, это очевидно, а там либо Холланд либо Мбаппе, с кем удастся договориться. Может даже оба, хотя вряд ли.
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Aleksey Yashin
*Реал может взять Хоселу на замену Бензема*
Анчелотти: Очень странные дела
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Этот Райола хочет денег
Ну что, новости же надо откуда то брать во время пауз. Типа- Анчи старый? старый. После того, как уступил чемп Барсе и слился в ЛЧ Перес не очень доволен? Ясное дело. Напишем-очень недоволен. Соответственно не доверяет Карло, денег на трансфер не даст, а вынудит уйти на пенсию. Новость готова, в тираж срочно!
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ DarkLight
Реал похоже ждёт прихода Мбаппе в следующем году и с ним уже строить новую команду без Бенза, Модрича, Крооса, а Анчелотти максимум будет в команде еще сезон, так что похоже Пересу не особо важно, будет ли Анчелотти тренером или нет, будет - хорошо, можно спокойно искать тренера под новый проект, не будет - все равно следующий сезон без больших вложений не станет для Реала очень успешным, текущей обоймы не хватило на ЛЧ и ЧИ уже в этом году, а лидеры не молодеют
Думаешь Реал опять наступит на грабли и понадеется на то, что в этот раз Мбаппе их не кинет ? Очень опрометчиво конечно. Стоит иметь хоть какой-то план Б
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Bahmut
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Сити никогда не продаст Холланда. Патриоту Франции ещё лям 150 добавят
У него отступные в контракте на 2024 год прописаны, 200 млн. евро. Вот я и говорю деньги будут копить. Беллингема возьмут и нажмут на тормоз.
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Бенисио Дель Пьеро
Реалу очень нужно усилить состав. Без этого можно кого угодно приглашать тренером толку не будет. Бензема уже сдает, а может и вообще уехать в Саудовскую Аравию. Таким образом придется ещё и форварда в основу искать уже сейчас. Уже точно настала пора обновлять состав. Ещё один сезон на стариках не вытянуть.
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Михо
Так Беллингем приходит, куда крупнее?
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Иван Иванов
Реал в последние годы поменял трансферную политику если раньше скупали звёзд пачками - Криштиану, Кака, также брали просто сильных игроков - месут озил,хедира,алтынтоп,гранеро ...,то сейчас действуют в режиме жёсткой экономии , Моуриньо точно в данный момент не приедет , поскольку понятно что в приобретении нужных ему игроков будет отказано.
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Антон Киселёв
"Странная атмосфера" - это скорее всего признак переговоров с кем-либо из свободных тренеров, только кто это может быть кроме Наггельсмана?
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Maksat Hasanow
Анчелотти и его помощники говорят...*

А кому же они говорят интересно?
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Maksat Hasanow
Ответ blaugrano
Журналисты вышли на новый уровень. Раньше могли читать язык тела и сливать инфу из самых закрытых бесед в чатах, теперь расшифровывают мысли и чувства.
Добро пожаловать в будущее
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Maksat Hasanow
Добро пожаловать в будущее
Я все эти штучки ещё в звёздных войнах видел. А это 2000-годы
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ GuruFutbola
Все правильно, нищий реал пусть довольствуется мариано и прочими себальясами)
Во всяком случае, не дёргают рычаги, как некоторые
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Во всяком случае, не дёргают рычаги, как некоторые
Лучше дергать рычаг, чем быть нищим)
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Maksat Hasanow
Анчелотти и его помощники говорят...* А кому же они говорят интересно?
Друг другу
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Maksat Hasanow
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Друг другу
А кто из них крот тогда? Интересно получается
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Maksat Hasanow
А кто из них крот тогда? Интересно получается
Может кто-то сказал жене, жена подруге, журналист услышал.
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