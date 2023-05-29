Камано уйдет из «Локомотива», скорее всего. Агент требовал 1 млн евро за продление контракта зимой – клуб отказался (Иван Карпов)

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Франсуа Камано Футбол

Франсуа Камано близок к уходу из «Локомотива».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, по завершении сезона полузащитник с высокой вероятностью покинет клуб.

Зимой игрок мог продлить контракт с «Локомотивом» на год с повышением зарплаты с 1,2 млн евро до 1,6. Вмешался агент, который потребовал у клуба 1 млн евро за пролонгацию договора без роста оклада. Руководство команды отказалось и отложило вопрос до лета, а сейчас уже не считает необходимым продолжать сотрудничество с Камано.

У 27-летнего футболиста 3 гола за 28 матчей в Мир РПЛ в этом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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Dmitry Orlov
Я бы предпочёл, чтобы Керк вернулся и играл справа в атаке, чем оставлять на этой позиции Камано, который неплох, но не более того. Хорошие матчи чередует с серыми.

А если уйдёт Камано, знаете, что это значит? Что в Локо не остаётся НИ ОДНОГО игрока, приобретённого в эпоху Кикнадзе (Живоглядова, судя по инсайдам, тоже продлевать не будут). А ведь прошло всего-то три года.
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alexsem69
Не велика потеря!
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Vadim Ilyin
По моему субъективному мнению, Франсуа, уже и сам не горит желанием тут играть. Был полезен, не плохой игрок. Уйдет - удачи. Останется - надеюсь прибавит. В любом случае есть кем заменить. 🙄
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sebastian1410
Ответ Peter Parker
Вот вы говорите, что не велика потеря, но Комано чаще всех выходил на поле в этом сезоне, 37 раз и четвёртый по сыгранным минутам. Так что игрок все же востребован в команде. Да, прямо сейчас он не главная ударная сила команды, но если Локо хочет результата, то иметь обойму не помешает.
Играл из-за отсутствия конкуренции и альтернативы - аренда Керка, травмы Изидора и Жемалетдинова
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Кирян Киряныч
Людоедик очень средний футбол показывает в последнее время. Да и при живых Пиняеве Глушенкове и Изидоре точно выглядит как игрок лавки
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Novak
Есть Глушенков, Изидор, Пиняев, Раков. В нынешней ситуации Камано не нужен, тем более что у него зарплата большая. Ладно бы ещё играл стабильно, а то почти никогда не видно на поле.
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Dmitry Orlov
Ответ alexsem69
Не велика потеря!
Действительно, не велосипеда потеря.
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Vadim Ilyin
Ответ Dmitry Orlov
Как раз он заявлял, что готов тут остаться, и чуть ли не о желании получить российский паспорт говорил.
Ну значит останется в условном "динамо")
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s_kapa
Ответ Novak
Есть Глушенков, Изидор, Пиняев, Раков. В нынешней ситуации Камано не нужен, тем более что у него зарплата большая. Ладно бы ещё играл стабильно, а то почти никогда не видно на поле.
Камано играет, потому что дает необходимый для Галактионова функционал: прессинг, игра в обороне, объем. Хотя объективно сейчас сильнейший вариант: Глуш - Пиня - Дзюба. В общем, пользу приносит, но если уйдет, это не будет болезненно
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