Камано уйдет из «Локомотива», скорее всего. Агент требовал 1 млн евро за продление контракта зимой – клуб отказался (Иван Карпов)
Франсуа Камано близок к уходу из «Локомотива».
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, по завершении сезона полузащитник с высокой вероятностью покинет клуб.
Зимой игрок мог продлить контракт с «Локомотивом» на год с повышением зарплаты с 1,2 млн евро до 1,6. Вмешался агент, который потребовал у клуба 1 млн евро за пролонгацию договора без роста оклада. Руководство команды отказалось и отложило вопрос до лета, а сейчас уже не считает необходимым продолжать сотрудничество с Камано.
У 27-летнего футболиста 3 гола за 28 матчей в Мир РПЛ в этом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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А если уйдёт Камано, знаете, что это значит? Что в Локо не остаётся НИ ОДНОГО игрока, приобретённого в эпоху Кикнадзе (Живоглядова, судя по инсайдам, тоже продлевать не будут). А ведь прошло всего-то три года.