Франсуа Камано близок к уходу из «Локомотива».

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, по завершении сезона полузащитник с высокой вероятностью покинет клуб.

Зимой игрок мог продлить контракт с « » на год с повышением зарплаты с 1,2 млн евро до 1,6. Вмешался агент, который потребовал у клуба 1 млн евро за пролонгацию договора без роста оклада. Руководство команды отказалось и отложило вопрос до лета, а сейчас уже не считает необходимым продолжать сотрудничество с .

У 27-летнего футболиста 3 гола за 28 матчей в Мир в этом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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