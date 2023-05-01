Франсуа Камано: «Я счастлив в «Локо». Осталось поговорить с руководством о новом контракте»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Франсуа Камано Футбол

Франсуа Камано не прочь продлить соглашение с «Локомотивом».

30 июня 2023 года вингер может стать свободным агентом.

«Что касается моего будущего, то я счастлив в «Локомотиве». Мне все нравится. Осталось только поговорить с руководством о новом контракте.

Ожидал ли, что Дзюба забьет [«Химкам»] ударом скорпиона? Да, конечно, он отличный нападающий. Он очень помогает нам добиваться результата, забивает важные голы. Я могу сказать, что Артем - один из лучших нападающих, с которыми я играл за карьеру», — сказал Камано.

В 24 матчах сезона Мир РПЛ на счету 27-летнего гвинейца 3 гола и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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6 комментариев

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Juron228
Ответ Roman
Камано до сих пор производит странное впечатление своей игрой. Вроде и забить может, и обыграть, и пас вырезать, но иногда такое ощущение, что просто теряется и ходит пешочком.
Так и есть, тот же Керк в разы интереснее
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Roman
Камано до сих пор производит странное впечатление своей игрой. Вроде и забить может, и обыграть, и пас вырезать, но иногда такое ощущение, что просто теряется и ходит пешочком.
+2
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Yujanin
Ответ Дядя ТУРА
не стоит новый контракт подписывать. средний игрок. погоды не делает
Топы к нам не поедут)
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Дядя ТУРА
не стоит новый контракт подписывать. средний игрок. погоды не делает
+3
-3
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Reno Rinner
Камано исправно выходит в старте и делает голевые действия, это все таки говорит о мастерстве что оно у него есть , но были и игры где терялся напрочь. Все таки при Галактионове полезен, может и стоит продлить, вопрос за какие деньги он играет ?
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