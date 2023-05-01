Франсуа Камано: «Я счастлив в «Локо». Осталось поговорить с руководством о новом контракте»

Франсуа Камано не прочь продлить соглашение с «Локомотивом».

30 июня 2023 года вингер может стать свободным агентом.

«Что касается моего будущего, то я счастлив в « ». Мне все нравится. Осталось только поговорить с руководством о новом контракте.

Ожидал ли, что Дзюба забьет [«Химкам»] ударом скорпиона? Да, конечно, он отличный нападающий. Он очень помогает нам добиваться результата, забивает важные голы. Я могу сказать, что - один из лучших нападающих, с которыми я играл за карьеру», — сказал .

В 24 матчах сезона Мир на счету 27-летнего гвинейца 3 гола и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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