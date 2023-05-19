Франсуа Камано: «Буду рад получить российский паспорт. Это положительно скажется на мне и моей карьере»
Франсуа Камано заявил, что был бы рад получить российский паспорт.
Гвинейский футболист выступает за Локомотив с 2020 года.
«Большую роль играют отношения с тренером. Мы очень хорошо общаемся, впитываем все.
Благодаря самоотдаче я сильно прибавил физически.
Если мы хотим быть наверху, то должны сохранить текущий уровень самоотдачи и целеустремленности
Я счастлив здесь, в «Локомотиве». И буду рад получить российский паспорт. Это положительно скажется на мне и моей карьере», – сказал Франсуа Камано.
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