Франсуа Камано: «Буду рад получить российский паспорт. Это положительно скажется на мне и моей карьере»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Франсуа Камано Матч ТВ Футбол

Франсуа Камано заявил, что был бы рад получить российский паспорт.

Гвинейский футболист выступает за Локомотив с 2020 года.

«Большую роль играют отношения с тренером. Мы очень хорошо общаемся, впитываем все.

Благодаря самоотдаче я сильно прибавил физически.

Если мы хотим быть наверху, то должны сохранить текущий уровень самоотдачи и целеустремленности

Я счастлив здесь, в «Локомотиве». И буду рад получить российский паспорт. Это положительно скажется на мне и моей карьере», – сказал Франсуа Камано.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Baco85
чувак не всё знает о российском паспорте по ходу
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олимпионик
Уже знает, что это положительно скажется на его налогах.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бродяга-симпатяга
Скажи что ты таджик Франсуа, сразу дадут.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий