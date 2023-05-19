Франсуа Камано: «Буду рад получить российский паспорт. Это положительно скажется на мне и моей карьере»

Франсуа Камано заявил, что был бы рад получить российский паспорт.

Гвинейский футболист выступает за Локомотив с 2020 года.

«Большую роль играют отношения с тренером. Мы очень хорошо общаемся, впитываем все.

Благодаря самоотдаче я сильно прибавил физически.

Если мы хотим быть наверху, то должны сохранить текущий уровень самоотдачи и целеустремленности

Я счастлив здесь, в « ». И буду рад получить российский паспорт. Это положительно скажется на мне и моей карьере», – сказал .

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!