Ливакович отбил 3 пенальти в серии с Японией. На ЧМ это удавалось лишь Рикарду и Субашичу

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Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович отразил три удара японцев с пенальти.

В серии послематчевых одиннадцатиметровых 27-летний футболист, представляющий загребское «Динамо», не позволил забить Такуми Минамино, Каору Митоме и Мае Йосиде.

Ранее лишь двум голкиперам удавалось сделать три сэйва в серии пенальти на чемпионате мира: Рикарду в игре Португалии с Англией в 2006 году и Даниелу Субашичу в матче Хорватии с Данией в 2018-м.

Подробно со статистикой Ливаковича можно ознакомиться здесь.

Хорватия – в 1/4 финала. Благодаря супергерою Ливаковичу: 3 сэйва в серии пенальти!

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