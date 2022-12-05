Ливакович отбил 3 пенальти в серии с Японией. На ЧМ это удавалось лишь Рикарду и Субашичу

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович отразил три удара японцев с пенальти.

В серии послематчевых одиннадцатиметровых 27-летний футболист, представляющий загребское , не позволил забить Такуми Минамино, Каору Митоме и Мае Йосиде.

Ранее лишь двум голкиперам удавалось сделать три сэйва в серии пенальти на чемпионате мира: в игре с Англией в 2006 году и в матче Хорватии с Данией в 2018-м.

Подробно со статистикой Ливаковича можно ознакомиться здесь.

Хорватия – в 1/4 финала. Благодаря супергерою Ливаковичу: 3 сэйва в серии пенальти!

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