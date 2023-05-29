Аршавин о шансах «Арсенала» на чемпионство в следующем сезоне: «Если удастся сохранить команду, то можно попытать счастья. Но «Сити» очень силен»

Теги Андрей Аршавин Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Андрей Аршавин поделился менением о шансах «Арсенала» на чемпионство в следующем году.

В сезоне АПЛ-2022/23 лондонский клуб занял 2-е место, отставание от «Манчестер Сити» составило 5 очков. 

«Сейчас трудно сказать, может ли «Арсенал» побороться с «Сити» за чемпионство в следующем сезоне. «Канониры» очень были близки в этом сезоне, хорошо играли и был отрыв, но не смогли дотянуть до конца.

В принципе, в «Арсенале» очень много молодых ребят и футболистов среднего возраста. Потенциал есть. Если удастся эту команду сохранить, то можно в целом попытать счастья. Но «Манчестер Сити» очень силен», – сказал бывший футболист «Арсенала». 

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10 комментариев

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KeriLLo
Арсеналу нужно не только сохранить костяк, но и усиливать скамейку, с ЛЧ намного сложнее будет.
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gninnur esrever*
Арсенал просрал свой исторический шанс в этом сезоне.
Это было бы чемпионство в стиле Лeстера, но оно было реальным, не будь они ссаными клоунами.
Следующий исторический шанс будет лет через 20, когда снова сойдутся обстоятельства.
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Timeofinjoy
Что он хотел сказать то?
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gninnur esrever*
Я бы лучше говорил о шансах остаться в АПЛ. След сезон будет провальным, потому что уйдет Салиба, а в пз надо будет менять уходящего Джаку и сдувшегося Парти.
+ ЛЧ будет забирать силенки.
Да ваще, о чем я, просто потому, что лузеры. Врожденные неисправимые лузеры.
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Крэнг
Так ее уже не удалось сохранить, тот же Джака свалил
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