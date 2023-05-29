Аршавин о шансах «Арсенала» на чемпионство в следующем сезоне: «Если удастся сохранить команду, то можно попытать счастья. Но «Сити» очень силен»
Андрей Аршавин поделился менением о шансах «Арсенала» на чемпионство в следующем году.
В сезоне АПЛ-2022/23 лондонский клуб занял 2-е место, отставание от «Манчестер Сити» составило 5 очков.
«Сейчас трудно сказать, может ли «Арсенал» побороться с «Сити» за чемпионство в следующем сезоне. «Канониры» очень были близки в этом сезоне, хорошо играли и был отрыв, но не смогли дотянуть до конца.
В принципе, в «Арсенале» очень много молодых ребят и футболистов среднего возраста. Потенциал есть. Если удастся эту команду сохранить, то можно в целом попытать счастья. Но «Манчестер Сити» очень силен», – сказал бывший футболист «Арсенала».
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Это было бы чемпионство в стиле Лeстера, но оно было реальным, не будь они ссаными клоунами.
Следующий исторический шанс будет лет через 20, когда снова сойдутся обстоятельства.
+ ЛЧ будет забирать силенки.
Да ваще, о чем я, просто потому, что лузеры. Врожденные неисправимые лузеры.