Аршавин о шансах «Арсенала» на чемпионство в следующем сезоне: «Если удастся сохранить команду, то можно попытать счастья. Но «Сити» очень силен»

Андрей Аршавин поделился менением о шансах «Арсенала» на чемпионство в следующем году.

В сезоне АПЛ-2022/23 лондонский клуб занял 2-е место, отставание от «Манчестер Сити» составило 5 очков.

«Сейчас трудно сказать, может ли «Арсенал» побороться с «Сити» за чемпионство в следующем сезоне. «Канониры» очень были близки в этом сезоне, хорошо играли и был отрыв, но не смогли дотянуть до конца.

В принципе, в «Арсенале» очень много молодых ребят и футболистов среднего возраста. Потенциал есть. Если удастся эту команду сохранить, то можно в целом попытать счастья. Но « » очень силен», – сказал бывший футболист « ».

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