Финал Кубка России 2023 — где смотреть, дата матча, где пройдет игра

Теги ЦСКА ФОНБЕТ Кубок России Краснодар Футбол

В финале Кубка России 2023 по футболу сыграют «Краснодар» и московский ЦСКА. Матч состоится 11 июня в столице России на стадионе «Лужники», начало в 17:00 по московскому времени. Прямую трансляцию финала будет осуществлять главный спортивный канал страны «Матч ТВ». Зрителей будут ожидать прогнозы специалистов, предматчевые интервью и прямые включения со стадиона.

Финал Кубка России 2023 станет уже 31 розыгрышем этого престижного трофея. Впервые в этом сезоне у турнира был новый формат. Ввиду изоляции российского футбола перед организаторами стояла задача как можно больше насытить календарь матчами, поэтому был создан «Путь РПЛ» и «Путь Регионов». В такой системе более привилегированными становились команды Премьер-лиги, но этого никто и не скрывал. ЦСКА и «Краснодар» уже встречались в этом розыгрыше на стадии четвертьфинала «Пути РПЛ» в начале года. Армейцы взяли верх по сумме двух встреч и отправили южан дальше идти по «Пути Регионов».

Путь этот был довольно длинной. На пути к финалу пришлось сыграть пять матчей с разными командами. Трижды дело доходило до серии пенальти, в том числе с сенсацией турнира тольяттинским «Акроном», и везде «быки» были более удачливыми. ЦСКА после «Краснодара» оказался сильнее в двух матчевом противостоянии с «Крыльями Советов» и «Уралом». Теперь болельщиков ждет решающий поединок.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий