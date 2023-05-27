В финале Кубка России 2023 по футболу сыграют «Краснодар» и московский ЦСКА. Матч состоится 11 июня в столице России на стадионе «Лужники», начало в 17:00 по московскому времени. Прямую трансляцию финала будет осуществлять главный спортивный канал страны «Матч ТВ». Зрителей будут ожидать прогнозы специалистов, предматчевые интервью и прямые включения со стадиона.

Финал Кубка России 2023 станет уже 31 розыгрышем этого престижного трофея. Впервые в этом сезоне у турнира был новый формат. Ввиду изоляции российского футбола перед организаторами стояла задача как можно больше насытить календарь матчами, поэтому был создан «Путь РПЛ» и «Путь Регионов». В такой системе более привилегированными становились команды Премьер-лиги, но этого никто и не скрывал. ЦСКА и «Краснодар» уже встречались в этом розыгрыше на стадии четвертьфинала «Пути РПЛ» в начале года. Армейцы взяли верх по сумме двух встреч и отправили южан дальше идти по «Пути Регионов».

Путь этот был довольно длинной. На пути к финалу пришлось сыграть пять матчей с разными командами. Трижды дело доходило до серии пенальти, в том числе с сенсацией турнира тольяттинским «Акроном», и везде «быки» были более удачливыми. ЦСКА после «Краснодара» оказался сильнее в двух матчевом противостоянии с «Крыльями Советов» и «Уралом». Теперь болельщиков ждет решающий поединок.