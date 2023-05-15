Защитник «Ахмата» Богосовац о Грозном: «Хороший город, таких бань в Сербии нет вообще. Раньше жил в Белграде – это как Москва. Здесь потише, поспокойнее»

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосовац поделился впечатлениями от жизни в Грозном.

– Хороший город. Когда я пришел в клуб, знал, что будет непросто, но в команде играл . Он мне помогал. Вместе с другими балканцами ходили в разные места. Мне тут нравится.

Раньше я жил в Белграде – это как Москва. Грозный потише, поспокойнее. Я уже привык. Главное, что у нас вся команда – друзья. Хорошо проводим время.

– Куда ходите?

– В грозненские бани. Туда всегда зовет . Он у нас главный банщик. Он главный в Грозном – и самый лучший в нашей команде.

– Ты был в бане до этого?

– В Сербии таких бань нет вообще. Первый раз ходил. Только в Грозном увидел, насколько там любят бани. Мне понравилось.

– С главой Чечни Рамзаном Кадыровым общался за то время, что ты в команде?

– Один раз видел его на тренировке. Хорошее впечатление произвел. Поздравил нас, поговорил, – сказал защитник « ».