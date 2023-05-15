Защитник «Ахмата» Богосовац о Грозном: «Хороший город, таких бань в Сербии нет вообще. Раньше жил в Белграде – это как Москва. Здесь потише, поспокойнее»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Гиорги Шелия Зоран Нижич Мирослав Богосовац Матч ТВ Футбол

Защитник «Ахмата» Мирослав Богосовац поделился впечатлениями от жизни в Грозном.

– Хороший город. Когда я пришел в клуб, знал, что будет непросто, но в команде играл Зоран Нижич. Он мне помогал. Вместе с другими балканцами ходили в разные места. Мне тут нравится.

Раньше я жил в Белграде – это как Москва. Грозный потише, поспокойнее. Я уже привык. Главное, что у нас вся команда – друзья. Хорошо проводим время.

– Куда ходите?

– В грозненские бани. Туда всегда зовет Шелия. Он у нас главный банщик. Он главный в Грозном – и самый лучший в нашей команде.

– Ты был в бане до этого?

– В Сербии таких бань нет вообще. Первый раз ходил. Только в Грозном увидел, насколько там любят бани. Мне понравилось.

– С главой Чечни Рамзаном Кадыровым общался за то время, что ты в команде?

– Один раз видел его на тренировке. Хорошее впечатление произвел. Поздравил нас, поговорил, – сказал защитник «Ахмата».

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Очень сильно сомневаюсь что Белград как Москва )))
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий