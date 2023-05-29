Хавбек ПСВ Верман после отставки ван Нистелроя пожаловался на угрозы фанатов: «Угрожают моей семье и агенту. Все, что пишут СМИ, – ложь, футбольный мир – дерьмо»

Хавбек ПСВ Йоэй Верман сообщил об угрозах болельщиков после отставки Руда ван Нистелроя.

Ван Нистелрой покинул пост главного тренера за тур до конца чемпионата Нидерландов, объяснив это отсутствием поддержки от клуба. Сообщается, что после его отставки в СМИ появилась информация, что Верман был одним из игроков, недовольных его работой в клубе.

«Это невероятно. Я получаю множество угроз, как и моя семья. Возможно, утечка информации произошла из-за моего агента, ему тоже угрожали. Это не просто заявления на камеру, на этой неделе меня правда очень разозлили.

Много чего было сказано и написано. Я немного удивлен. Это была ужасная неделя, на самом деле.

Я написал [ван Нистелрою] два дня назад и пожелал ему всего наилучшего. Все, что появилось обо мне в СМИ, – абсолютная ложь.

Я готовлюсь стать отцом через пятнадцать недель. Моя девушка опубликовала в социальных сетях фотографию с УЗИ, и комментарии под ней – сплошное безумие. Футбольный мир – полное дерьмо!» – сказал .

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