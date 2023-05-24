Руд ван Нистелрой покинул пост главного тренера ПСВ.

Как сообщает пресс-служба ПСВ, сегодня утром ван Нистелрой сообщил руководству, что покидает команду.

В последние недели тренер и руководство клуба провели несколько встреч. Вчера вечером состоялась встреча ван Нистелроя и членов совета директоров. В ходе нее было решено сосредоточиться на подготовке к игре заключительного тура чемпионата с АЗ, которая состоится в воскресенье, а переговоры о будущем продолжить по окончании сезона.

Однако сегодня утром ван Нистелрой заявил, что не получает достаточной поддержки внутри клуба, чтобы оставаться на посту тренера. Он незамедлительно объявил игрокам и тренерскому штабу, что уходит.

В воскресенье ПСВ будет руководить Фред Рюттен.

В этом сезоне – первом для Руда в клубе – выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов. Команда идет на 2-м месте в чемпионате страны.

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