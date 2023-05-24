Ван Нистелрой ушел из ПСВ за тур до конца своего первого сезона, объяснив это нехваткой поддержки. Он взял Кубок и Суперкубок Нидерландов с командой
Руд ван Нистелрой покинул пост главного тренера ПСВ.
Как сообщает пресс-служба ПСВ, сегодня утром ван Нистелрой сообщил руководству, что покидает команду.
В последние недели тренер и руководство клуба провели несколько встреч. Вчера вечером состоялась встреча ван Нистелроя и членов совета директоров. В ходе нее было решено сосредоточиться на подготовке к игре заключительного тура чемпионата с АЗ, которая состоится в воскресенье, а переговоры о будущем продолжить по окончании сезона.
Однако сегодня утром ван Нистелрой заявил, что не получает достаточной поддержки внутри клуба, чтобы оставаться на посту тренера. Он незамедлительно объявил игрокам и тренерскому штабу, что уходит.
В воскресенье ПСВ будет руководить Фред Рюттен.
В этом сезоне – первом для Руда в клубе – ПСВ выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов. Команда идет на 2-м месте в чемпионате страны.
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Теперь ждёт тяжелейшая игра на выезде с АЗ и большая вероятность потерять 2 место.
Какая игра , сколько восторгов и ожиданий !
А Тил положил аж хет-трик )))
P.S. хотя ,честно сейчас вроде намечается позитив в сравнении с 10 лет назад ,когда были погбы ,баллотели и т.д. ,сейчас хотя бы есть тренера как Пеп ил Кдопп или Анчелотти у которых в топ клубах хватает Авторитета ,чтобы гасить конфликты + поьенциально Артета и Тен Хааг ,где клубы поставили на тренеров ,что принесло результаты ,хотя и много обратного
Короче я много понаписал ,но думаю основную суть донес и вцелом с тезисом согласен