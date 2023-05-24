Ван Нистелрой ушел из ПСВ за тур до конца своего первого сезона, объяснив это нехваткой поддержки. Он взял Кубок и Суперкубок Нидерландов с командой

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ Руд ван Нистелрой отставки Футбол

Руд ван Нистелрой покинул пост главного тренера ПСВ.

Как сообщает пресс-служба ПСВ, сегодня утром ван Нистелрой сообщил руководству, что покидает команду.

В последние недели тренер и руководство клуба провели несколько встреч. Вчера вечером состоялась встреча ван Нистелроя и членов совета директоров. В ходе нее было решено сосредоточиться на подготовке к игре заключительного тура чемпионата с АЗ, которая состоится в воскресенье, а переговоры о будущем продолжить по окончании сезона.

Однако сегодня утром ван Нистелрой заявил, что не получает достаточной поддержки внутри клуба, чтобы оставаться на посту тренера. Он незамедлительно объявил игрокам и тренерскому штабу, что уходит.

В воскресенье ПСВ будет руководить Фред Рюттен.

В этом сезоне – первом для Руда в клубе – ПСВ выиграл Кубок и Суперкубок Нидерландов. Команда идет на 2-м месте в чемпионате страны.

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47 комментариев

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trav
Ответ IStranger
Тут не вся инфа, De Telegraaf написала, что 6 игроков ПСВ пожаловались на него руководству, якобы недовольны его работой. В итоге Руд рассердился, что инфа попала газетчикам и свалил.
ясно. современные неженки соевые настучали на своего босса, что он заставляет их тренироваться. всё как и везде. Рууд красавчик, что не стал крысятничество терпеть и ушёл
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+142
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IStranger
Тут не вся инфа, De Telegraaf написала, что 6 игроков ПСВ пожаловались на него руководству, якобы недовольны его работой. В итоге Руд рассердился, что инфа попала газетчикам и свалил.
+115
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+115
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Чёрный тюльпан
Понятно, что Руд уже поработал главным и чашки зацепил, но я бы хотел его видеть ассистентом у тен Хага в МЮ. Голландский он знает, в МЮ выступал, так ещё и игроком крутым был, который может научить наших деревяшек моменты нормально реализовывать, а то Бенни Маккарти в одиночку явно не справляется.
+43
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DaRt FeLiX
Ответ Чёрный тюльпан
Понятно, что Руд уже поработал главным и чашки зацепил, но я бы хотел его видеть ассистентом у тен Хага в МЮ. Голландский он знает, в МЮ выступал, так ещё и игроком крутым был, который может научить наших деревяшек моменты нормально реализовывать, а то Бенни Маккарти в одиночку явно не справляется.
удивительно, что он голландский знает))
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Tigran Shuts
Ответ trav
ясно. современные неженки соевые настучали на своего босса, что он заставляет их тренироваться. всё как и везде. Рууд красавчик, что не стал крысятничество терпеть и ушёл
не могу себе представить, что Фергюссон обиделся бы и ушел по такому же поводу. так что соевые не только молодые игроки, но и молодые тренеры.
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Слутск Халлского
Ответ ML26
Ни один уважающий себя тренер, который уже работал на высоком уровне и выигрывал трофеи - не станет быть шестеркой у кого-либо ещё
Прямо сейчас в том же МЮ ассистентом работает Маккларен, тренировавший когда-то сборную и выигрывавший чемпионат с Твенте
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sundance
Офигеть
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БляхаджинсКарпина
вот и новый тренер для Динамо подъехал
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laudrup
Последнюю игру с Херенвеном сыграли ужасно. Вообще не настроились, несмотря на полный стадион и возможность победой обеспечить себе 2 место. Проигрывали 1-3 и только чудом сумели сравнять. Мне кажется, если бы выиграли, никуда бы он не ушёл. Вероятно ,именно после этой игры возник конфликт.
Теперь ждёт тяжелейшая игра на выезде с АЗ и большая вероятность потерять 2 место.
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IStranger
Ответ Bartez1986
если все так, то правильно сделал. Игрок должен выполнять требования тренера и делать свою работу. Это называется субординация
Он ушёл даже не из-за самой жалобы, а потому что инфа об этом и встрече с руководством в прессу попала.
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градус ненависти
Ответ trav
ясно. современные неженки соевые настучали на своего босса, что он заставляет их тренироваться. всё как и везде. Рууд красавчик, что не стал крысятничество терпеть и ушёл
Так может быть, работа главным тренером включает в себя в том числе умение адаптироваться и находить общий язык с разными игроками, чтобы не получать коллективных жалоб? Или в вашем представлении все намного проще и есть условные неженки из тиктока, которым нужен Магат и вот тогда все будет отлично?
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градус ненависти
Ответ Eugenie Bond
во времена Фергюсона никогда игрок не вставал выше тренера и клуба и пример тому конфликт Рой Кина и Ферги из-за Роналду. Сейчас отношение к тренерам самое низкое и только еденицы тренеров ,кто имеет неприкосновенность и приоритет ,как Пеп. Мне даже иногда кажется ,что поэтому Ферги и ушел из футюола ,потому что чувствовал эти перемены и влияние масс медия и прочее. Короче ,мы не знаем всех тонкостей с истортей Руда ,но мне кажется ,если бы директора поддержали бы его ,то он бы никуда не ушёл ,а так он решил без лишних ссор закончить этот конфликт ,но все равно тенденция ,что нынче игроки любят сливать ьренеров и ставяь свли интересы выше интересов клуба удручает
Это действительно плохо, но если почитать исторические экскурсы о клубах и игроках прошлого, то можно сделать вывод что так было примерно всегда, но только сейчас из за соцсетей любая информация становится общедоступной в один момент. Например, об этом есть отличная цитата из фильма «Проклятый Юнайтед», где один из директоров клуба обьясняет великому Брайану Клаффу субординацию в клубе: «Сперва фанаты, потом владельцы, потом игроки, потом сми, и затем уже чертов тренер» (с)
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G_Batigol
Ответ ML26
Значит он себе не уважает
А ты сам кем работаешь
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OldRedWhite
Ответ sundance
Офигеть
Помню первый в сезоне матч на Суперкубок !
Какая игра , сколько восторгов и ожиданий !
А Тил положил аж хет-трик )))
+3
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Bolvan
😳😳😳😳😳
+1
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romaroman26
Ответ ML26
В Яндексе
ты свои ауе понятия на других не проецируй. это работа, там шестерок нет. и если он хочет развиваться, то поработать с Тен Хагом это возможность
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Средний палец Кирана Тирни
Неплохие результаты. Помимо прочего, обыграл Арсенал в группе ЛЕ 2:0 и показал достойный футбол в Лондоне.
+1
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Papa Paolo
Ответ IStranger
Тут не вся инфа, De Telegraaf написала, что 6 игроков ПСВ пожаловались на него руководству, якобы недовольны его работой. В итоге Руд рассердился, что инфа попала газетчикам и свалил.
👌🏾
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Bartez1986
Ответ IStranger
Тут не вся инфа, De Telegraaf написала, что 6 игроков ПСВ пожаловались на него руководству, якобы недовольны его работой. В итоге Руд рассердился, что инфа попала газетчикам и свалил.
если все так, то правильно сделал. Игрок должен выполнять требования тренера и делать свою работу. Это называется субординация
+2
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Johnie
Ван Нистелстрой
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Манковский
МЮ всегда будет домом для Рууда, как и для РВП. Наши летучие голландцы.
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гилберт
Хлопнул дверью!
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WESTERN-
Успехи внутри Голландии ещё не делают тренера хорошим специалистом, сколько вас бывших тренеров Аякса и ПСВ стали топами в 21 веке в нулевых ещё найдутся с именами тренеры но дальше .... хотя и всех причин ухода не знаем ....
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jexOn
Ответ Чёрный тюльпан
Понятно, что Руд уже поработал главным и чашки зацепил, но я бы хотел его видеть ассистентом у тен Хага в МЮ. Голландский он знает, в МЮ выступал, так ещё и игроком крутым был, который может научить наших деревяшек моменты нормально реализовывать, а то Бенни Маккарти в одиночку явно не справляется.
Марсиаля уже никто не сможет научить забивать голы, даже Руд.
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Eugenie Bond
Ответ градус ненависти
Это действительно плохо, но если почитать исторические экскурсы о клубах и игроках прошлого, то можно сделать вывод что так было примерно всегда, но только сейчас из за соцсетей любая информация становится общедоступной в один момент. Например, об этом есть отличная цитата из фильма «Проклятый Юнайтед», где один из директоров клуба обьясняет великому Брайану Клаффу субординацию в клубе: «Сперва фанаты, потом владельцы, потом игроки, потом сми, и затем уже чертов тренер» (с)
я согласен ,но все рввно как-то тренер и его деятельность ценились выше ,чем сейчас и как минимум влияние тренера было выше . Сейчас ,любая осечка и ты на грани увольнения,как например в баварии, от которой я вообще такого ожидать не мог. У меня было еще мысль ,что в современном футболе стало огромное влияние агентов и спонсоров ,что и пошатнуло немного важность тренера, но в целом жаль
P.S. хотя ,честно сейчас вроде намечается позитив в сравнении с 10 лет назад ,когда были погбы ,баллотели и т.д. ,сейчас хотя бы есть тренера как Пеп ил Кдопп или Анчелотти у которых в топ клубах хватает Авторитета ,чтобы гасить конфликты + поьенциально Артета и Тен Хааг ,где клубы поставили на тренеров ,что принесло результаты ,хотя и много обратного
Короче я много понаписал ,но думаю основную суть донес и вцелом с тезисом согласен
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