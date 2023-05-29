Энрике хочет получать 8 млн евро в «Наполи». Де Лаурентис готов пойти навстречу
Луис Энрике хочет зарабатывать в «Наполи» 8 млн евро в год чистыми.
Таковы требования испанского тренера по зарплате, которая с учетом выплаты налогов может составить 11,5 млн.
Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис готов пойти на серьезные траты и сделать исключение для Энрике.
Также босс «Наполи» рассматривает кандидатуры Винченцо Итальяно («Фиорентина»), Сержиу Консейсау («Порту») и Тиаго Мотты («Болонья»).
Ранее стало известно, что нынешний главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти покинет клуб по окончании сезона.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
3 комментария