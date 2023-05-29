Энрике хочет получать 8 млн евро в «Наполи». Де Лаурентис готов пойти навстречу

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Луис Энрике хочет зарабатывать в «Наполи» 8 млн евро в год чистыми.

Таковы требования испанского тренера по зарплате, которая с учетом выплаты налогов может составить 11,5 млн.

Президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис готов пойти на серьезные траты и сделать исключение для Энрике.

Также босс «Наполи» рассматривает кандидатуры Винченцо ИтальяноФиорентина»), Сержиу Консейсау («Порту») и Тиаго Мотты («Болонья»).

Ранее стало известно, что нынешний главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти покинет клуб по окончании сезона.

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3 комментария

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Сижу на факсах Барселоны
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psycho
зовите Миодрага Божовича, он лысого г-на Спаллетти с Ростовом обыгрывал
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