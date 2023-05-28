Месси посетил концерт Coldplay в Барселоне, проигнорировав церемонию награждения в Лиге 1. Он номинирован на приз лучшему игроку

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция рейтинги музыка Футбол

Лионель Месси проигнорировал церемонию награждения лучших игроков Лиги 1.

Как сообщает журналист Relevo Тони Хуанмарти, в эти минуты нападающий «ПСЖ» находится на концерте группы Coldplay, который проходит на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в Барселоне. С ним в компании находится Сеск Фабрегас.

Журналист Жерар Ромеро добавляет, что зрители, присутствующие на концерте, скандировали имя Месси.

Таким образом, форвард проигнорировал церемонию награждения лучших игроков сезона, которая проводится Национальным союзом профессиональных футболистов Франции (UNFP). Месси номинирован на приз лучшему игроку сезона.

На счету Лео 21 гол и 20 результативных передач в 40 матчах за «ПСЖ» в этом сезоне. Его полная статистика доступна здесь.

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28 комментариев

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JENNINGS
Я бы тоже с удовольствием сходил на Coldplay👍👍👍
+65
-8
+57
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Фарид Харисов
Конечно он не придёт на церемонию Лиги 1, которая выпускает официальные статьи от своего имени на тему "а вот вы заметили, что без Месси ПСЖ играет лучше", беря в расчет матчи кубка с командами десятой лиги Франции, которые Лео пропускал.

Уверен, что награду получит Киллиан. Французы не простят Месси финал ЧМ и то, что он "подавая снаряды" затмевал их золотой актив на поле. Мбаппе крут, но когда игрока дополнительно пиарит вся лига и даже государство, при этом занижая иностранцев, то отпадает желание его поддерживать.
+40
-6
+34
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Слутск Халлского
Нынешний колдплей уже не то, хотя надо отдать должное за их отдачу и профессионализм, всегда выкладываются. Но ранние альбомы были душевнее
+24
-1
+23
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Михаил Зюбин
Ответ WelcomeBackPURE
Я тоже ради них все бросил
И лёг спать?
+13
-3
+10
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Blaumerc
Месси за единственный победный, чемпионский гол в последнем матче, позорные французские газетенки ставят оценку на равне с Ренату Саншешем.
Весь сезон, в матчах, всеми любимый 24 летний черепашка пробегает меньше чем 35 летний Месси. В лиге чемпионов, в том же матче с Баварией черепашка испарился похлеще Месси. тот же Мбаппе, посреди сезона спокойно улетает на другой континент, что бы посмотреть матч НБА.
но лицемерные ультрас, с проплаченной акцией освистывают Месси и устраивают какие-то акции протеста. А Мбаппе восхваляют как золотого мальчика.
Месси чемпион мира, и в финале он победил именно Францию.
да на какой ### Месси сдался эта какая-то церемония. если даже чемпионскую команду в аэропорту вышли встречать ТРИ фаната.
Месси мысленно уже не в ПСЖ. А эти лицемерные ПСЖ с такими же ультрас пусть катятся к черту.
концерт coldplay круче.
+15
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+10
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Iamliam
Он не изза концерта пропустил церемонию, а изза того что сегодня играли последние матч за Барсу его друзья, Бускетс и Альба. Он очевидно хотел бы с ними встретиться по такому случаю.
+8
-2
+6
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Vinnipukh Vinni
Ответ AnMe
Заслужил награду, как никто другой. Но правильно сделал. Надеюсь ему отдадут, но сомневаюсь, учитывая нытье французов
Пишут, что Мбаппе вручат. Может быть, Месси даже заранее был в курсе дела.
+4
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Леван Мкртчян
Ответ King_X
Сейчас здесь его будут оправдывать после поведения фанатов парижан Но у Месси к ПСЖ/Л1 откровенно потребительское отношение второй сезон Толком играл на должном уровне разве что в сентябре-октябре, когда форму к ЧМ подтянул Тот сезон вообще ужасная статистика, в этом в основном на слабых клубах Л1 набрал, причём в гегемоне франц чемпа P. S. Coldplay, особенно ранний - топ
А зачем его оправдывать-то здесь?
Индивидуальная награда вручается -- захотел -- не приехал.
Напомнить, что Роналду тоже не приезжал на премии , когда понимал , что премия ему не достанется.
И не помню, чтобы его там кто-то за это осуждал. Максимум , пару хейтеров настрочат чушь на разных ресурсах-- и всё.
Первое предложение из Вашего комментарий , кажется, немного надуманное
+5
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King_X
Сейчас здесь его будут оправдывать после поведения фанатов парижан
Но у Месси к ПСЖ/Л1 откровенно потребительское отношение второй сезон
Толком играл на должном уровне разве что в сентябре-октябре, когда форму к ЧМ подтянул
Тот сезон вообще ужасная статистика, в этом в основном на слабых клубах Л1 набрал, причём в гегемоне франц чемпа

P. S. Coldplay, особенно ранний - топ
+10
-8
+2
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Dimario
Ответ Ola BP
Слушал их в 2008, когда катался на борде. Сейчас тоже хочется ощутить этот кайф, но чёт прям не заходит вся та музыка, от yellowcard и paramore до blessthefall и ADTR)
а че заходит?)
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Марат Люсьеныч
Ответ King_X
Сейчас здесь его будут оправдывать после поведения фанатов парижан Но у Месси к ПСЖ/Л1 откровенно потребительское отношение второй сезон Толком играл на должном уровне разве что в сентябре-октябре, когда форму к ЧМ подтянул Тот сезон вообще ужасная статистика, в этом в основном на слабых клубах Л1 набрал, причём в гегемоне франц чемпа P. S. Coldplay, особенно ранний - топ
да он не обязан приезжать. не захотел и не приехал
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micka
Хорошо хоть не на Шакиру пошел
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Antony222
Холодная игра от Лео
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Kroshka_cahes
Был на этом концерте, месси не видел)
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WelcomeBackPURE
Я тоже ради них все бросил
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Марат Люсьеныч
Ответ Михаил Зюбин
И лёг спать?
тоже неплохо вместо данной церемонии
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Metalloid
Ответ JENNINGS
Я бы тоже с удовольствием сходил на Coldplay👍👍👍
Они очень опопсели, конечно, прям жаль. (
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Ola BP
Ответ Dimario
а че заходит?)
Людовик Эйнауди и подобная современна классика)
В целом, меня может зацепить абсолютно любой жанр, но уже несколько лет кайфую именно от подобного жанра.
А в машине могу послушать и Боба Марли, и Сенатру, и даже даже старые песни ТГК)
Уносит в счастливую юность)
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AnMe
Ответ Vinnipukh Vinni
Пишут, что Мбаппе вручат. Может быть, Месси даже заранее был в курсе дела.
Не удивлюсь этому. Фанатики ПСЖ взбунтуются и сам Киллиан стал бы истерить, если не ему отдали бы. В любом случае неглупые люди видят, что Лео действительно заслужил.
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Vinnipukh Vinni
Ответ AnMe
Не удивлюсь этому. Фанатики ПСЖ взбунтуются и сам Киллиан стал бы истерить, если не ему отдали бы. В любом случае неглупые люди видят, что Лео действительно заслужил.
Что Месси все два сезона лучший игрок команды, это очевидно. Но если в прошлом сезоне он более-менее делил это звание из-за травм и прочих осенних проблем, то в этом с отрывом лучший.
Экип регулярно выкладывает средние оценки за сезон. Даже у них не получилось закопать Месси - его средняя оценка сейчас третья в ПСЖ - 6,19 (первый у них Неймар - 6,44, второй внезапно Мендеш - 6,22, недавно столько же было у Месси)
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Antonella Rocuzzo
Ответ Direct free kick
Недостойный персонаж и переоценный игрочишка
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