Месси посетил концерт Coldplay в Барселоне, проигнорировав церемонию награждения в Лиге 1. Он номинирован на приз лучшему игроку

Лионель Месси проигнорировал церемонию награждения лучших игроков Лиги 1.

Как сообщает журналист Relevo Тони Хуанмарти, в эти минуты нападающий «ПСЖ» находится на концерте группы Coldplay, который проходит на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в Барселоне. С ним в компании находится Сеск Фабрегас.

Журналист Жерар Ромеро добавляет, что зрители, присутствующие на концерте, скандировали имя .

Таким образом, форвард проигнорировал церемонию награждения лучших игроков сезона, которая проводится Национальным союзом профессиональных футболистов Франции (UNFP). Месси номинирован на приз лучшему игроку сезона.

На счету Лео 21 гол и 20 результативных передач в 40 матчах за « » в этом сезоне. Его полная статистика доступна здесь.

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