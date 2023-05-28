Месси посетил концерт Coldplay в Барселоне, проигнорировав церемонию награждения в Лиге 1. Он номинирован на приз лучшему игроку
Лионель Месси проигнорировал церемонию награждения лучших игроков Лиги 1.
Как сообщает журналист Relevo Тони Хуанмарти, в эти минуты нападающий «ПСЖ» находится на концерте группы Coldplay, который проходит на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в Барселоне. С ним в компании находится Сеск Фабрегас.
Журналист Жерар Ромеро добавляет, что зрители, присутствующие на концерте, скандировали имя Месси.
Таким образом, форвард проигнорировал церемонию награждения лучших игроков сезона, которая проводится Национальным союзом профессиональных футболистов Франции (UNFP). Месси номинирован на приз лучшему игроку сезона.
На счету Лео 21 гол и 20 результативных передач в 40 матчах за «ПСЖ» в этом сезоне. Его полная статистика доступна здесь.
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Уверен, что награду получит Киллиан. Французы не простят Месси финал ЧМ и то, что он "подавая снаряды" затмевал их золотой актив на поле. Мбаппе крут, но когда игрока дополнительно пиарит вся лига и даже государство, при этом занижая иностранцев, то отпадает желание его поддерживать.
Весь сезон, в матчах, всеми любимый 24 летний черепашка пробегает меньше чем 35 летний Месси. В лиге чемпионов, в том же матче с Баварией черепашка испарился похлеще Месси. тот же Мбаппе, посреди сезона спокойно улетает на другой континент, что бы посмотреть матч НБА.
но лицемерные ультрас, с проплаченной акцией освистывают Месси и устраивают какие-то акции протеста. А Мбаппе восхваляют как золотого мальчика.
Месси чемпион мира, и в финале он победил именно Францию.
да на какой ### Месси сдался эта какая-то церемония. если даже чемпионскую команду в аэропорту вышли встречать ТРИ фаната.
Месси мысленно уже не в ПСЖ. А эти лицемерные ПСЖ с такими же ультрас пусть катятся к черту.
концерт coldplay круче.
Индивидуальная награда вручается -- захотел -- не приехал.
Напомнить, что Роналду тоже не приезжал на премии , когда понимал , что премия ему не достанется.
И не помню, чтобы его там кто-то за это осуждал. Максимум , пару хейтеров настрочат чушь на разных ресурсах-- и всё.
Первое предложение из Вашего комментарий , кажется, немного надуманное
Но у Месси к ПСЖ/Л1 откровенно потребительское отношение второй сезон
Толком играл на должном уровне разве что в сентябре-октябре, когда форму к ЧМ подтянул
Тот сезон вообще ужасная статистика, в этом в основном на слабых клубах Л1 набрал, причём в гегемоне франц чемпа
P. S. Coldplay, особенно ранний - топ
В целом, меня может зацепить абсолютно любой жанр, но уже несколько лет кайфую именно от подобного жанра.
А в машине могу послушать и Боба Марли, и Сенатру, и даже даже старые песни ТГК)
Уносит в счастливую юность)
Экип регулярно выкладывает средние оценки за сезон. Даже у них не получилось закопать Месси - его средняя оценка сейчас третья в ПСЖ - 6,19 (первый у них Неймар - 6,44, второй внезапно Мендеш - 6,22, недавно столько же было у Месси)