Геррейру бесплатно уходит из «Боруссии», проведя 7 лет в клубе. Он стал лучшим ассистентом сезона в Бундеслиге

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия трансферы Рафаэл Геррейру Футбол

Защитник Рафаэл Геррейру покидает дортмундскую «Боруссию», проведя 7 лет в клубе.

Футболист покидает клуб бесплатно – срок его контракта рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Дорогие фанаты «Боруссии», после семи удивительных лет пришло время попрощаться, испытывая большую грусть. Воспоминания, которые я приобрел здесь, многому научили меня, а также очень помогли осознать, что именно я люблю в футболе. Я всегда был собой, пока учился и становился лучше в этом клубе. И я никогда не забуду любовь, которую и я, и моя команда получали от фанатов в течение этих семи лет. Здесь я получил возможность поиграть с невероятными игроками.

Это прощание – самое сложное в моей карьере, судя по трепету, который я испытывал, выходя на поле этого замечательного стадиона. Поверьте мне, я никогда не забуду те чувства, что испытывал, когда играл за этот клуб и защищал цвета «Боруссии»! Спасибо!» – написал Геррейру.

В этом сезоне 29-летний левый защитник стал лучшим ассистентом Бундеслиги, сделав 12 голевых передач в 27 матчах.

За «Боруссию» он выступал с 2016 года. С командой португалец завоевал три трофея, дважды победив в Кубке Германии (2016/17, 2020/21), а также в Суперкубке страны (2019).

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24 комментария

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Давид Agabekyan
Ответ Roman
Свободный агент - неинтересно для Боуэли
Никто не мешает заплатить 100 миллионов агентских
+21
-1
+20
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Сашка)
В Атлетико он уходит, уже согласовали
+17
0
+17
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Roman
Ответ Born is the King
В Челси бы этого топаря
Свободный агент - неинтересно для Боуэли
+11
-1
+10
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Born is the King
В Челси бы этого топаря
+5
-2
+3
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Дмитрий Васин
Боруссия не скоро даст снова бой Баварии раз такие футболисты уходят бесплатно
+2
0
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S H A R K
Спасибо ему за всё. Жаль, что уходит без главного титула Бундеслиги(
+1
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Direct free kick
Позорище! БД это не клуб, а базар. Да и замена ему смехотворная - какой-то крендель из БМ на 2 года моложе и намного слабее как латераль
+3
-2
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Давид Agabekyan
Ответ llolishe
Робертсон если травму получит что дальше
Цимикас
+2
-1
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Любитель пожрать
Что, в Рому, команду свободных агентов?
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Собака-буддист
Ответ E1viN
Нет, это значит что мне в рядах куколдов некомфортно
Это твой выбор конечно, но тогда не позиционируй себя как фанат
0
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E1viN
Ответ Собака-буддист
Это значит ты не настоящий фанат
Нет, это значит что мне в рядах куколдов некомфортно
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llolishe
Ответ Stanislav Cherchesov
Зачем он нужен при наличии Робертсона?
Робертсон если травму получит что дальше
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Stanislav Cherchesov
Ответ llolishe
Ливерпуль не спи
Зачем он нужен при наличии Робертсона?
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The Best
Ответ Born is the King
В Челси бы этого топаря
Чиллуэл,Кукуруза и Холл.....куда нам ещё Геррейру.Холл кстати очень хорошо играет,я уверен ему в следующем сезоне Почеттино будет давать больше игрового времени.
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Born is the King
Ответ Roman
Свободный агент - неинтересно для Боуэли
Атлети забирает уже оказывается
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mishakmv96
Рафа топ, умеющий играть на разных позициях. Грустно, что он уходит, да и ещё бесплатно.
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E1viN
В жопу этот клуб
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Great ManUtd
Надеюсь у Тен Хага хватит ума его подобрать, на левом фланге совсем беда у МЮ.
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Vatikan
В Ливерпуль его надо салаху
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Игровой Канал Артёма
Да он сейчас любому клубу подойдёт)
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