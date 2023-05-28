Геррейру бесплатно уходит из «Боруссии», проведя 7 лет в клубе. Он стал лучшим ассистентом сезона в Бундеслиге

Защитник Рафаэл Геррейру покидает дортмундскую «Боруссию», проведя 7 лет в клубе.

Футболист покидает клуб бесплатно – срок его контракта рассчитан до 30 июня 2023 года.

«Дорогие фанаты « », после семи удивительных лет пришло время попрощаться, испытывая большую грусть. Воспоминания, которые я приобрел здесь, многому научили меня, а также очень помогли осознать, что именно я люблю в футболе. Я всегда был собой, пока учился и становился лучше в этом клубе. И я никогда не забуду любовь, которую и я, и моя команда получали от фанатов в течение этих семи лет. Здесь я получил возможность поиграть с невероятными игроками.

Это прощание – самое сложное в моей карьере, судя по трепету, который я испытывал, выходя на поле этого замечательного стадиона. Поверьте мне, я никогда не забуду те чувства, что испытывал, когда играл за этот клуб и защищал цвета «Боруссии»! Спасибо!» – написал .

В этом сезоне 29-летний левый защитник стал лучшим ассистентом Бундеслиги, сделав 12 голевых передач в 27 матчах.

За «Боруссию» он выступал с 2016 года. С командой португалец завоевал три трофея, дважды победив в Кубке Германии (2016/17, 2020/21), а также в Суперкубке страны (2019).

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