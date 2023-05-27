Нкунку и Фюллькруг стали лучшими бомбардирами Бундеслиги, Геррейру – лучшим ассистентом

Кристофер Нкунку и Никлас Фюллькруг разделили титул лучшего бомбардира Бундеслиги.

И форвард «Лейпцига», и нападающий «Вердера» забили по 16 раз. При этом немец провел на 3 игры больше.

Лучшим ассистентом чемпионата Германии стал защитник «Боруссии» Дортмунд Рафаэл Геррейру. За 27 матчей он отдал 12 результативных передач. Вторым стал Рандаль Коло-Муани из «Айнтрахта» – 11 ассистов.

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