Нкунку и Фюллькруг стали лучшими бомбардирами Бундеслиги, Геррейру – лучшим ассистентом

Теги Вердер Боруссия Дортмунд бундеслига Германия рейтинги РБ Лейпциг Никлас Фюллькруг Рафаэл Геррейру Кристофер Нкунку Футбол

Кристофер Нкунку и Никлас Фюллькруг разделили титул лучшего бомбардира Бундеслиги.

И форвард «Лейпцига», и нападающий «Вердера» забили по 16 раз. При этом немец провел на 3 игры больше.

Лучшим ассистентом чемпионата Германии стал защитник «Боруссии» Дортмунд Рафаэл Геррейру. За 27 матчей он отдал 12 результативных передач. Вторым стал Рандаль Коло-Муани из «Айнтрахта» – 11 ассистов.

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23 комментария

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Кирилл Голивец
А еще 16 голов - это антирекордный показатель для лучшего бомбардира за всю историю Бундеслиги

здоровый Нкунку бы 23-25 настрелял бы без паузы на травму, но это другая история.
+34
-1
+33
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Екн Лор
После 41 гола Лёвы слабовато
+14
0
+14
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HI MARS
16 голов - лучший бомбардир.Мде
+11
-1
+10
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Сергей Максимюк
Ответ Кирилл Голивец
А еще 16 голов - это антирекордный показатель для лучшего бомбардира за всю историю Бундеслиги здоровый Нкунку бы 23-25 настрелял бы без паузы на травму, но это другая история.
Блин, Риго закрыл возможность отвечать(ссыкун?), поэтому отвечу тут

Риго, смешнее вылетов Барселоны из ЛЕ я не помню за последнее время ничего)
+9
-5
+4
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Rudenzik
Что-то Бундеслига совсем скатилась, 16 мячей - очень мало для лучшего бомбардира
+4
0
+4
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Бронислав Каминский
16 мячей смешно)
+2
0
+2
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Пинающий Достоинства
Вот вам и Фюлькруг
+2
0
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llolishe
Нкунку весь сезон старался чтобы его команда попала в ЛЧ и в итоге будет смотреть ЛЧ по телевизору так как переходит в Боули ФК
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x2dj8fx6q7
Обмельчали
+1
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Direct free kick
Ответ Кирилл Голивец
замена Бенсебаини? вообще другого плана игрок, более оборонительный
Глупо отпускать его за так сейчас, всякие Пишчеки и Шмельцеры до 35 торчали в клубе
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Кирилл Голивец
Ответ Direct free kick
И Герейру уходит из БД за так. Да 30 лет, однако нужны опытные игроки, а не только детсадовцы или сопляки. Да и замену ему берут всего на 2 года моложе и явно слабее
замена Бенсебаини? вообще другого плана игрок, более оборонительный
+1
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Los Galácticos
После ухода Холанда и Левандовски планка на звание лучшего бомбардира Бундеслиги заметно просела.
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Direct free kick
И Герейру уходит из БД за так. Да 30 лет, однако нужны опытные игроки, а не только детсадовцы или сопляки. Да и замену ему берут всего на 2 года моложе и явно слабее
+2
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Yu123
Нкунку жалко
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Клирик
Даже Нкунку к нам не поедет))
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Пепси пеналдувич
Тут Кана и Салимку увольняют, а спортс ниче не пишет…
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Tristan...
При Левандовски такой херни не было...
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che kaif
Школа ПСЖ как никак)) Нкунку топ
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muchinmuchinmuchin
Ответ Direct free kick
Глупо отпускать его за так сейчас, всякие Пишчеки и Шмельцеры до 35 торчали в клубе
Почему всякие?
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Чёрный тюльпан
Ответ Кирилл Голивец
замена Бенсебаини? вообще другого плана игрок, более оборонительный
Так Герейру по сути уже и не играет левого защитника, там купленный летом Рюэрсон обосновался, который надёжно смотрится. Португалец играет ЦП на левом полуфланге.
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Mamontilo
Ответ Сергей Максимюк
Блин, Риго закрыл возможность отвечать(ссыкун?), поэтому отвечу тут Риго, смешнее вылетов Барселоны из ЛЕ я не помню за последнее время ничего)
У вас просто память избирательная, годы небытия легче забыть, чем перебирать унижения в памяти
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