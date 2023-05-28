Хасан Салихамиджич: «Хотел остаться в «Баварии». Был полон решимости снова выиграть Лигу чемпионов»

Теги Бавария Хасан Салихамиджич бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Хасан Салихамиджич высказался после ухода из «Баварии».

Салихамиджича уволили с поста главного тренера «Баварии», несмотря на победу в Бундеслиге.

«Конечно, я бы хотел остаться. Я был полон решимости снова выиграть Лигу чемпионов с «Баварией». Эта команда действительно хороша. Хорошие люди, хорошие молодые игроки и качественная смесь. Но, конечно, я принимаю решение клуба.

Я хочу остаться другом «Баварии». Горжусь ребятами! Желаю всем удачи и успехов.

Также хотел бы поблагодарить команду за прекрасное время. Я всегда эмоционален, когда речь заходит о «Баварии», у меня было много трудных ситуаций, но и много хороших. Поэтому я благодарен за последние шесть лет», – сказал Салихамиджич в эфире Sky.

Кан и Салихамиджич уволены из «Баварии», несмотря на титул. Их путь – скандалы, обиды и очень странные решения

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26 комментариев

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Viktor Smolyanin
Не знал что Салихамиджич был главным тренером Баварии
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Chelsea Smile
"с поста главного тренера"
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igls54
После увольнения Нагельсмана Хасану пора на диван
+11
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Jor Hakobyan
Ответ Barca_mania
Жаль такой профи уходит
Берите, даём даром. Как раз вам подходит такой профи
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Arturitto
Играют игроки,тренируют тренеры,а титулы выигрывает Хасан.
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инок
"Салихамиджича уволили с поста главного тренера «Баварии»"
== Исправьте ошибку в тексте.
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donatodonatore
Интригану дали пинка. Я думаю самое время возглавить сборную Боснии и Герцеговины.
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Константин Михай
Что за чушь здесь пишут .Когда это Салихомиджич был тренером.Это что бульварная пресса ,кто автор этой статьи он откуда пришел с бульвара ,зачем так засорять эфир такой дезой ,кому что вздумается тот и пишет так что,а кто то должен проверять?
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Beyond
Если бросить эмоции, Хасан был отличным спорт директором. Этот состав, его заслуга. Его авторитет, сыграл всегда во пользу Баварии. Он, конечно, тот еще токсичный перс, но то, что он желал хорошего Баварии, глупость отрицать. Надеюсь ему предложат другую должность, нельзя такого сотрудника потерять. Его связи многое значат.

По мне, нужно было просто Кана уволить, так как этот неадекват постоянно срывался.
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Меган Лайф
Ответ SaH4r.
не помешает, будет секретаршей Матеу Алемани, кофе ему нести
Ты не в курсе, что алемани от вас сбежал в середняк Апл лишь бы не иметь дела с рычагами лапорты и аргентинским бесполезием?
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SaH4r.
Ответ Jor Hakobyan
Берите, даём даром. Как раз вам подходит такой профи
не помешает, будет секретаршей Матеу Алемани, кофе ему нести
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King_X
Ответ Beyond
Если бросить эмоции, Хасан был отличным спорт директором. Этот состав, его заслуга. Его авторитет, сыграл всегда во пользу Баварии. Он, конечно, тот еще токсичный перс, но то, что он желал хорошего Баварии, глупость отрицать. Надеюсь ему предложат другую должность, нельзя такого сотрудника потерять. Его связи многое значат. По мне, нужно было просто Кана уволить, так как этот неадекват постоянно срывался.
Ну, у Хакана терок хватало с тренерами разными
И со Фликом тож(если не путаю), просто ощущение, что для Хасана стабильность (даже выигрышная) ущемляет, и ему кажется, что нужно создать видимость работы, перестановки затеять и все такое, что он не раз уже делает
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BZB
После Флика, все с тобой ясно стало, Хасан. Спортивный менеджмент не твое.
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WESTERN-
Очень умный ответ акцентировав внимание не победу ЛЧ
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Dinamik1
Жестко с ними обошлись не смотря на большие заслуги.
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Ёшимин Бональдо
Выпьем же за то ,чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!
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Black Phoenix
Скандалить, токсичить надо было меньше, и конфликтовать с тем же Фликом, и Хагельсманном. Хасана надо было увольнять ещё два года назад за весь звездец, что он в клубе творил.
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Schiaff1no
Худшее что случалось с Баварией. Молчал бы уже лучше
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Zero Zero
Спасибо за всё, Хасан, но игроком ты был куда лучше чем управленцем. Всем будет лучше, если ты будешь с трибуны стадиона или с экрана телевизора наблюдать за успехами Баварии, попивая вкусное немецкое пиво, закусывая колбаской))
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