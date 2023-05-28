Хасан Салихамиджич: «Хотел остаться в «Баварии». Был полон решимости снова выиграть Лигу чемпионов»

Хасан Салихамиджич высказался после ухода из «Баварии».

Салихамиджича уволили с поста главного тренера «Баварии», несмотря на победу в Бундеслиге.

«Конечно, я бы хотел остаться. Я был полон решимости снова выиграть Лигу чемпионов с «Баварией». Эта команда действительно хороша. Хорошие люди, хорошие молодые игроки и качественная смесь. Но, конечно, я принимаю решение клуба.

Я хочу остаться другом «Баварии». Горжусь ребятами! Желаю всем удачи и успехов.

Также хотел бы поблагодарить команду за прекрасное время. Я всегда эмоционален, когда речь заходит о «Баварии», у меня было много трудных ситуаций, но и много хороших. Поэтому я благодарен за последние шесть лет», – сказал Салихамиджич в эфире Sky.

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