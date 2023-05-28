Федор Смолов: «За золото в РПЛ тяжеловато бороться – «Зенит» сильнее всех. Думаю, есть смысл в реформе лиги»

Федор Смолов считает, что с «Зенитом» сложно конкурировать в борьбе за чемпионство.

«За золото тяжеловато в РПЛ бороться в нынешних реалиях. Думаю, есть смысл в реформе чемпионата, если говорить о том, чтобы шесть команд по итогам играли в плей-офф.

« » объективно, по-футбольному сильнее всех», – сказал нападающий « ».

Федор Смолов: «Хотелось бы извиниться, что не взяли Кубок и скатились вниз в РПЛ. Не на это рассчитывали в год столетия»

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