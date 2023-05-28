Федор Смолов: «За золото в РПЛ тяжеловато бороться – «Зенит» сильнее всех. Думаю, есть смысл в реформе лиги»

Теги Зенит Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

Федор Смолов считает, что с «Зенитом» сложно конкурировать в борьбе за чемпионство.

«За золото тяжеловато в РПЛ бороться в нынешних реалиях. Думаю, есть смысл в реформе чемпионата, если говорить о том, чтобы шесть команд по итогам играли в плей-офф.

«Зенит» объективно, по-футбольному сильнее всех», – сказал нападающий «Динамо».

Федор Смолов: «Хотелось бы извиниться, что не взяли Кубок и скатились вниз в РПЛ. Не на это рассчитывали в год столетия»

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Думаю есть смысл расформировать Динамо:))
+51
-3
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Owen_the_Simple
Можно ещё по очереди всем золото давать в алфавитном порядке. Чтоб никому не обидно было.
+31
-5
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Смолов пошел ты в жопу ! Вы даже кубок страны , который сам шел в руки просрали . Вы на своем поле Факелу просрали . Какое в жопу тебе чемпионство ? Ты пижон и правильно сделали в свое время , что выперли из Динамо . Ты я смотрю даже не лидер команды . Звезду поймал - сними корону . Тебе до Симутенкова и Колыванова никогда не дорасти . А карьера то уже на финише . Те то были бойцы - не вы , бились не за копейки , которые платили , а за букву «Д» на груди!
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mapku3
Не усиливаться, не улучшать свою игру, а проводить реформу чемпионата! Ещё гандикап предложить забыли!
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Иванов
Ответ rigobersong
Думаю есть смысл расформировать Динамо:))
Чемпионат Москвабада пусть устраивают)))
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fintt
Без установки хоккейных ворот соперникам Зенита реформы будут неполными! И бразильцев им запретить! И спонсора! Ух, тогда заживём, и станет интересно!
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gustavo1097
Прогрессировать и становиться сильнее? Неее. Реформировать? Дааа)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gospodin_nikto
Так типа плей-офф в кубке был, так и там обосрались и совсем не от Зенита…..Ну Федя, ну клоун 🤡
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий9779
Плей офф это утопия.К концу чемпионата ключевые игроки могут получить травмы,а кто-то может проволынить почти весь чемпионат,выйти на пик формы на эти матчи и выиграть его,что же здесь честного?Наш чемпионат тем и ценен,что на протяжении всего чемпионата надо показывать хорошую форму,а не в отдельном турнире
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FCDM
Какое золото?)) тут бы в топ 5 закрепиться в следующем году. А в этом из десятки не вывалиться.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Злобный Конь
Играть научись,реформатор.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим flanec
Реформа по Смолову, считать один гол забитый Федей за два)) хотя даже это не спасло бы Динамо от сегодняшнего поражения в матче с Локомотивом.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
T622222
Этот донный так бы играл как болтает и пендали тренировал - все бутылки за воротами выбил
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jovana Jovičić
Ответ Никому_никабельный
Переходи туда Федь
Зачем этот клоун Зениту?) У них Кассьера не хуже
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
динамовец1923
Вернёмся п пятидесятые?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dreamstep
Я бы охарактеризовал стиль игры Смолова - пафосный пешеход. Вообще никакого толку от него. Если Динамо хочет сдвигов, надо выкидывать такого псевдолидера.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Никаноров
Есть смысл разогнать пол команды а тебя в первую очередь...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Желтоусов
идите....со своими...реформами
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Ответ Дмитрий Иванов
Чемпионат Москвабада пусть устраивают)))
Москвабад - это что ? Твой бардак в твоей квартире ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Букин
Ответ Дмитрий Иванов
Чемпионат Москвабада пусть устраивают)))
так в «этом» чемпионате , Динамо победило)
Хотя, местным ребятам со спортца, неважно - главное накинуть на вентилятор)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь М.
Ответ Никому_никабельный
Переходи туда Федь
а его ведь хотел Зенит взять в 16 или 17 году, он сам не пошёл. Хотя атака стала бы тогда ещё сильнее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Циник Петербургский
Ответ Owen_the_Simple
Можно ещё по очереди всем золото давать в алфавитном порядке. Чтоб никому не обидно было.
Найдутся недовольные. Буква "С" идет после буквы "З" и многих других букв ;) Это заговор однозначно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий