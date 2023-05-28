Милнер об уходе из «Ливерпуля»: «Уходить грустно, когда чувствуешь, что чего-то не достиг, а я ни о чем не жалею»

Джеймс Милнер подвел итоги выступлений за «Ливерпуль».

Ранее «Ливерпуль» объявил, что Милнер покинет команду по окончании сезона. 37-летний полузащитник выступал за « » с 2015 года.

«Мне повезло, что у меня есть несколько вариантов [продолжения карьеры]. Мне очень повезло играть под руководством нескольких невероятных тренеров, в том числе и плохих, потому что у них можно поучиться. Иногда важно знать, как поступать не следует».

О будущем после завершения карьеры

«Иногда кажется, что неплохо было бы стать тренером, а потом ты видишь, как тренер подписывает новый контракт, а спустя шесть недель его увольняют, и думаешь: «Хм, возможно, лучше заняться гольфом».

О сожалениях

«Было бы неплохо выиграть финал Лиги Европы (в 2016 году «Ливерпуль» в финале уступил «Севилье» со счетом 1:3 – Sports.ru). Мы не сделали свою работу до конца.

Кроме этого, ни о чем [не жалею]. Поэтому я доволен тем, как ухожу отсюда, хотя это нелегко. Я думаю, что, вероятно, очень грустно уезжать отсюда, когда чувствуешь, что что-то упустил или не достиг того, чего хотел».

О последнем матче на «Энфилде»

«Это было особенное событие. Каждый выход на поле « » – особенный. Здесь – другое, потому что обычно вы празднуете победы («Ливерпуль» сыграл вничью с «Астон Виллой» – Sports.ru), но тогда это было больше связано с тем, как встречали ребят, которые уходят.

Здесь чувствуешь себя частью чего-то, и мне повезло делить раздевалку с этими парнями. Мне не грустно. Я доволен тем путем, который я проделал, и тем, чего мы достигли», – сказал Милнер.

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