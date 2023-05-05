Джеймс Милнер переходит из «Ливерпуля» в «Брайтон».

Сделка по трансферу 37-летнего полузащитника согласована, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

станет игроком « » на правах свободного агента. Контракт с футболистом будет рассчитан до июня 2024 года.

Англичанин выступает за « » с сезона-2015/16. У футболиста истекает соглашение с мерсисайдцами в конце этого сезона.

В нынешнем чемпионате Милнер провел 27 матчей в АПЛ. Со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

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