«Брайтон» договорился с Милнером о бесплатном трансфере. Контракт подпишут до лета 2024 года
Джеймс Милнер переходит из «Ливерпуля» в «Брайтон».
Сделка по трансферу 37-летнего полузащитника согласована, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
Джеймс Милнер станет игроком «Брайтона» на правах свободного агента. Контракт с футболистом будет рассчитан до июня 2024 года.
Англичанин выступает за «Ливерпуль» с сезона-2015/16. У футболиста истекает соглашение с мерсисайдцами в конце этого сезона.
В нынешнем чемпионате Милнер провел 27 матчей в АПЛ. Со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
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решил все-таки под конец карьеры поиграть еще в старте.
Удачи, старый волк.
Всё-таки сбежал из цистерны и выиграл ЛЧ, а то так бы пропитался запахом солярки.
Уверен что за МакАлисстера выручат минимум 40-50 млн