«Брайтон» договорился с Милнером о бесплатном трансфере. Контракт подпишут до лета 2024 года

Теги Ливерпуль Джеймс Милнер премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Футбол

Джеймс Милнер переходит из «Ливерпуля» в «Брайтон».

Сделка по трансферу 37-летнего полузащитника согласована, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Джеймс Милнер станет игроком «Брайтона» на правах свободного агента. Контракт с футболистом будет рассчитан до июня 2024 года.

Англичанин выступает за «Ливерпуль» с сезона-2015/16. У футболиста истекает соглашение с мерсисайдцами в конце этого сезона.

В нынешнем чемпионате Милнер провел 27 матчей в АПЛ. Со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

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42 комментария

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Акира_1
Клопп остался без любимого трансфера : переподписания Милнера.
+120
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Streetbor
Масло поменять, потом немного пробега скрутить и через пару лет можно снова на трансфер выставлять))
+91
-1
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mistr
Легенда
+59
-2
+57
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Арман Мартиросян
Ответ Niko [Ars]
что если де Дзерби будет его в атакующей роли использовать, и Милнер 15 очков по гол+пас выбьет))
Да его хоть на ворота поставь, в хороший день не подведёт команду.
+53
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Niko [Ars]
что если де Дзерби будет его в атакующей роли использовать, и Милнер 15 очков по гол+пас выбьет))
+20
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Дмитрий Турецкий
пока Титан! Удачи!
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Mr. Kobayashi
настоящий профи.
решил все-таки под конец карьеры поиграть еще в старте.
+16
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vladimir.kostrichko
Легенда)))))))Вроде бы приходил 2-3 годика доиграть ,а оказалось,что стал легендой))))
+16
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adminS.ru
Значит Мак Алистер в обратном направлении
+11
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Андрей Хенто
Ответ The Best
Брайтон на этом "обмене" заработает денюжку) Уверен что за МакАлисстера выручат минимум 40-50 млн
Ну это само собой разумеется. Все-таки чемпион мира, универсал. Отличный трансфер для Ливерпуля и прекрасно впишется в энергозатратный футбол Клоппа.
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Stivi M.D.
Вроде как вопрос с Макалистером почти решен тоже
+9
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Андрей Хенто
Миллер в Брайтон, МакАлисстер в Ливерпуль - отличный обмен для Ливерпуля.
+7
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Okaka
Мак в Ливер судя по всему
+4
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Слава Каплунов
Легенда без шуток , всегда очень профессионально подходил к каждому матчу. И для ливера легенда и для сити тоже
+3
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ALMANAC
Железный
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Вальтер Пандиани
Ответ иц а мэн
жюль наряду с араухо с огромнейшим отрывом лучшие защитники мира
Слабейший и переоцененный игрок.
+2
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Tybalt
такое ощущение ,что вчера за Лидс бегал.
Удачи, старый волк.
Всё-таки сбежал из цистерны и выиграл ЛЧ, а то так бы пропитался запахом солярки.
+4
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Антон Петров
Значит Макаллистер точно перейдет в Ливерпуль.
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luurluur96@gmail.com
Ответ иц а мэн
максимально деревянный и бесполезный игрок
как и жул кунде
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Snid
Железный Милли! Бесконечная уважуха!
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The Best
Ответ Андрей Хенто
Миллер в Брайтон, МакАлисстер в Ливерпуль - отличный обмен для Ливерпуля.
Брайтон на этом "обмене" заработает денюжку)
Уверен что за МакАлисстера выручат минимум 40-50 млн
+1
0
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Damir Ganeev
Жаль что эта машина будет играть против Ливерпуля
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Евгений Садчиков
"Молодой, перспективный" - голосом Бубнова.
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mv29km6ngq
А вообще у Брайтона отлично работает отдел селекции, система на уровне топов
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mv29km6ngq
Прикол) Я в FM 22 начал карьеру за Брайтон, первым подписанием у меня был Жоао Педро (которого Брайтон подписал на днях), после зимнего ТО также подписал Милнера. По такой логике жду в Брайтоне Ибру, Шьелдерупа и Маркоса Леонардо
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