Кулибали хочет вернуться в «Наполи». Его могут арендовать на замену уходящему в «МЮ» Киму (Il Mattino)

Калиду Кулибали готов вернуться в «Наполи».

Как сообщает Il Mattino, защитник дал итальянскому клубу понять, что хочет снова за него играть, но чемпионы Серии А пока не отреагировали.

Отсутствие реакции связано с тем, что в « » понимают: состав « » перегружен, новый главный тренер «синих» наверняка будет добиваться его уменьшения, и можно рассчитывать, что подписать удастся на выгодных условиях.

В качестве одного из вариантов называется аренда защитника с разделением его зарплаты (9,6 млн евро) между двумя командами. Сенегалец рассматривается как замена Ким Мин Чжэ, который будет продан в « ».

Кулибали играл в Неаполе с 2014 по 2022 год. В текущем сезоне он провел 23 игры в и забил 2 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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