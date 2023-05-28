Кулибали хочет вернуться в «Наполи». Его могут арендовать на замену уходящему в «МЮ» Киму (Il Mattino)

Теги Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Калиду Кулибали Ким Мин Чжэ Футбол

Калиду Кулибали готов вернуться в «Наполи».

Как сообщает Il Mattino, защитник дал итальянскому клубу понять, что хочет снова за него играть, но чемпионы Серии А пока не отреагировали.

Отсутствие реакции связано с тем, что в «Наполи» понимают: состав «Челси» перегружен, новый главный тренер «синих» наверняка будет добиваться его уменьшения, и можно рассчитывать, что подписать Кулибали удастся на выгодных условиях.

В качестве одного из вариантов называется аренда защитника с разделением его зарплаты (9,6 млн евро) между двумя командами. Сенегалец рассматривается как замена Ким Мин Чжэ, который будет продан в «Манчестер Юнайтед».

Кулибали играл в Неаполе с 2014 по 2022 год. В текущем сезоне он провел 23 игры в АПЛ и забил 2 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Наполи красавцы конечно за 40 лямов скинули игрока после пика
+23
-3
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Ответ zzzeeerrrooo
Наполи красавцы конечно за 40 лямов скинули игрока после пика
Могли продать за 100 на пике и дать игроку поиграть в топ футбол, и самим заработать.

Передержали Гамшика, Кулибали, того же Гюляма, Аллана, Инсинье(он хотел уйти).

В чем красавцы непонятно. Ведь взяли они чемп за счет молодых и голодных игроков, а не за счет немотивированных звезд в плену.
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
А Ким пока ещё никуда не уходит, по крайней мере ни один достоверный источник это не подтвердил.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cearvm
Кулибали, конечно, сдал, но не до такой степени, чтобы сливать обратно спустя год. Да и непонятно по такому сезону ничего. все провалились. Неизвестно, как он встроится в состав Почеттино.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
whereissuso
Ответ Cearvm
Кулибали, конечно, сдал, но не до такой степени, чтобы сливать обратно спустя год. Да и непонятно по такому сезону ничего. все провалились. Неизвестно, как он встроится в состав Почеттино.
Я бы вообще не сказал, что он сдал, учитывая положение дел в Челси
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vadi-lee
Столько играть в Наполи, уйти перед скудетто, а потом туда же вернуться.
Хуже будет, если дальше Челси выиграет чемпионат.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergeev55
так долго Кулибали играл за Наполи, а чемпионом так и не стал...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nikitosdaipoltos
Ответ zzzeeerrrooo
Наполи красавцы конечно за 40 лямов скинули игрока после пика
Если бы пораньше продали, то сумма была бы примерно в 2 раза больше
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
whereissuso
Как же в Италии умеют Челси разводить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Если хотят вернуть то только за цену которую продали. Для Челси лучше его оставить,норм он играет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
А как в городе-то хвост-то тебе прижало, куда ж ты, мил моя, прибежала?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tampa-bay
Лукаку номер 2, тому повезло после возвращение в Интер, может и этому повезет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ноно Гомес
Тиаго Силва уходит, Кули надо оставлять в роли деда...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzzeeerrrooo
Ответ London.is.blue
Могли продать за 100 на пике и дать игроку поиграть в топ футбол, и самим заработать. Передержали Гамшика, Кулибали, того же Гюляма, Аллана, Инсинье(он хотел уйти). В чем красавцы непонятно. Ведь взяли они чемп за счет молодых и голодных игроков, а не за счет немотивированных звезд в плену.
слили Игуаина за 90
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Batt Monner
Ответ Cearvm
Кулибали, конечно, сдал, но не до такой степени, чтобы сливать обратно спустя год. Да и непонятно по такому сезону ничего. все провалились. Неизвестно, как он встроится в состав Почеттино.
Чтобы купить что-то ненужное, надо продать что-то ненужное)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
Ответ Чёрный тюльпан
А Ким пока ещё никуда не уходит, по крайней мере ни один достоверный источник это не подтвердил.
что может быть достоверней этой статьи )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий