Кулибали хочет вернуться в «Наполи». Его могут арендовать на замену уходящему в «МЮ» Киму (Il Mattino)
Калиду Кулибали готов вернуться в «Наполи».
Как сообщает Il Mattino, защитник дал итальянскому клубу понять, что хочет снова за него играть, но чемпионы Серии А пока не отреагировали.
Отсутствие реакции связано с тем, что в «Наполи» понимают: состав «Челси» перегружен, новый главный тренер «синих» наверняка будет добиваться его уменьшения, и можно рассчитывать, что подписать Кулибали удастся на выгодных условиях.
В качестве одного из вариантов называется аренда защитника с разделением его зарплаты (9,6 млн евро) между двумя командами. Сенегалец рассматривается как замена Ким Мин Чжэ, который будет продан в «Манчестер Юнайтед».
Кулибали играл в Неаполе с 2014 по 2022 год. В текущем сезоне он провел 23 игры в АПЛ и забил 2 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Передержали Гамшика, Кулибали, того же Гюляма, Аллана, Инсинье(он хотел уйти).
В чем красавцы непонятно. Ведь взяли они чемп за счет молодых и голодных игроков, а не за счет немотивированных звезд в плену.
Хуже будет, если дальше Челси выиграет чемпионат.