Салихамиджич получит 6-8 млн евро компенсации от «Баварии» после увольнения
Хасану Салихамиджичу положено 6-8 млн евро компенсации от «Баварии» .
Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
У уволенного в субботу спортивного директора был контракт до 2026 года.
Салихамиджич работал в «Баварии» с июля 2017 года.
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Сдается мне за такие деньги можно было кого то более компетентного нанять.
есть контрактные условия и их выполняют! Для Баварии это сущие копейки. А вот месье знатно подоил бчк и теперь сосет у мешка ПМЖ, вот кто реально высасывает бабло и ходит при этом пешком 🤣🤣🤣