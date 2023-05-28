Салихамиджич получит 6-8 млн евро компенсации от «Баварии» после увольнения

Хасану Салихамиджичу положено 6-8 млн евро компенсации от «Баварии» .

Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

У уволенного в субботу спортивного директора был контракт до 2026 года.

Салихамиджич работал в «Баварии» с июля 2017 года.

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