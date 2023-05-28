Салихамиджич получит 6-8 млн евро компенсации от «Баварии» после увольнения

Теги Бавария Хасан Салихамиджич бундеслига Германия деньги Футбол

Хасану Салихамиджичу положено 6-8 млн евро компенсации от «Баварии» .

Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

У уволенного в субботу спортивного директора был контракт до 2026 года.

Салихамиджич работал в «Баварии» с июля 2017 года.

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20 комментариев

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Ихарь Окенфэйлов
Жесть конечно. Хотя если бы он проработал ещё 3 года, Бавария бы больше потеряла. Так что ещё можно сказать вовремя одумались. В отличие от Барселоны, например, которую неадекватное руководство в такую долговую яму загнало, что теперь приходится дергать рычаги ,смеша всю Европу.
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Михаил Зюбин
Хорошая компенсация, можно ехать в Воронежскую губернию, открыть заводик крафтового пива и жить не тужить..
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Барсик Юрана
Боули поржал
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БолельщикСоСтажем
Вот же жучила боснийский
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Groove
Тут уже возникают вопросы к тем кто дал ему этот контракт.
Сдается мне за такие деньги можно было кого то более компетентного нанять.
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che kaif
Респект.развел бавар проект на мешок бабосов
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Glukinho
боже, спасибо, что взял деньгами
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Иван Шуткин
Многовато за его псевдоработу, особенно после непонятной отставки Нагельсмана, не только принимал решение, но явно один из инициаторов
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a2wai
Чего это Бавария должна. Пусть сам Салихамиджич неустойку за свою работу платит.
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dreamstep
Вот бы мне такие увольнительные давали при увольнении. Тупо Салихмиджич получит деньги на которые может шикарно жить 10 лет.
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MstAndreev
Тогда понятно, чего такой борзый)
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Футбол, хоккей итд
Окружение боснийца в восторге, с такой суммой компенсации, можно жить на расслабоне...
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hedgehog111
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Ответ Пацанчик реальный
Число 43 это количество мемов про ФК Рычаг,которые мы увидели в этом году!
🤣🤣👍👍👍
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hedgehog111
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Ответ che kaif
Респект.развел бавар проект на мешок бабосов
🤣🤣🤣
есть контрактные условия и их выполняют! Для Баварии это сущие копейки. А вот месье знатно подоил бчк и теперь сосет у мешка ПМЖ, вот кто реально высасывает бабло и ходит при этом пешком 🤣🤣🤣
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hedgehog111
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Ответ che kaif
Респект.развел бавар проект на мешок бабосов
8:2 🤣
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