3 болельщика встретили «ПСЖ» в аэропорту Парижа после победы в чемпионате Франции

Теги ПСЖ лига 1 Франция болельщики Кристоф Гальтье Маркиньос Преснель Кимпембе Ашраф Хакими Нуну Мендеш Футбол

Лишь 3 фаната встретили «ПСЖ» в Париже после матча, в котором клуб стал чемпионом.

Клуб из Парижа стал чемпионом в субботу после ничьей со «Страсбуром» (1:1) на выезде

В полночь первый самолет с семью не игравшими игроками приземлился в аэропорту Париж-Ле-Бурже. Среди них были Маркиньос, Преснель Кимпембе, Ашраф Хакими и Нуну Мендеш. Футболисты покинули аэропорт на микроавтобусах, и никто из парижских болельщиков их не встречал.

Полтора часа спустя остальная часть команды прибыла в аэропорт Париж – Шарль-де-Голль. Случилось это примерно в два часа ночи. Первым в зал вышел тренер Кристоф Галтье. Только три болельщика встретили команду в аэропорту и поздравили с чемпионством.

Килиан Мбаппе: «ПСЖ» – самый большой клуб Франции. Чемпионы! 11-й титул»

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

73 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
svetqa
все болельщики ПСЖ пришли
+270
-4
+266
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arman FCSM
Ответ svetqa
все болельщики ПСЖ пришли
Двое из них вообще своих родственников встречали, которые летели на другом самолёте
+108
-2
+106
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igls54
Небывалый ажиотаж
+59
-5
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Ответ svetqa
все болельщики ПСЖ пришли
Скорее всего, это и есть те 3 болельщика, которые болели за ПСЖ до 2011 года.
+38
0
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Это были корреспонденты, которые затем и написали эту новость.
+29
0
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Savardus
Кто-то один из их фанатов не пришел, получается
+26
0
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Прям как у торпедо :))
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
instasamka
Ответ Born is the King
У ПСЖ конфликт с фанатами клуба из-за одного пешехода. Так что неудивительно
Пешеход который пешком вчера принёс им чемпионство. Пока их любимчик пулял в небеса после идеальных распасовок Месси! Рассказывай Дальше!
+22
-6
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Имя Фамилия с родителями?
+16
-4
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Народная команда
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Keerya
Ответ Геннадий Тёкин
Папа Месси, мама Мбаппе, а третий кто?)
Отец Неймара же
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psycho
Ответ Igorrr
Через пять лет Зенит будут только счастливые Миллер и Медведев встречать
откуда? из турне по купчино?
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Igorrr
Через пять лет Зенит будут только счастливые Миллер и Медведев встречать
+16
-9
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тёкин
Ответ svetqa
все болельщики ПСЖ пришли
Папа Месси, мама Мбаппе, а третий кто?)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Н.Ф.
Остальные все на борьбе против повышения пенсионного возраста.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кар Карыч
Трое стали качать инопланетного, но не поймали. Тот подал в отставку!
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кокич
Что-то вспомнился старый выпуск "Ералаша", точнее его концовка:
https://www.youtube.com/watch?v=ssxBGn4_Ijs
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gosha Virobian
Болельщиков у ПСЖ очень много, просто это чемпионство не радует из-за политики клуба делать игроков выше клуба, вечные скандалы, вылет из ЛЧ. Поэтому болельщики хотят не только побед, им нужно достойное уважение клуба к ним.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Harutyunyan
А болельщики Дортмунда после 10 минут остались на трибунах. Вот разница предоности и любви к футболу. Ты можешь купить сколько угодно звёзд но никогда не сможешь купить любовь фанатов.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
ФК Тюмень тут вышел в первую лигу неделю назад...Человек 20 в аэропорт ночью приехали. Тюмень > ПСЖ
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Васильев Василий
так активное фанатье конфликтует с клубом ,а среднестатистический парижский Кузьмич не поедет ночью стоять ждать команду)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
people people
Ответ Aleksey Harutyunyan
А болельщики Дортмунда после 10 минут остались на трибунах. Вот разница предоности и любви к футболу. Ты можешь купить сколько угодно звёзд но никогда не сможешь купить любовь фанатов.
Чел, чушь не неси. У болел ПСЖ бойкот руководству, вот и не пришли
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Бюджетников согнали?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гильяно
Шутники из комментариев пусть посмотрят сколько зрителей приходят на домашние матчи ПСЖ ;)
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<CRISTIANO>
Жена Месси и два сына?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий