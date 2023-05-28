3 болельщика встретили «ПСЖ» в аэропорту Парижа после победы в чемпионате Франции

Лишь 3 фаната встретили «ПСЖ» в Париже после матча, в котором клуб стал чемпионом.

Клуб из Парижа стал чемпионом в субботу после ничьей со «Страсбуром» (1:1) на выезде

В полночь первый самолет с семью не игравшими игроками приземлился в аэропорту Париж-Ле-Бурже. Среди них были , , и . Футболисты покинули аэропорт на микроавтобусах, и никто из парижских болельщиков их не встречал.

Полтора часа спустя остальная часть команды прибыла в аэропорт Париж – Шарль-де-Голль. Случилось это примерно в два часа ночи. Первым в зал вышел тренер Кристоф Галтье. Только три болельщика встретили команду в аэропорту и поздравили с чемпионством.

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