3 болельщика встретили «ПСЖ» в аэропорту Парижа после победы в чемпионате Франции
Лишь 3 фаната встретили «ПСЖ» в Париже после матча, в котором клуб стал чемпионом.
Клуб из Парижа стал чемпионом в субботу после ничьей со «Страсбуром» (1:1) на выезде
В полночь первый самолет с семью не игравшими игроками приземлился в аэропорту Париж-Ле-Бурже. Среди них были Маркиньос, Преснель Кимпембе, Ашраф Хакими и Нуну Мендеш. Футболисты покинули аэропорт на микроавтобусах, и никто из парижских болельщиков их не встречал.
Полтора часа спустя остальная часть команды прибыла в аэропорт Париж – Шарль-де-Голль. Случилось это примерно в два часа ночи. Первым в зал вышел тренер Кристоф Галтье. Только три болельщика встретили команду в аэропорту и поздравили с чемпионством.
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