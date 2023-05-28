Кристоф Гальтье: «Я заслужил второй сезон в «ПСЖ». Полностью выложился, отдал много энергии»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье заявил, что заслужил остаться в «ПСЖ».

Парижский клуб стал чемпионом Франции по итогам 37-го тура Лиги 1, в котором команда тренера Кристофа Гальтье сыграла вничью со «Страсбуром» (1:1).

«Думаю, что заслужил провести второй сезон в «ПСЖ». Я полностью выложился, отдал много энергии.

Я смог сохранить выбранный курс в очень сложные моменты. Чувствую, что заслужил остаться в клубе», – сказал главный тренер «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» ведет переговоры с Зинедином Зиданом и Жозе Моуринью, которые могут сменить Гальтье на посту главного тренера.

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8 комментариев

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Forte Live
Ну вот ни капельки не поскромничал
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Виталий Ан
Есть ощущение что без тренера был бы тот же результат, если не лучше.
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Сергей Александрович
Нет.
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Адепт Суперлиги
Ну ты пошутил, конечно
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Геннадий Тимченко
заслужил лишь тем, что каждую тренировку благодарил бога за счастье тренировать великого Месси👏👏👏
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uefaligue
вылет в 1/8 кубка франции с таким составом. заслужил ты только подготовить место для следующего тренера, физрук
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Klod
маразм крепчал
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