Кристоф Гальтье: «Я заслужил второй сезон в «ПСЖ». Полностью выложился, отдал много энергии»

Кристоф Гальтье заявил, что заслужил остаться в «ПСЖ».

Парижский клуб стал чемпионом Франции по итогам 37-го тура Лиги 1, в котором команда тренера сыграла вничью со «Страсбуром» (1:1).

«Думаю, что заслужил провести второй сезон в « ». Я полностью выложился, отдал много энергии.

Я смог сохранить выбранный курс в очень сложные моменты. Чувствую, что заслужил остаться в клубе», – сказал главный тренер «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» ведет переговоры с Зинедином Зиданом и Жозе Моуринью, которые могут сменить Гальтье на посту главного тренера.

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