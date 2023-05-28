Кристоф Гальтье: «Я заслужил второй сезон в «ПСЖ». Полностью выложился, отдал много энергии»
Кристоф Гальтье заявил, что заслужил остаться в «ПСЖ».
Парижский клуб стал чемпионом Франции по итогам 37-го тура Лиги 1, в котором команда тренера Кристофа Гальтье сыграла вничью со «Страсбуром» (1:1).
«Думаю, что заслужил провести второй сезон в «ПСЖ». Я полностью выложился, отдал много энергии.
Я смог сохранить выбранный курс в очень сложные моменты. Чувствую, что заслужил остаться в клубе», – сказал главный тренер «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» ведет переговоры с Зинедином Зиданом и Жозе Моуринью, которые могут сменить Гальтье на посту главного тренера.
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