Клаудиньо: «В России ни разу не сталкивался с расизмом. Мне нравится жить и играть здесь»
Клаудиньо заявил, что ни разу не сталкивался с расизмом в России.
«Выступая в России, я ни разу не сталкивался с расизмом. И от моих знакомых легионеров никогда не слышал ничего подобного.
Мне нравится жить и играть в России», – сказал футболист «Зенита».
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
Таджики относятся к европеоидной расе, к слову.
Ничем не отличается от нашим,только с загаром