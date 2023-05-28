Клаудиньо: «В России ни разу не сталкивался с расизмом. Мне нравится жить и играть здесь»

Теги Зенит премьер-лига Россия Клаудиньо ТАСС дискриминация Футбол

Клаудиньо заявил, что ни разу не сталкивался с расизмом в России.

«Выступая в России, я ни разу не сталкивался с расизмом. И от моих знакомых легионеров никогда не слышал ничего подобного.

Мне нравится жить и играть в России», – сказал футболист «Зенита».

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40 комментариев

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GuruFutbola
Винисиусу стоит задуматься)
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Доктор Верховцев
Ответ </c/>
похоронил походу карьеру, платят столько и титулы картонные что и напрягаться не надо...
Иди дельфинью мошонку обсуждай!
+31
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Сергей48
Вот именно! Россия лучшая страна 👌😁
+24
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Owen_the_Simple
Ответ Va_BanK
С расизмом не столкнешься если ты Клаудиньо играющий за Зенит. Но вот если ты условный Вахид из Таджикистана то тебе не повезло…
И что будет с условным Вахидом из Таджикистана? Заставят ездить на заднем сиденье в автобусе?
Таджики относятся к европеоидной расе, к слову.
+7
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Роман Буянов
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Здесь таким не место
Соболева с Бариновым же держим
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Саша Пушкин
Ответ Иван Новиков
В знаменитом лозунге юбиляров говорится что-то про форму чёрного цвета.
Океания никогда не воевала с Остазией!
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Васильев Василий
Ответ </c/>
похоронил походу карьеру, платят столько и титулы картонные что и напрягаться не надо...
Так может для нищего Бразила из Фавел хорошая карьера это заработать побольше денег? Подумай об этом ромбоголовый
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Зелёный гопник
Ответ </c/>
похоронил походу карьеру, платят столько и титулы картонные что и напрягаться не надо...
Какую красоту Клауд положил Спартаку в 2021 г🤤
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Three Days Grace
Так ты беляш)
+4
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Юра Зыков
А давно это клаудиньо чёрным стал?
Ничем не отличается от нашим,только с загаром
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ML26
Ни в коем случае не оправдываю или не защищаю расизм, но у всяких недоумков желание гораздо больше крикнуть что-то в адрес полностью черного (как Вини), нежели в адрес такого, как Клаудиньо. Он максимум может смахнуть на выходца из северной Африки
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Julia_Lawyer
Ответ Owen_the_Simple
И что будет с условным Вахидом из Таджикистана? Заставят ездить на заднем сиденье в автобусе? Таджики относятся к европеоидной расе, к слову.
Простите, не видела Ваш ответ до написания своего.
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Julia_Lawyer
Ответ Va_BanK
С расизмом не столкнешься если ты Клаудиньо играющий за Зенит. Но вот если ты условный Вахид из Таджикистана то тебе не повезло…
А что, Вахид из Таджикистана другой расы? Надо же.
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Antonio Gaudi
Ответ Va_BanK
С расизмом не столкнешься если ты Клаудиньо играющий за Зенит. Но вот если ты условный Вахид из Таджикистана то тебе не повезло…
Работая со среднеазиатами каждый день (преимущественно как раз таджиками) могу сказать, что больших расистов, сексистов и шовинистов встретишь редко. Особенно среди русских.
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Alda
Ответ ML26
Ни в коем случае не оправдываю или не защищаю расизм, но у всяких недоумков желание гораздо больше крикнуть что-то в адрес полностью черного (как Вини), нежели в адрес такого, как Клаудиньо. Он максимум может смахнуть на выходца из северной Африки
тут поведение на поле многое определяет, с чем у Винисиуса проблемы
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Owen_the_Simple
Ответ dreamstep
Во-первых у Клаудиньо цвет кожи не располагает к расизму, он светлый по сути. Во-вторых если он с базы Зенита до какого-нибудь закрытого места жительства ездит с личным водителем, то конечно никак не столкнётся с негативом. Пусть вечером в пятницу по Дыбенко погуляет))
И что в пятницу на Дыбенко вечером происходит? Ячейка Ку-клукс-клана Весёлого Посёлка выходит жечь кресты на газонах?
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Julia_Lawyer
Ответ dreamstep
Во-первых у Клаудиньо цвет кожи не располагает к расизму, он светлый по сути. Во-вторых если он с базы Зенита до какого-нибудь закрытого места жительства ездит с личным водителем, то конечно никак не столкнётся с негативом. Пусть вечером в пятницу по Дыбенко погуляет))
Вас кто-то обижает по пятницам на Дыбенко? Может, это в Вас дело?
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Роман Буянов
Ответ Jack & Daniels
Смотрю столько патриотов) глаз радуется…) не хотите добровольцами?…))
А как одно с другим связано?
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Виктор
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похоронил походу карьеру, платят столько и титулы картонные что и напрягаться не надо...
Картонные за первое место в пятом туре дают.
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Ответ Дмитрий9779
Я тебя огорчу,у него з/п меньше чем у Зобнина.
официальная или с премиями?
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Ковид 07.10.52
Ха-ха ...а в Воронеже бананом в одноклубника не бросались...Как клуб инфицированный газом и властью портит даже бразильцев...
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RSM-1930
Уже на чемпионате мира все увидели что у нас люди гостеприимные и добрые, и никаким западным политикам не получится нас очернить
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Balt
Да у нас 95% Клаудиньо с ходу от татарина не отличат. Ещё 5% предположат что армянин или азербайджанец. Для нас это вообще не уникально. )
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Va_BanK
С расизмом не столкнешься если ты Клаудиньо играющий за Зенит. Но вот если ты условный Вахид из Таджикистана то тебе не повезло…
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7mr48zt45k
Видимо с Венделом они не знакомы)
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