Клаудиньо: «В России ни разу не сталкивался с расизмом. Мне нравится жить и играть здесь»

Клаудиньо заявил, что ни разу не сталкивался с расизмом в России.

«Выступая в России, я ни разу не сталкивался с расизмом. И от моих знакомых легионеров никогда не слышал ничего подобного.

Мне нравится жить и играть в России», – сказал футболист «Зенита».

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