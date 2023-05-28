Клотет недоволен судейством в матче с «Оренбургом»: «Как можно так наказывать «Торпедо», когда вокруг столько камер и ВАР?»

Пеп Клотет недоволен судейством в матче «Торпедо» с «Оренбургом» (1:3) в Мир РПЛ.

Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Яном Бобровским.

«Сегодняшнюю игру легче анализировать, чем предыдущие. Мы начали матч очень хорошо — интенсивно. Команда действовала организованно и создавала проблемы сопернику в атаке. Нам нужно было пользоваться своими шансами. Но мы пропустили глупый гол. И хотя мы потеряли из-за травмы Рейну, мы придерживались плана на игру.

Я считаю, наша команда хорошо боролась сегодня. Но три ошибки против нас сильно повлияли. Результат мог быть другим. Я видел уже очень много пенальти в наши ворота за этот сезон, в Италии столько бы не поставили. Я удивлен. Не понимаю, как можно так наказывать «Торпедо», когда вокруг столько камер и есть ВАР. Я уважаю судей, они приняли такое решение. Надеюсь, в последней игре сезона мы сможем порадовать наших фанатов.

Я считаю, первый пенальти — ошибка судьи или ВАР, не могло быть там пенальти! Несмотря на это, команда продолжила играть с тем же настроением и в итоге сравняла счет.

Во втором тайме мы сохраняли хорошую интенсивность, хоть и подустали. Технический уровень наших игроков сегодня был выше, чем в предыдущих [матчах]. Игроки создавали качественные атаки и хорошо защищались.

Второй пенальти — ошибка, это не пенальти. Мяч попал в ногу нашего защитника, а потом в локоть. По правилам это не пенальти.

Потом последовала красная карточка Самсонову. Я считаю, что он должен был получить одну желтую за игру, но никак не две. Там был легкий контакт, игрок соперника громко закричал, а судья на это среагировал. Итого — три ошибки против нас.

Мы остались вдесятером, продолжили атаковать, допустили серьезную ошибку в защите и пропустили третий мяч», – сказал главный тренер « ».

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