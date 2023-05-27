«Где была бы Бундеслига в рейтинге УЕФА без «Баварии»? Злорадствовать ненормально. Спады были и у «Барсы», «Реала». Юрген Колер о сезоне мюнхенцев

Юрген Колер призвал перестать насмехаться над «Баварией».

«Есть кое-что, что меня действительно бесит. Это злорадство, которое льется на клуб сейчас, ненормально. Если бы не « », где бы Германия была в таблице коэффициентов УЕФА? Вот что критики должны сами у себя спросить. Я снимаю перед «Баварией» шляпу за это.

В футболе всегда бывают фазы, когда наступает спад из-за каких-то потрясений. То же было с «Барселоной», « » и другими топ-клубами. У «Баварии» все было хорошо 10 лет», – сказал бывший защитник клуба.

Даже титул не замаскирует кризис «Баварии». Что не так с этим сезоном?

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