Чемпионшип. Финал плей-офф за выход в АПЛ. «Ковентри» против «Лутона»
«Ковентри» сыграет с «Лутоном» в финале плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ.
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Победитель в следующем сезоне сыграет в Премьер-лиге.
Финал плей-офф за выход в АПЛ
- Дата проведения
- 27 мая, 18.45, «Уэмбли»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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В любом случае будет любопытно посмотреть на тот же Лютон условный в АПЛ
+ у Лютона стадион вроде вмещает около 10к всего
Ковентри, который очень долгое время держал рекорд по количеству проведенных подряд чемпионатов в Высшей лиге Англии всё-таки в сезоне 2000/2001 вылетел оттуда. До этого они 34 года подряд играли подряд в Вышке. т с тех пор не только не поднимался обратно, но и вылетал в третью лигу, где уже превращался в середняка. Я из детства помню Ковентри и имя Дарена Хакерби почему-то.
Прр Лутон ничего не знаю. Помню, что они вылетали аж в 4 Лигу, но возвращались в Чемпионшип. Не хочу, чтобы они выходили в АПЛ, Ковентри будет поолдскульней. Но проблема в том, что ни у тех, ни у других совершенно нет денег. Кто бы не вышел, они будут главными претендентами на вылет
vk.com/wall-85414734_20071
у Арсенала этот сезон вроде как 97-й подряд в высшей лиге