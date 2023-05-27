Чемпионшип. Финал плей-офф за выход в АПЛ. «Ковентри» против «Лутона»

«Ковентри» сыграет с «Лутоном» в финале плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Победитель в следующем сезоне сыграет в Премьер-лиге.

Чемпионшип

Финал плей-офф за выход в

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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