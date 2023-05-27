Чемпионшип. Финал плей-офф за выход в АПЛ. «Ковентри» против «Лутона»

Теги премьер-лига Англия результаты Ковентри Лутон чемпионшип Футбол

«Ковентри» сыграет с «Лутоном» в финале плей-офф Чемпионшипа за выход в АПЛ.

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Победитель в следующем сезоне сыграет в Премьер-лиге.

Чемпионшип

Финал плей-офф за выход в АПЛ

Ковентри – Лутон
Дата проведения
27 мая, 18.45, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

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11 комментариев

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udiekemen
Лутон в АПЛ ещё не бывал вроде, за них
+3
0
+3
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Three Days Grace
В сезоне 17/18 Лутон и Ковентри были в лиге 2. Сегодня одна из этих команд получит право играть в АПЛ)
+4
-2
+2
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Олег Овчинников
Ответ udiekemen
Лутон в АПЛ ещё не бывал вроде, за них
Играли в вышке в конце 80-х, но да, тогда это была еще не АПЛ.
+2
0
+2
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Filipp Gorski
Супер финал
В любом случае будет любопытно посмотреть на тот же Лютон условный в АПЛ
+ у Лютона стадион вроде вмещает около 10к всего
+1
0
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trav
Интересный состав.
Ковентри, который очень долгое время держал рекорд по количеству проведенных подряд чемпионатов в Высшей лиге Англии всё-таки в сезоне 2000/2001 вылетел оттуда. До этого они 34 года подряд играли подряд в Вышке. т с тех пор не только не поднимался обратно, но и вылетал в третью лигу, где уже превращался в середняка. Я из детства помню Ковентри и имя Дарена Хакерби почему-то.
Прр Лутон ничего не знаю. Помню, что они вылетали аж в 4 Лигу, но возвращались в Чемпионшип. Не хочу, чтобы они выходили в АПЛ, Ковентри будет поолдскульней. Но проблема в том, что ни у тех, ни у других совершенно нет денег. Кто бы не вышел, они будут главными претендентами на вылет
+3
-2
+1
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Metalloid
За Ковентри, давно пора возвращаться, а там уж они крови попьют!!!
+1
0
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Олег Овчинников
Ответ trav
Интересный состав. Ковентри, который очень долгое время держал рекорд по количеству проведенных подряд чемпионатов в Высшей лиге Англии всё-таки в сезоне 2000/2001 вылетел оттуда. До этого они 34 года подряд играли подряд в Вышке. т с тех пор не только не поднимался обратно, но и вылетал в третью лигу, где уже превращался в середняка. Я из детства помню Ковентри и имя Дарена Хакерби почему-то. Прр Лутон ничего не знаю. Помню, что они вылетали аж в 4 Лигу, но возвращались в Чемпионшип. Не хочу, чтобы они выходили в АПЛ, Ковентри будет поолдскульней. Но проблема в том, что ни у тех, ни у других совершенно нет денег. Кто бы не вышел, они будут главными претендентами на вылет
Лутон падал даже до 5-й лиги - Национальной конференции, откуда поднимался на протяжении последних 10 лет.
+1
0
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Средний палец Кирана Тирни
За Лутон. Сказка про команду со стадионом на 10 тыс. Плюс одно лондонское дерби.
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TylerDurden
Ответ Filipp Gorski
Супер финал В любом случае будет любопытно посмотреть на тот же Лютон условный в АПЛ + у Лютона стадион вроде вмещает около 10к всего
Думаю, они (Лутон) и выйдут. Да и стадио новый уже вроде как в след. году будет.
vk.com/wall-85414734_20071
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Under
Ответ trav
Интересный состав. Ковентри, который очень долгое время держал рекорд по количеству проведенных подряд чемпионатов в Высшей лиге Англии всё-таки в сезоне 2000/2001 вылетел оттуда. До этого они 34 года подряд играли подряд в Вышке. т с тех пор не только не поднимался обратно, но и вылетал в третью лигу, где уже превращался в середняка. Я из детства помню Ковентри и имя Дарена Хакерби почему-то. Прр Лутон ничего не знаю. Помню, что они вылетали аж в 4 Лигу, но возвращались в Чемпионшип. Не хочу, чтобы они выходили в АПЛ, Ковентри будет поолдскульней. Но проблема в том, что ни у тех, ни у других совершенно нет денег. Кто бы не вышел, они будут главными претендентами на вылет
в смысле рекорд?
у Арсенала этот сезон вроде как 97-й подряд в высшей лиге
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