«Ноттингем Форест» сохранил место в АПЛ благодаря победе над «Арсеналом». Это их первый сезон в лиге с сезона-1998/99
«Ноттингем Форест» сохранил место в АПЛ на следующий сезон.
В 37-м туре АПЛ «Ноттингем Форест» дома обыграл «Арсенал» со счетом 1:0.
С 37 набранными очками клуб занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от зоны вылета составляет 6 очков, что означает, что «Ноттингем Форест» гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон.
Сезон-2022/23 стал для «Ноттингем Форест» первым в АПЛ за 24 года – до этого команда не выступала в высшем дивизионе с сезона-1998/99.
«Фулхэм» и «Борнмут», вышедшие в АПЛ в этом сезоне, также избежали вылета в Чемпионшип – они занимают, соответственно, 10-е и 14-е места.
Таким образом, все три клуба, вышедшие в высший дивизион, избежали вылета. Ранее подобное случалось лишь трижды – в сезонах-2001/02, 2011/12 и 2017/18.
Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!
Молодцы Форест 👍
Дальше - больше!
АПЛ некогда не перестает удивлять.