«Ноттингем Форест» сохранил место в АПЛ благодаря победе над «Арсеналом». Это их первый сезон в лиге с сезона-1998/99

«Ноттингем Форест» сохранил место в АПЛ на следующий сезон.

В 37-м туре АПЛ «Ноттингем Форест» дома обыграл « » со счетом 1:0.

С 37 набранными очками клуб занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от зоны вылета составляет 6 очков, что означает, что «Ноттингем Форест» гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон.

Сезон-2022/23 стал для « » первым в АПЛ за 24 года – до этого команда не выступала в высшем дивизионе с сезона-1998/99.

« » и « », вышедшие в в этом сезоне, также избежали вылета в Чемпионшип – они занимают, соответственно, 10-е и 14-е места.

Таким образом, все три клуба, вышедшие в высший дивизион, избежали вылета. Ранее подобное случалось лишь трижды – в сезонах-2001/02, 2011/12 и 2017/18.

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