«Ноттингем Форест» сохранил место в АПЛ благодаря победе над «Арсеналом». Это их первый сезон в лиге с сезона-1998/99

Теги Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал Ноттингем Форест чемпионшип Борнмут Футбол

«Ноттингем Форест» сохранил место в АПЛ на следующий сезон.

В 37-м туре АПЛ «Ноттингем Форест» дома обыграл «Арсенал» со счетом 1:0.

С 37 набранными очками клуб занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. Отрыв от зоны вылета составляет 6 очков, что означает, что «Ноттингем Форест» гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон.

Сезон-2022/23 стал для «Ноттингем Форест» первым в АПЛ за 24 года – до этого команда не выступала в высшем дивизионе с сезона-1998/99.

«Фулхэм» и «Борнмут», вышедшие в АПЛ в этом сезоне, также избежали вылета в Чемпионшип – они занимают, соответственно, 10-е и 14-е места.

Таким образом, все три клуба, вышедшие в высший дивизион, избежали вылета. Ранее подобное случалось лишь трижды – в сезонах-2001/02, 2011/12 и 2017/18.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Joker17
Ответ Camarão
В какой же жопе Арсенал в концовке сезона
Ну проиграть двухкратному победителю ЛЧ не стыдно
+71
-1
+70
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Не зря усиливали состав
Молодцы Форест 👍
+34
0
+34
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Camarão
В какой же жопе Арсенал в концовке сезона
+27
-6
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
Буду в шоке если Эвертон и Лестер оба вылетят в Чемпионшип, а кто-то один из них теперь там точно окажется.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dimonty
Ответ Great ManUtd
Для АПЛ 20 команд слишком мало! Хотя бы 22, а лучше 24. Столько крутых клубов сидят в низших лигах и страдают. Лидс еле вылез из болота - сейчас опять туда свалится и пропадёт. Болтон, Блэкберн, Ипсвич, Шеффилд Уэнсдэй, Портсмут - это только те, кто в Еврокубках играли, а ведь есть ещё Барнсли, Чарльтон, Брэдфорд, Уимблдон, Сандерленд, Дерби Каунти, Мидлсбро...
Календарь и так плотный, а ты еще хочешь накинуть лишних 4-8 матчей. 20 - оптимально.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jovana Jovičić
Арсенал - это жалкое позорище
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dimonty
С детства за Ноттингем!
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dima91Caps
Ответ Los Galácticos
Буду в шоке если Эвертон и Лестер оба вылетят в Чемпионшип, а кто-то один из них теперь там точно окажется.
могут и оба, ВХ уже ничего не нужно, сольют дома Лидсу
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Great ManUtd
Для АПЛ 20 команд слишком мало! Хотя бы 22, а лучше 24. Столько крутых клубов сидят в низших лигах и страдают. Лидс еле вылез из болота - сейчас опять туда свалится и пропадёт. Болтон, Блэкберн, Ипсвич, Шеффилд Уэнсдэй, Портсмут - это только те, кто в Еврокубках играли, а ведь есть ещё Барнсли, Чарльтон, Брэдфорд, Уимблдон, Сандерленд, Дерби Каунти, Мидлсбро...
+13
-6
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jlaw
Ожидания от них были больше, но и то что не улетели в Чемпионшип хорошо! Сегодня показали характер!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Great ManUtd
Ответ EmilAshikyan
Я не понимаю. Если НФ проиграет в 38 туре, а Лидс выиграет оставшиеся 2 игры и сравняется с НФ каким образом НФ гарантировано останется в АПЛ?
Лидс то догонит, а вот Лестер с Эвертоном уже нет.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
113k
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Rio de Janeiro
Вернуть бы всех олдскулов в АПЛ: Болтон, Дерби Каунти, Ковентри, Ипсвич, Блэкберн Роверс, Чарльтон Атлетик
а Сандерленд?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Great ManUtd
Ответ Dimonty
Календарь и так плотный, а ты еще хочешь накинуть лишних 4-8 матчей. 20 - оптимально.
Убрать Кубок Лиги тогда
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
forward32
Рад за Лесников!!!
Дальше - больше!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Зибров
Ответ Great ManUtd
Для АПЛ 20 команд слишком мало! Хотя бы 22, а лучше 24. Столько крутых клубов сидят в низших лигах и страдают. Лидс еле вылез из болота - сейчас опять туда свалится и пропадёт. Болтон, Блэкберн, Ипсвич, Шеффилд Уэнсдэй, Портсмут - это только те, кто в Еврокубках играли, а ведь есть ещё Барнсли, Чарльтон, Брэдфорд, Уимблдон, Сандерленд, Дерби Каунти, Мидлсбро...
тогда не будет так зарабатывать АПЛ, так как тут именно всё в балансе находится, конкуренция бешенная, отсюда и такие доходы, что то вроде НБА, НХЛ только в мире футбола
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
charly_54
Ответ Camarão
В какой же жопе Арсенал в концовке сезона
Бросили играть
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sturmpioner
Ответ Joker17
Ну проиграть двухкратному победителю ЛЧ не стыдно
Обладателю КЕЧ(это не ЛЧ) где и 2е и 3е места играют 🤣🤣🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Его Величество Златан
ай да арсенал, ай да робин гуд. одним помогли чемпионство выиграть, другим не вылететь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rus Donskoy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Одним словом отличный вечер!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio de Janeiro
Вернуть бы всех олдскулов в АПЛ: Болтон, Дерби Каунти, Ковентри, Ипсвич, Блэкберн Роверс, Чарльтон Атлетик
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Любитель пожрать
Ран, Форест, ран!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
carlitosway
Ответ Camarão
В какой же жопе Арсенал в концовке сезона
так игры уже по сути товарняки, а в жопе причем полнейшей это Милан
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новокули26
Хотелось бы чтоб Лестер выскочил с зоны вылета.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арман Мартиросян
В начале сезона они и Борнмут казались безнадежным аутсайдерами. А сейчас на грани вылета стоят Лидс и Лестер...
АПЛ некогда не перестает удивлять.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Новокули26
Ответ евГений
Скорее наобум подписали 30 человек часть из которых хоть как-то пришла ко двору Менеджмент здесь точно нельзя хвалить: просто брали все что блестит (боули на минималках, для своего ценового сегмента) Больше половины трансферов провал – а еще есть Лингардиньо с топ2 ЗП клуба с 0 0 за сезон.
Надеюсь в это межсезонье очистят состав и будут сильней в новом сезоне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий