Меленстен о Неймаре в «МЮ»: «Примадонна, хоть и футболист высокого уровня. Он не играл в АПЛ, а выступать в Испании и Франции – это другое»
Рене Меленстен назвал Неймара примадонной на фоне слухов о переходе в «Манчестер Юнайтед».
«Возможно, это слухи и спекуляции. У меня есть сомнения на этот счет, потому что Неймар – безусловно, футболист очень высокого уровня, но он также и примадонна.
Он никогда не играл в АПЛ. Выступать в Испании и Франции – это совершенно другое [по сравнению с Англией]. Кроме того, его лучшая позиция на поле – левый фланг, а на этом месте в команде есть Маркус Рэшфорд.
Неизвестно, какой вклад можно получить от Неймара с точки зрения игры на поле. Но зато есть понимание, что получишь коммерческую прибыль, а это понравится владельцам.
Клубу нужно разобраться в этом, поэтому думаю, что Эрик тен Хаг держит свои карты при себе», – сказал бывший тренер «Манчестер Юнайтед».
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Так что посыл про прямо «унижали» не особо ясен. Мичу никого не «унижал», а по Мате и удивляться нечего.
И вообще главные звезды АПЛ в основном игроки из других стран