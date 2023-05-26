Меленстен о Неймаре в «МЮ»: «Примадонна, хоть и футболист высокого уровня. Он не играл в АПЛ, а выступать в Испании и Франции – это другое»

Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед лига 1 Франция Неймар Рене Меленстен Футбол

Рене Меленстен назвал Неймара примадонной на фоне слухов о переходе в «Манчестер Юнайтед».

«Возможно, это слухи и спекуляции. У меня есть сомнения на этот счет, потому что Неймар – безусловно, футболист очень высокого уровня, но он также и примадонна.

Он никогда не играл в АПЛ. Выступать в Испании и Франции – это совершенно другое [по сравнению с Англией]. Кроме того, его лучшая позиция на поле – левый фланг, а на этом месте в команде есть Маркус Рэшфорд. 

Неизвестно, какой вклад можно получить от Неймара с точки зрения игры на поле. Но зато есть понимание, что получишь коммерческую прибыль, а это понравится владельцам.

Клубу нужно разобраться в этом, поэтому думаю, что Эрик тен Хаг держит свои карты при себе», – сказал бывший тренер «Манчестер Юнайтед».

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Титал Телоян
Чушь Чушь и ещё раз Чушь. Сколько игроков уже говорили не потянет АПЛ????
+30
-7
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nice_Fellow
Ответ ZamoRano
Лучшие игроки в истории АПЛ это выходцы с Пиренейского полуострова, тренеры, кстати тоже. О чем он бредит? Эту лигу Мичу и Мата унижали ..
Ну, Мичу, по сути, игрок одного сезона, который сверкнул лишь в Суонси, а Мата - сам по себе добротный, стабильный, умный футболист, игрок сборной Испании. Мата времен Челси был одним из лучших в мире на своей позиции.

Так что посыл про прямо «унижали» не особо ясен. Мичу никого не «унижал», а по Мате и удивляться нечего.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AryanPamir
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Nice_Fellow
Ну, Мичу, по сути, игрок одного сезона, который сверкнул лишь в Суонси, а Мата - сам по себе добротный, стабильный, умный футболист, игрок сборной Испании. Мата времен Челси был одним из лучших в мире на своей позиции. Так что посыл про прямо «унижали» не особо ясен. Мичу никого не «унижал», а по Мате и удивляться нечего.
да Агуэро стабильно рвал АПЛ, Педро в Челси забивал нормально, это какой-то миф, что АПЛ не тянут игроки ла Лиги или какой-то ещё Лиги, про холланда такой же бред говорили, результат мы видим сами.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Лисицын
Азар выступал в АПЛ, но Испания и Франция это другое.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Muratov
Ответ ZamoRano
Лучшие игроки в истории АПЛ это выходцы с Пиренейского полуострова, тренеры, кстати тоже. О чем он бредит? Эту лигу Мичу и Мата унижали ..
Мата в 2012-13 годах всю Европу унижал. Максимально некомпетентный пример, но это нужно было 10 лет назад футбол смотреть, чтобы это знать.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Англы так привышают свой английский чемп, что насколько знаю ни один английский тренер не выигрывал АПЛ

И вообще главные звезды АПЛ в основном игроки из других стран
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
S1rAlex
Господи, да бразил уже считай карьеру закончил. Чилит себе в Париже на крутой зарплате, играет в покер и контру. Зачем ему этот вызов лучшей лиги мира? У него и так всё хорошо. Да и уверен, после парочки подкатов будет долго лечиться. МЮ только от Погбы избавился)))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Your Friend
хз кто бы НЕ зажег в БейБеги лиге, помнится с Барсы ушли Динь, Гомеш, Семеду, Лангле это малая часть которых я вспомнил, неплохо себя чувствуют в БейБеги лиге, тот же Троаре, как и Рафинья проиграл позицию Усману, который казалось бы слабее физически, Коут проиграл позицию 17 летнему Педри, примерно 1/10 приживается в ЛаЛиге игрок из ББлиги и 1/2 из ЛаЛиги в ББ
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ DolJun
ждем неймара в мю!
Черчесова в Челси
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tydeus
Ответ Титал Телоян
Чушь Чушь и ещё раз Чушь. Сколько игроков уже говорили не потянет АПЛ????
Каждый год кто-нибудь из Испании и Франции приезжает и сразу начинает круто играть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
«Пеп не потянет АПЛ, тут его тики-така не сработает»
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Emma Nevskaia
такое ощущение,что он говорит про парня,который играл только в дворовый футбол.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фрэнк Канистра
Абсолютно уверен что игрок уровня Неймара сможет продемонстрировать и блистать в любой лиге, в том числе и в АПЛ. Другое дело, что я боюсь, что в АПЛ он будет больше лечиться, чем играть и демонстрировать свой высочайший уровень, так как у него есть история травм и возраст уже не молодой, а когда его активно бьют по ногам он это плохо переносит, скажем так.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
КристинаИнстаграммовна
Роналду вон, с верблюдами бегает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Great ManUtd
нет смысла в Неймара, в МЮ и так Рэшфорд, Антони, Санчо, Гарначо, есть ещё Марсьяль. Нужен цф, а не вингеры.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
Ответ Tydeus
Каждый год кто-нибудь из Испании и Франции приезжает и сразу начинает круто играть.
Ключевое слово "кто-нибудь". Если из 10 приехавших футболистов играть начинает один, то это как бы наводит на определённые мысли. Хотя если выборка по ТОП5 чемпионатам с переходами между собой. В АПЛ лучше играют те, кто приехал из Ла Лиги, остальные обычно с деградацией.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей
Не думаю что Неймар в его нынешней форме, очень усилит МЮ , и прям сделает его чемпионом через год или забьет кучу важных голов в лиге чемпионов , а вот например молодой португалец Леао из Милана - то что надо для АПЛ - скорость( и ментальная и физическая), выносливость , голевое чутье .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Universal1000
На самом деле игроков атаки уровня Неймара в АПЛ не было со времен Суареса.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
андрей кольцов
Ответ llolishe
Англы так привышают свой английский чемп, что насколько знаю ни один английский тренер не выигрывал АПЛ И вообще главные звезды АПЛ в основном игроки из других стран
А как на счет англичан за пределами Англии. Столько звезд, что никто не покупает их из апл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ llolishe
Черчесова в Челси
ты ж хочешь чтобы клоппа поперли, выходит черчесова только туда. а в челси уже поч на мази походу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
llolishe
Ответ Ман Сити
Будут на пару с Антони 2 крашенных бразила после матчей вместе реветь. А то Антони одному скучно
Рашфор должен реветь-0 АПЛ ,0 ЛЧ ,0 ЧЕ, 0 ЧМ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Ответ llolishe
Рашфор должен реветь-0 АПЛ ,0 ЛЧ ,0 ЧЕ, 0 ЧМ
Да нет, ему смысла нет. Он якобы школьные завтраки придумал, до него никто не догадался) Футбол для него суета, чисто бабла нарубить
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romanian_Daddy
Ответ Олег Лисицын
Азар выступал в АПЛ, но Испания и Франция это другое.
Да, в Англии нет пляжей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чёрный тюльпан
Ответ Сергей
Не думаю что Неймар в его нынешней форме, очень усилит МЮ , и прям сделает его чемпионом через год или забьет кучу важных голов в лиге чемпионов , а вот например молодой португалец Леао из Милана - то что надо для АПЛ - скорость( и ментальная и физическая), выносливость , голевое чутье .
В МЮ уже есть одна Леава английского разлива по фамилии Рашфорд. Тем более португалец возит в Серии А - лиге пенсионеров.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий