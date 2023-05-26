Меленстен о Неймаре в «МЮ»: «Примадонна, хоть и футболист высокого уровня. Он не играл в АПЛ, а выступать в Испании и Франции – это другое»

Рене Меленстен назвал Неймара примадонной на фоне слухов о переходе в «Манчестер Юнайтед».

«Возможно, это слухи и спекуляции. У меня есть сомнения на этот счет, потому что – безусловно, футболист очень высокого уровня, но он также и примадонна.

Он никогда не играл в АПЛ. Выступать в Испании и Франции – это совершенно другое [по сравнению с Англией]. Кроме того, его лучшая позиция на поле – левый фланг, а на этом месте в команде есть Маркус Рэшфорд.

Неизвестно, какой вклад можно получить от Неймара с точки зрения игры на поле. Но зато есть понимание, что получишь коммерческую прибыль, а это понравится владельцам.

Клубу нужно разобраться в этом, поэтому думаю, что Эрик тен Хаг держит свои карты при себе», – сказал бывший тренер « ».

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