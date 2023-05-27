«Роналдиньо, Роналду, Робиньо и Неймар». Леау о любимых игроках
Вингер «Милана» Рафаэл Леау назвал любимых футболистов.
Португалец ответил на вопросы болельщиков на своем канале в YouTube.
– Кто твой пример для подражания и кто твои герои?
– Среди моих примеров для подражания – Криштиану Роналду. Герои? Мой отец.
– Кто твой любимый игрок?
– Роналдиньо, Криштиану Роналду, Робиньо и Неймар, – сказал Леау.
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