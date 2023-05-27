«Роналдиньо, Роналду, Робиньо и Неймар». Леау о любимых игроках

Теги ПСЖ Милан Криштиану Роналду Роналдиньо Робиньо лига 1 Франция серия А Италия Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Рафаэл Леау Футбол

Вингер «Милана» Рафаэл Леау назвал любимых футболистов.

Португалец ответил на вопросы болельщиков на своем канале в YouTube. 

– Кто твой пример для подражания и кто твои герои?

– Среди моих примеров для подражания – Криштиану Роналду. Герои? Мой отец.

– Кто твой любимый игрок?

– Роналдиньо, Криштиану Роналду, Робиньо и Неймар, – сказал Леау

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9 комментариев

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прощай Роналду
Ответ rigobersong
Играй сейчас Робиньо, винисиус чистил бы ему бутсы:)
100%) и звонил журналистам в слезах жалуясь на рассизм) и эксплуатацию труда обезьян 🤣👍🏻
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прощай Роналду
Робиньо 100% был самым перспективным)
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David Aprasidze
Ответ rigobersong
Для школьников разве что:)
Для тех кто не видел его игру на Копа Америке в 2007.
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rigobersong
Ответ прощай Роналду
Робиньо 100% был самым перспективным)
Играй сейчас Робиньо, винисиус чистил бы ему бутсы:)
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Aidos9419
Ответ Darren&K
Заметил одну фигню, если у черного спрашивают о любимых игроках они очень редко назовут хотя бы одного белого, хотя их великих намного больше чем черных. ЧЕРНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ так сказать😂 И еще любят говорить о расизме, а сами при этом стараются держатся отдельно со своими братьями
это как темнокожие которые выбирают Дензела Вашингтона как лучшего актера всего времени)
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