Леау о Роналду и Роналдиньо: «Хочу такую же карьеру. Я учился дриблингу по роликам с ними на YouTube»

Теги Милан Криштиану Роналду Роналдиньо серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Рафаэл Леау Футбол

Рафаэл Леау хочет добиться успеха, сравнимого с достижениями Криштиану Роналду.

– Кто был вашим кумиром, чьи действия вы пытались повторять?

– На 100% это Роналдиньо и Криштиану Роналду. Это те футболисты, за которыми я следил, которым пытался подражать, когда рос. Я научился тому, что делаю сейчас, дриблингу... просматривая ролики с ними на YouTube.

Они мои кумиры, и я бы хотел сделать такую же карьеру, – сказал форвард «Милана».

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64 комментария

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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Полуэктов Пётр
Карьеру как у Роналдиньо? То есть закончить с большим футболом в 28?
этого хватило чтоб войти в историю футбола
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Поцелуй Оздоева
Ответ skywalker96
дриблинг роналду это что-то из области дриблинга Арбелоа, я так понимаю? наш дорогой криштиану был замечательным атлетом и спринтером, но дриблером он был крайне неудачным... дриблинг роналду почти всегда заканчивался запоротой атакой и искренней улыбкой фанатов соперника. роналду обычно пулял мяч вперёд и потом просто догонял его быстрее оппонента.
В каком году ты родился? Ты точно видел матчи молодого Криштиану в МЮ?
+39
-6
+33
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Los Galácticos
Ответ Burel
у Роналду учился дриблингу ? 😂 Это дрыгать ногами, а потом упереться в соперника, либо отдать ближнему
"Помню, что как-то я едва не получил травму паха, потому что он сделал трюк и заставил меня сесть на шпагат" — Эшли Коул про Роналду в МЮ.
+23
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The Best
Почему когда человек говорит что ему нравится Роналду то сразу выползают недовольные?Поймите вы уже что весь мир не крутится около одного Месси,и нужно уметь принимать другое мнение.
+15
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+10
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red hikkikomori
Ответ The Best
Почему когда человек говорит что ему нравится Роналду то сразу выползают недовольные?Поймите вы уже что весь мир не крутится около одного Месси,и нужно уметь принимать другое мнение.
Идолопоклонничество , у них есть идол и они ему поклоняются, все остальные для них неверные . Остаётся только пожалеть этих добряков
+11
-2
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Полуэктов Пётр
Карьеру как у Роналдиньо? То есть закончить с большим футболом в 28?
+10
-3
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stewiegriffin2
Все отписавшиеся остряки 2010 года отроду? Иначе я не понимаю смеха. Можно угорать над нынешней формой криштиану, всех его исполнений и чудачеств последнего года, но что из себя представлял Роналду времен 2004-2013 люди не знают? Или реально ещё не родились все приколисты спорста на этой ветке, на тот момент?
Да это был супердриблер, с сатанинской скоростью, когда месси ещё бегал под 30 номер в барсе и только думал создавать ему конкуренцию
+9
-5
+4
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Екн Лор
Ответ Поцелуй Оздоева
В каком году ты родился? Ты точно видел матчи молодого Криштиану в МЮ?
В одном только финале ЛЧ с Челси он сделал 8 обводок
+8
-5
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Eder Teheda
Ответ leon01
У Роналду дриблингу учился?? Может у Роналдо
Ты 2014 года рождения ? Роналду во время первого пребывания в МЮ возил всех рылом об газон
+6
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arsenal.ave
Ответ Полуэктов Пётр
Ну так то в историю вошел любой игрок. Даже Сапогов. На то она и история. Он же сказал, что хочет такую же КАРЬЕРУ. Игрок Роналдиньо был крутой и яркий. Но вот его карьера навряд ли в топ-1000 вошла бы.
Человек золотой мяч взял
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stewiegriffin2
Ответ Bekhruz B.B
Роналдиньо понятно, а вот научиться у роналду дриблинг? Наверно он сказал Роналдо который бразилец, а переводчик перепутал.
Вбивай c. ronaldo 2007 skills в ютуб и наслаждайся. Либо невыделывайся
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stewiegriffin2
Ответ skywalker96
Комментарий удален модератором
Я бы накидал тебе 10 минутную нарезку трех десятков матчей, где он что не наесть тащит мяч, и либо кончается его голом, либо предголевой передачей.
Но тебе это не нужно.
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bodros
Ответ Полуэктов Пётр
"что ещё нужно" ну может быть поиграть в серьезный футбол больше 10ти лет?
Ой ну да, а Кобейну чтобы стать иконой надо было бы поиграть ещё лет 10, и Моррисону тоже и тд
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titov-and-trubach
Комментирующие даже разницы не видят между тем, какой дриблинг у Азара и Месси (а также Марадоны и др. маленьких игроков) и какой у людей, ростом с Роналду и тем более Леау.
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Иван Иванов
Если клоном Месси в Барселоне был Боян Кркич,то клоном Криштиану в МЮ был его соотечественник Луиш Нани ; у Роналдиньо не было подражателей.
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Штаны Габора Кирая
Ответ stewiegriffin2
Все отписавшиеся остряки 2010 года отроду? Иначе я не понимаю смеха. Можно угорать над нынешней формой криштиану, всех его исполнений и чудачеств последнего года, но что из себя представлял Роналду времен 2004-2013 люди не знают? Или реально ещё не родились все приколисты спорста на этой ветке, на тот момент? Да это был супердриблер, с сатанинской скоростью, когда месси ещё бегал под 30 номер в барсе и только думал создавать ему конкуренцию
Давно пора понять, что местная церковь святой Ленки по возрасту примерно на уровне средней школы.
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stewiegriffin2
Ответ Men77
судя по комментам фанов Роналду, как игрок он закончился в 24 года, иначе как понять, что они постоянно вспоминают времена МЮ, где он играл до 24 лет.😁
Да он закончился как дриблер, но никак игрок.
Не в 24 а где то в 27.
Если не знал, не застал что из себя представлял, в силу своего своего возраста и и чего там - зачем тогда что-то говорить не в кассу?
Да он не всегда был таким бревном как последние два года, и не всегда таким замыкалдой бестолковым как последние лет 8.
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bodros
Ответ Полуэктов Пётр
Ну так то в историю вошел любой игрок. Даже Сапогов. На то она и история. Он же сказал, что хочет такую же КАРЬЕРУ. Игрок Роналдиньо был крутой и яркий. Но вот его карьера навряд ли в топ-1000 вошла бы.
Он выиграл всё: зм, чм, лч (не считая местных чемпионатов), эдакий три-пит футбольный, что ещё нужно 😅
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Екн Лор
Ответ Burel
у Роналду учился дриблингу ? 😂 Это дрыгать ногами, а потом упереться в соперника, либо отдать ближнему
А с кого ему учиться дриблингу, если он одного роста с Роном?) с 170-см коротышки?)
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Руслан Мусагалиев
Я бы еще Неймара отметил, тоже в загашнике есть пара трюков, а вообще первопроходец красивого дриблинга Роналдиньо, потом Криш начал добавлять своих фишек, а Ней просто все это отточил, ну и радугу применяет чаще других )))
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leon01
Ответ Eder Teheda
Ты 2014 года рождения ? Роналду во время первого пребывания в МЮ возил всех рылом об газон
Тогда у него что- то было похожее на дриблинг) ну прям не рылом)) если ты называешь смешные подёргивания ножками на месте- то да )) только это смешные подергивания ножками, а не дриблинг)
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Любезный Коссутий
Кришти, времен МЮ и частично Реала, был реально топчиком. Рональдиньо - вообще без разговоров - лучший дриблер 21-го века
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titov-and-trubach
Ответ Universal1000
Нелепое дрыгание ногами цирковое? Да, как раз в нулевых был пик Роналдиньо и порток на контрасте был предельно нелеп. Прям максимальным шутом неэффективным со своим недофристайлом.
Зачем Роналду это было нужно с его стартовой скоростью и физическими данными в целом? Роналдиньо свой стиль под свою позицию на поле и свои навыки имел, как ты себе представляешь играющего в таком же стиле флангового игрока типа Роналду, тем более, в АПЛ 00х?
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skywalker96
Комментарий удален модератором
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Любезный Коссутий
Ответ skywalker96
Комментарий удален модератором
Леау нужно было у skywalker96 спросить, конечно - он бы подсказал, чьи ролики смотреть.
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