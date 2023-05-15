Леау о Роналду и Роналдиньо: «Хочу такую же карьеру. Я учился дриблингу по роликам с ними на YouTube»
Рафаэл Леау хочет добиться успеха, сравнимого с достижениями Криштиану Роналду.
– Кто был вашим кумиром, чьи действия вы пытались повторять?
– На 100% это Роналдиньо и Криштиану Роналду. Это те футболисты, за которыми я следил, которым пытался подражать, когда рос. Я научился тому, что делаю сейчас, дриблингу... просматривая ролики с ними на YouTube.
Они мои кумиры, и я бы хотел сделать такую же карьеру, – сказал форвард «Милана».
Да это был супердриблер, с сатанинской скоростью, когда месси ещё бегал под 30 номер в барсе и только думал создавать ему конкуренцию
Но тебе это не нужно.
Не в 24 а где то в 27.
Если не знал, не застал что из себя представлял, в силу своего своего возраста и и чего там - зачем тогда что-то говорить не в кассу?
Да он не всегда был таким бревном как последние два года, и не всегда таким замыкалдой бестолковым как последние лет 8.