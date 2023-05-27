«Ностальгия по России не проходит, постоянно снится, тянет туда. Русское ТВ смотрим». Экс-игрок ЦСКА Седунов о жизни в Швеции

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Швеция телевидение Спорт-Экспресс Петр Седунов Футбол

Экс-футболист ЦСКА, живущий в Швеции, рассказал, что скучает по России и видит ее во снах.

Петр Седунов – воспитанник мурманского футбола, бывший защитник юношеской, молодежной и олимпийской сборных России. В 1995-1996 годах он играл за шведский «Лулео», в 1997 – за ЦСКА. С 2000 по 2011 годы он играл за шведские команды, получил гражданство Швеции.

– Когда проходит ностальгия?

– Вообще не проходит. Меня постоянно тянет в Россию. Русское телевидение смотрим. Думали на Новый год в Питер поехать. Но не решились.

– Приятели зовут?

– Бут постоянно зовет в Новороссийск. Аксенова охота в Москве навестить, Гуся... Ну, всех!

Мне Россия постоянно снится – но почему-то не детство, а вот сегодняшняя. Я сегодняшний, а не маленький, куда-то приезжаю, иду...

– Встретил престарелого нашего гроссмейстера, давно живущего в Штатах. Говорит: «Останься я в Москве – давно бы умер». Что было бы с вами, останься вы в России?

– Жил бы в Мурманске – стал бы рыбаком! При мне в городе 500 тысяч жило. Сейчас уже 300. Все поуезжали.

В городе две профессии – кто-то на подводных лодках служит, кто-то рыбу ловит. Больше там ничего нет. Сейчас много торговых центров открылось. Постоянно холодина – надо в помещении находиться.

– Вы столько лет в Швеции. Что в этой стране принять не можете?

– Только одно не могу понять – как едят мясо с вареньем?

– Господи.

– Готовят мясные шарики, к ним какой-то коричневый соус – и все заливают брусничным вареньем! Все приобретает кисло-сладкий вкус. Я много лет не мог понять: зачем?

– Сейчас поняли?

– Сейчас все – сам не могу без этого!

А, есть второй момент. Мы только приехали из России. Привыкли, как у нас – накрыть стол для всех. Салаты, нарезка. Приглашали шведов. Те приходят, глазам не верят: «О, вы так накрыли...» Думаю, тайком посмеивались над нами.

– А потом вы приходили к ним?

– Да. А там одна тарелочка стоит. Может, еще кофе. Все! Подумали: что-то мы не то делаем. Теперь сами накрываем как шведы. Только если кто-то из России приезжает – разворачиваемся по-настоящему.

– Думать на шведском вы не стали?

– Случается. Но больше по-русски. Начинаешь с женой на русском что-то говорить – потом шведский добавляешь... А детям на одном языке говоришь – они на другом отвечают.

Что говорить, превращаемся в шведов потихоньку. Живем точно по законам. Уже бумажку на улице не бросим, отыщем урну, – сказал Седунов.

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45 комментариев

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Барсик Юрана
Последний абзац прям показал глубину русской души
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dimkamelok
"Что говорить, превращаемся в шведов потихоньку. Живем точно по законам. Уже бумажку на улице не бросим, отыщем урну"

Бедолага, что ж с ним творит запад проклятый((
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KOTOV71
Всегда удивляюсь таким людям. Живут за границей,и таааак тоскуют по России... так возвращайся и живи!
+22
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+18
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Ярик01
Оно и видно, что телевизор в голове с собой перевёз.
Да и кто мешал в России бумажки в урны кидать.
+13
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Dr. Heisenberg
Ну да, пельмени и макароны с майонезом - это, конечно, куда изысканнее, чем мясо с брусничным вареньем.
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TaR
Кто это? О чем это интервью? И почему новости выделяют как главные?
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neputevyy
Ответ Dr. Heisenberg
Ну да, пельмени и макароны с майонезом - это, конечно, куда изысканнее, чем мясо с брусничным вареньем.
Майонез не трожь!
+6
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atomio
Что говорить, превращаемся в шведов потихоньку. Живем точно по законам. Уже бумажку на улице не бросим, отыщем урну, – сказал Седунов. (с)

сказал, как будто сожалеет дико. при этом смотрит русское телевидение (скабееву и КО). но, конечно же, родину любить лучше издалека, ради детей же старается!
+9
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Pelerin
Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывет кровать;
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.

Борись, Петя...
+7
-3
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ТТД Бубнова
Ответ Slavnov
Главное чтоб,пидороснией не заразился...
Очень тонкая грань, от того, что бы выкинуть мусор куда положено и заразиться пидороснией, лучше выкину под окно соседу
+4
0
+4
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Alex Alex
Ответ Ярик01
Оно и видно, что телевизор в голове с собой перевёз. Да и кто мешал в России бумажки в урны кидать.
НАТА мешала проклятая наверное и соседи на букву "х"
+2
0
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Андрей Барабанов
Чисто, как постсовковые русские в Германии. Пособие и пенсия немецкие нравятся, Тв только русское, запад сгнил
+2
0
+2
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Pelerin
Ответ OldRedWhite
Хорошо у Вас получилось : Наставление Пете от Вовы ))) Набокова )))
Это у Набокова получилось.
А вообще он писал про грустную судьбу тех из пассажиров философского парохода, что поверили Советам и вернулись (
+2
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Ярик01
Ответ Okaka
я как-то увидел, что едят супы с майонезом
Сплошь и рядом, особенно в грибной. Как будто что-то необычное.
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Николай Васильков
Ответ Кеша
Господи , сколько желчи в адрес России. Слава Богу Россия была , есть и будет даже тогда когда вас не будет. Человек рассказал свои ощущения , а вы тут испражняетесь в своих фантазиях . Россию не сломать через колено. Вы можете, только гадить в комментариях . Сразу видно , кто где бывал и что видел.
Это же мамкины либерасты-оппозиционеры, че с них взять? Ну разве что только комменты на спортсе о том как им плохо живётся.
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OldRedWhite
Ответ Pelerin
Это у Набокова получилось. А вообще он писал про грустную судьбу тех из пассажиров философского парохода, что поверили Советам и вернулись (
Судьба грустная была и у тех , кто вернулся и после ВОВ на волне прекрасных иллюзий …
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OldRedWhite
Ответ Pelerin
Бывают ночи: только лягу, в Россию поплывет кровать; и вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать. Борись, Петя...
Хорошо у Вас получилось :
Наставление Пете от Вовы )))
Набокова )))
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Alex Alex
ну так вернулся бы в россию, зачем россию с собой зарубеж тащить
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CONST_VAN_G
Бедный несчастный, сколько страданий...тв он смотрит..мрак конечно. возвращайся в чем проблема.
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Dr. Heisenberg
Ответ Кеша
Брусничное варенье не только в Швеции , но и в Дании, Норвегии, Финляндии подают с мясом . Считается , как соус .
Да потому что это вкусно и отлично подходит к мясу (не только к фрикаделькам).
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Okaka
понятно, раньше бумажки просто выкидывал, а теперь урну ищет
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Sergey Mamoshin
Я в России в урну бросаю бумажку, что тут такого. Можно и в России это делать
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Severfan
не знал такого, стыдно. мурманчанин в ЦСКА, круто?
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Кеша
Ответ Dr. Heisenberg
Ну да, пельмени и макароны с майонезом - это, конечно, куда изысканнее, чем мясо с брусничным вареньем.
Брусничное варенье не только в Швеции , но и в Дании, Норвегии, Финляндии подают с мясом . Считается , как соус .
+1
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Кеша
Ответ Николай Иванов
Ну если российское ТВ смотрит,то там с интеллектом всё понятно
Что же ты такой эрудированный и продвинутый Мыкола на российский ресурс зашел ? Так сказать сделал отдолжение своим присутствием ? Бггг
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