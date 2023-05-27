«Ностальгия по России не проходит, постоянно снится, тянет туда. Русское ТВ смотрим». Экс-игрок ЦСКА Седунов о жизни в Швеции

Экс-футболист ЦСКА, живущий в Швеции, рассказал, что скучает по России и видит ее во снах.

Петр Седунов – воспитанник мурманского футбола, бывший защитник юношеской, молодежной и олимпийской сборных России. В 1995-1996 годах он играл за шведский «Лулео», в 1997 – за . С 2000 по 2011 годы он играл за шведские команды, получил гражданство Швеции.

– Когда проходит ностальгия?

– Вообще не проходит. Меня постоянно тянет в Россию. Русское телевидение смотрим. Думали на Новый год в Питер поехать. Но не решились.

– Приятели зовут?

– Бут постоянно зовет в Новороссийск. Аксенова охота в Москве навестить, Гуся... Ну, всех!

Мне Россия постоянно снится – но почему-то не детство, а вот сегодняшняя. Я сегодняшний, а не маленький, куда-то приезжаю, иду...

– Встретил престарелого нашего гроссмейстера, давно живущего в Штатах. Говорит: «Останься я в Москве – давно бы умер». Что было бы с вами, останься вы в России?

– Жил бы в Мурманске – стал бы рыбаком! При мне в городе 500 тысяч жило. Сейчас уже 300. Все поуезжали.

В городе две профессии – кто-то на подводных лодках служит, кто-то рыбу ловит. Больше там ничего нет. Сейчас много торговых центров открылось. Постоянно холодина – надо в помещении находиться.

– Вы столько лет в Швеции. Что в этой стране принять не можете?

– Только одно не могу понять – как едят мясо с вареньем?

– Господи.

– Готовят мясные шарики, к ним какой-то коричневый соус – и все заливают брусничным вареньем! Все приобретает кисло-сладкий вкус. Я много лет не мог понять: зачем?

– Сейчас поняли?

– Сейчас все – сам не могу без этого!

А, есть второй момент. Мы только приехали из России. Привыкли, как у нас – накрыть стол для всех. Салаты, нарезка. Приглашали шведов. Те приходят, глазам не верят: «О, вы так накрыли...» Думаю, тайком посмеивались над нами.

– А потом вы приходили к ним?

– Да. А там одна тарелочка стоит. Может, еще кофе. Все! Подумали: что-то мы не то делаем. Теперь сами накрываем как шведы. Только если кто-то из России приезжает – разворачиваемся по-настоящему.

– Думать на шведском вы не стали?

– Случается. Но больше по-русски. Начинаешь с женой на русском что-то говорить – потом шведский добавляешь... А детям на одном языке говоришь – они на другом отвечают.

Что говорить, превращаемся в шведов потихоньку. Живем точно по законам. Уже бумажку на улице не бросим, отыщем урну, – сказал Седунов.

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