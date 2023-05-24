Где смотреть Барселона – Мальорка, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 28 мая
В воскресенье, 28 мая, сыграют Барселона и Мальорка в 37 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Барселона – Мальорка
- Начало матча запланировано на 20:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
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