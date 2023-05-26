Эрик тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» хочет бороться за титул, но нам нужны лучшие футболисты. Стандарты и требования должны повышаться»

Эрик тен Хаг дал понять, что «Манчестер Юнайтед» нужно усиление состава.

Манкунианцы гарантировали себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Это хорошая база для дальнейшего развития, но стандарты и требования должны повышаться.

Мы поработаем летом с этим составом, но также нам нужно усилиться в предстоящем трансферном окне.

Мы хотим бороться за титул, но это должно выглядеть реалистично. Что есть, то есть.

Сейчас мы далеки от этого, поэтому предстоит проделать много работы, но нам нужны лучшие футболисты, если мы хотим бороться за самые высокие места», – сказал главный тренер « » .

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