Эрик тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» хочет бороться за титул, но нам нужны лучшие футболисты. Стандарты и требования должны повышаться»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг дал понять, что «Манчестер Юнайтед» нужно усиление состава.

Манкунианцы гарантировали себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Это хорошая база для дальнейшего развития, но стандарты и требования должны повышаться.

Мы поработаем летом с этим составом, но также нам нужно усилиться в предстоящем трансферном окне.

Мы хотим бороться за титул, но это должно выглядеть реалистично. Что есть, то есть.

Сейчас мы далеки от этого, поэтому предстоит проделать много работы, но нам нужны лучшие футболисты, если мы хотим бороться за самые высокие места», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

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9 комментариев

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avcgloronalduMU
без каземиро Тен хаг пролетел бы мимо лч
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onegin2007
Состав чистить надо, пассажиров много.
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Дени Сыч
Нужно больше золота!!
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Analjinn
Мне кажется за таким Сити не угнаться никак, в четвёрке бы остаться.
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Maxh23
МЮ до титула ещё как до луны пока есть Пеп и Сити ☝️
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Совесть Черданцева
Как интересно на это прореагирует Морган? Он небось в отчаянии ищет отмазки
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Maxh23
По сути у МЮ есть только несколько на самом деле топ игроков - это Рэшфорд, Бруну и Каземиро, а остальные это просто шлак и сбитые старые лётчики ☝️🤦‍♂️...
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Алан Кайтуков
Ответ avcgloronalduMU
без каземиро Тен хаг пролетел бы мимо лч
Уникальная логика, как и без Бруну, ДХ, и многих других.. как и сити без Холланда не играл бы в финале, как и Ньюкасл без шейхов не вышел.. можно продолжать вечно
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