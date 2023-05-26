«Дзюба показал, что он мастер, несмотря на то, что ему уже 34». Газзаев о форварде «Локо»

Теги Локомотив Артем Дзюба Валерий Газзаев премьер-лига Россия Михаил Галактионов Футбол

Валерий Газзаев высоко отозвался о форварде «Локомотива» Артеме Дзюбе.

— Верили, что у Галактионова получится в «Локомотиве»?

— Галактионов — один из наших молодых перспективных тренеров. Хорошо, что у него получилось. После немецких специалистов остались какие-то развалины. Даже была теоретическая вероятность вылета команды из РПЛ. Осенью «Локомотив» просто убили...

Но сейчас, слава богу, ситуация изменилась. Клуб принял правильное решение, пригласив Дзюбу. Он сразу стал лидером «Локомотива», вселил уверенность в других игроков. Команда выбралась из подвала.

— Сейчас Дзюба — лучший российский нападающий?

— Один из лучших. Его статистика говорит сама за себя. Весной он забил восемь голов, отдал четыре результативные передачи. Дзюба показал, что он мастер несмотря на то, что ему уже 34 года, – сказал бывший главный тренер ЦСКА и сборной России.

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9 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Ответ angry horse
В Турции быстро растворился этот мастер, но в пешеходной РПЛ он топовый, стоит признать 😎
Он там почти и не играл.
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Великий Алонсо
"Уже 34". Хоспаде, так сказал будто ему 50, почему в 34 игрок не может хорошо играть?
+3
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tankist231
Дзюба наш топ, кто бы че не говорил и статистика это доказывает
+3
-3
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BUTTik
«Дзюба показал, что он мастер, несмотря на то, что ему уже 34, гав, гав, гав». Газзаев о форварде «Локо»
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