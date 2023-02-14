Сутормина мог арендовать ЦСКА в январе. «Зенит» не отпустил хавбека

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Владимир Федотов Алексей Сутормин Матч ТВ Футбол

Алексей Сутормин мог перейти в ЦСКА.

По информации «Матч ТВ», ЦСКА планировал арендовать полузащитника «Зенита» в январское трансферное окно и вел с сине-бело-голубыми переговоры о переходе. В подписании Сутормина был заинтересован главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, работавший с игроком в «Оренбурге». Однако «Зенит» не отпустил игрока.

В текущем сезоне Сутормин провел за «Зенит» 8 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. Подробную статистику игрока можно изучить здесь.

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10 комментариев

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Валера, уходи!!!
Ответ Darkhan Darkhan
дадут 100 тысяч с учётом инфляции
так это аренда, максимум десятка
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prus_3
Не отпустил или не продал? Правда же есть разница?
0
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Ivan Petrov
Конечно не продали. Сами за такие деньжища брали
+1
0
+1
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Артем Алмазов
Из-за 50 000 просто так не отпустят. Теперь он в вечном рабстве...
0
-2
-2
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здоровяк
Корейцам в Москве опасно, там Кокориных можно встретить
0
-1
-1
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Михаил Савченко
Ну и зря, могли бы отпустить за практикой
0
-2
-2
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Василий Леонов
капитанами сборной не разбрасываются
+4
0
+4
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Jaxongir Shodiev
Зенит мог отбить деньги за трасфер и еще нехило навариться
+2
-2
0
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Александра Александрова
За Сникерс )
+1
-2
-1
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Darkhan Darkhan
дадут 100 тысяч с учётом инфляции
+8
-2
+6
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