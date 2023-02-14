Сутормина мог арендовать ЦСКА в январе. «Зенит» не отпустил хавбека
Алексей Сутормин мог перейти в ЦСКА.
По информации «Матч ТВ», ЦСКА планировал арендовать полузащитника «Зенита» в январское трансферное окно и вел с сине-бело-голубыми переговоры о переходе. В подписании Сутормина был заинтересован главный тренер ЦСКА Владимир Федотов, работавший с игроком в «Оренбурге». Однако «Зенит» не отпустил игрока.
В текущем сезоне Сутормин провел за «Зенит» 8 матчей в Мир РПЛ, не отметившись результативными действиями. Подробную статистику игрока можно изучить здесь.
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