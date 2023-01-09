Агент Сутормина: «Алексей настроен доказать свое место в старте «Зенита». Интерес от клубов РПЛ? Без комментариев»

Агент Алексея Сутормина опроверг, что защитник может не поехать с «Зенитом» на первый сбор.

– Это не то, что неправда. Это глупости. Не знаю, откуда появилась эта информация. Интересно, в каких СМИ об этом написали? В «желтой прессе»?

– Останется ли зимой Сутормин в « »?

– Алексей едет на сборы и настроен доказать свое место в стартовом составе.

– Есть ли интерес к Алексею со стороны клубов ?

– Это пока без комментариев, – сказал .

В текущем сезоне Сутормин провел лишь 11 матчей. Подробнее его статистика – здесь.

Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до июня 2025 года.