Агент Сутормина: «Алексей настроен доказать свое место в старте «Зенита». Интерес от клубов РПЛ? Без комментариев»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Клюев Алексей Сутормин Футбол

Агент Алексея Сутормина опроверг, что защитник может не поехать с «Зенитом» на первый сбор.

– Это не то, что неправда. Это глупости. Не знаю, откуда появилась эта информация. Интересно, в каких СМИ об этом написали? В «желтой прессе»?

– Останется ли зимой Сутормин в «Зените»?

– Алексей едет на сборы и настроен доказать свое место в стартовом составе.

– Есть ли интерес к Алексею со стороны клубов РПЛ?

– Это пока без комментариев, – сказал Александр Клюев.

В текущем сезоне Сутормин провел лишь 11 матчей. Подробнее его статистика – здесь.

Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до июня 2025 года.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Стукачев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Главный шлифовщик Зенита.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Против грусти
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Докажет ли он сейчас право на место в основе того же Оренбурга?
Вопрос...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anionlook
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А как же интерес от клуба из ФНЛ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Афанасьев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лёха Полтинник
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pvh-82
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Леха свой полтинник в Зените давно уже отбил!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий