Агент Сутормина: «Алексей настроен доказать свое место в старте «Зенита». Интерес от клубов РПЛ? Без комментариев»
Агент Алексея Сутормина опроверг, что защитник может не поехать с «Зенитом» на первый сбор.
– Это не то, что неправда. Это глупости. Не знаю, откуда появилась эта информация. Интересно, в каких СМИ об этом написали? В «желтой прессе»?
– Останется ли зимой Сутормин в «Зените»?
– Алексей едет на сборы и настроен доказать свое место в стартовом составе.
– Есть ли интерес к Алексею со стороны клубов РПЛ?
– Это пока без комментариев, – сказал Александр Клюев.
В текущем сезоне Сутормин провел лишь 11 матчей. Подробнее его статистика – здесь.
Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до июня 2025 года.
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