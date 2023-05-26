Лэмпард об 1:4 от «МЮ»: «В 1-м тайме «Челси» играл лучше. Счет 0:2 к перерыву и 2-й тайм – признаки состояния, в котором мы находимся»

Главный тренер «Челси» высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед».

Лондонская команда проиграла перенесенный матч 32-го тура со счетом 1:4.

О том, что определило исход матча

«Хладнокровие перед воротами. В первом тайме мы играли лучше – по владению мячом, моментам мы как минимум не уступали им. Счет 0:2 [к перерыву], вероятно, является признаком состояния, в котором мы находимся. Второй тайм, вероятно, является признаком состояния, в котором мы находимся.

Наше количество голов в сезоне показывает, что проблема в том, что мы забиваем недостаточно. Мы несколько раз угрожали воротам в первом тайме, но не так много во втором. Некоторые игроки обороны во втором тайме показали, почему мы иногда играем по схеме с пятью защитниками.

Я разочарован, мы должны быть лучше. Это конец долгого сезона. Есть некоторые технические детали, над которыми приходится работать ежедневно, чтобы выполнять стандартные действия. Возможно, у « » есть некоторый опыт, который сделал игру такой, какой она была. Это реальность для игроков».

О важности стандартов

«Они есть у любой команды, которая побеждает или стабильно добивается результатов. Без них тактика не имеет значения.

Мы хорошо тренируемся каждый день, стараемся побеждать, будучи единым целым. Я понимаю, что тренерам в этом году в клубе тяжело, потому у нас большой состав, и я это ощутил. Иногда можно сказать, что, возможно, это один из факторов, но игроки должны отбрасывать это в сторону и концентрироваться на своей игре.

С тех пор как я пришел сюда, я осознал некоторые коллективные стандарты. Мы должны понять, почему клуб находится в своем нынешнем положении. Определенно, недостатка в усилиях игроков нет. В следующем году вы сможете увидеть, что кто-то повысил свои стандарты», – сказал .

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