Лэмпард об 1:4 от «МЮ»: «В 1-м тайме «Челси» играл лучше. Счет 0:2 к перерыву и 2-й тайм – признаки состояния, в котором мы находимся»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Футбол

Главный тренер «Челси» высказался о поражении от «Манчестер Юнайтед».

Лондонская команда проиграла перенесенный матч 32-го тура АПЛ со счетом 1:4. 

О том, что определило исход матча

«Хладнокровие перед воротами. В первом тайме мы играли лучше – по владению мячом, моментам мы как минимум не уступали им. Счет 0:2 [к перерыву], вероятно, является признаком состояния, в котором мы находимся. Второй тайм, вероятно, является признаком состояния, в котором мы находимся.

Наше количество голов в сезоне показывает, что проблема в том, что мы забиваем недостаточно. Мы несколько раз угрожали воротам в первом тайме, но не так много во втором. Некоторые игроки обороны во втором тайме показали, почему мы иногда играем по схеме с пятью защитниками. 

Я разочарован, мы должны быть лучше. Это конец долгого сезона. Есть некоторые технические детали, над которыми приходится работать ежедневно, чтобы выполнять стандартные действия. Возможно, у «Юнайтед» есть некоторый опыт, который сделал игру такой, какой она была. Это реальность для игроков».

О важности стандартов

«Они есть у любой команды, которая побеждает или стабильно добивается результатов. Без них тактика не имеет значения.

Мы хорошо тренируемся каждый день, стараемся побеждать, будучи единым целым. Я понимаю, что тренерам в этом году в клубе тяжело, потому у нас большой состав, и я это ощутил. Иногда можно сказать, что, возможно, это один из факторов, но игроки должны отбрасывать это в сторону и концентрироваться на своей игре.

С тех пор как я пришел сюда, я осознал некоторые коллективные стандарты. Мы должны понять, почему клуб находится в своем нынешнем положении. Определенно, недостатка в усилиях игроков нет. В следующем году вы сможете увидеть, что кто-то повысил свои стандарты», – сказал Лэмпард

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16 комментариев

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Burel
Фаны Челси просто обязаны требовать дать шанс легенде ещё на сезон. Сердце Челси 💙💙💙
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Гамарджоба Генацвале
Ответ llolishe
Мудрик классно потроллил Холланда ударив мимо прям по-холландовски
По-хохландовски.
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svft
тихо всем! ТРЕНЕР говорит!
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Крыс Пол
Супер Фрэнк лучший тренер Челси 21 века.
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Donald J. Trump
Думаю, ради таких матчей и стоило уволить Поттера и вернуть Лэмпса. Боули подарил праздник всем 19 командам АПЛ.
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Football Forever
Лэмпард на мониторе какой-то старый матч пересматривал?
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TinTin
Он бы больше пользы команде принес если б в центр играть вышел бы
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Burel
Фаны Челси просто обязаны требовать дать шанс легенде ещё на сезон. Сердце Челси 💙💙💙
В этом сезоне не получилось, но в следующем Чемпионшип точно покорится💙🙏
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Sobachkin
А ты что там делаешь вообще. Проходной двор
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Остужающий
Френк, тормози
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Dmitri Kudrenko
Легенда
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Neron
Просто вода.
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красная_карточка
безусловно, Лэмпс заслуживает норм предсезонку и сезон
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alx_lv
Ответ Burel
Фаны Челси просто обязаны требовать дать шанс легенде ещё на сезон. Сердце Челси 💙💙💙
Диспетчер Челси
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Иван Тасминский
Ответ Крыс Пол
Супер Фрэнк лучший тренер Челси 21 века.
всего лишь 21 века? Мне кажется, он лучшие тренер Челси за всю историю
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