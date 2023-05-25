Пети о Неймаре: «Он подошел бы «Арсеналу» – стиль команды ему понравится, думаю. Он захочет отомстить за слезы в «ПСЖ» и на ЧМ»

Теги ПСЖ премьер-лига Англия лига 1 Франция Арсенал Неймар Эммануэль Пети Футбол

Эммануэль Пети считает, что Неймар подошел бы «Арсеналу».

Ранее сообщалось, что Неймар готов покинуть «ПСЖ» после акции протеста ультрас возле его дома.

«Думаю, Неймар подошел бы любому топ-клубу. Я бы хотел видеть его в «Арсенале», и ему там тоже понравится, думаю. Ему понравится техничный футбол и стиль «Арсенала». Ему хотелось бы играть с более молодыми игроками, поскольку сам он уже достаточно взрослый.

Он также хочет отомстить за все, через что ему пришлось пройти в «ПСЖ», и за слезы, которые он пролил на чемпионате мира. Думаю, он будет рад перейти в «Арсенал». Он может играть как слева, так и справа, и из-за травмы лодыжки он может быть игроком ротации», – сказал бывший полузащитник «Арсенала» в интервью Genting Casino.

Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Ней столько бабла закаличивает,даже не знаю где ему будет хорошо.
Одно можно сказать со 100% уверенностью лучше чем в Барсе ему уже не будет нигде !
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джейме Ланнистер
Ответ London.is.blue
Слишком сильный игрок для лондонского середняка.
Зачем ты опять про Мудрика?
Новость про Неймара вообще-то
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zalupechkin
Кому он захочет отомстить в Арсенале ?? своему отцу который его перетащил из Барсы в ПСЖ ?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
В Зенит. Можно весь февраль хернёй страдать и не врать, что травма.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
Ответ Красный чай
А кому мстить то?
главное за что?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Красный чай
А кому мстить то?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Yashin
"Он захочет отомстить за слезы в «ПСЖ» и на ЧМ"

Или снова поплачет, вместе с Зинченко
+9
-9
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vatikan
В Сити его бы, представляете?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
С такой личкой он в ПСЖ еще и плакать смел? :))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ɔculpa
Ответ Blaumerc
главное за что?
Ну прост🙁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wekil Halylow
Ответ Zalupechkin
Кому он захочет отомстить в Арсенале ?? своему отцу который его перетащил из Барсы в ПСЖ ?
хаха фанат ттх
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий