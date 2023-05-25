Пети о Неймаре: «Он подошел бы «Арсеналу» – стиль команды ему понравится, думаю. Он захочет отомстить за слезы в «ПСЖ» и на ЧМ»
Эммануэль Пети считает, что Неймар подошел бы «Арсеналу».
Ранее сообщалось, что Неймар готов покинуть «ПСЖ» после акции протеста ультрас возле его дома.
«Думаю, Неймар подошел бы любому топ-клубу. Я бы хотел видеть его в «Арсенале», и ему там тоже понравится, думаю. Ему понравится техничный футбол и стиль «Арсенала». Ему хотелось бы играть с более молодыми игроками, поскольку сам он уже достаточно взрослый.
Он также хочет отомстить за все, через что ему пришлось пройти в «ПСЖ», и за слезы, которые он пролил на чемпионате мира. Думаю, он будет рад перейти в «Арсенал». Он может играть как слева, так и справа, и из-за травмы лодыжки он может быть игроком ротации», – сказал бывший полузащитник «Арсенала» в интервью Genting Casino.
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