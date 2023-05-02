Артета о нехватке крупных игроков в «Арсенале»: «Сильва, Агуэро, Стерлинг – 100 очков. Хави, Иньеста, Месси – 6 трофеев. Если они еще двухметровые будут – дайте 24 таких»

Микель Артета не считает, что «Арсеналу» нужно подписать игроков с мощной фигурой.

«Отличный вопрос. Выходят Давид Сильва, , , Рахим Стерлинг – 100 очков [у « » в сезоне-2017/18].

Хави, Иньеста, , Педро – шесть трофеев [у «Барселоны» в 2009 году].

Это хорошие игроки. Потрясающие. Они проявляют себя в нужный момент. Они любят то, что делают. Они создают правильную атмосферу.

Если они еще и двухметровые будут? Даже лучше. Здорово. Но будут ли они достаточно хороши в плане техники? Смогут ли они разворачиваться на месте?

Мы все хотим идеальную машину. Дайте мне 24 таких игрока.

Думаю, все мы ищем идеальный состав. Надеюсь, собрать его удастся», – сказал главный тренер «Арсенала».

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