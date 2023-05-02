Артета о нехватке крупных игроков в «Арсенале»: «Сильва, Агуэро, Стерлинг – 100 очков. Хави, Иньеста, Месси – 6 трофеев. Если они еще двухметровые будут – дайте 24 таких»

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Микель Артета не считает, что «Арсеналу» нужно подписать игроков с мощной фигурой.

«Отличный вопрос. Выходят Давид Сильва, Бернарду Силва, Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг – 100 очков [у «Манчестер Сити» в сезоне-2017/18].

Хави, Иньеста, Месси, Педро – шесть трофеев [у «Барселоны» в 2009 году].

Это хорошие игроки. Потрясающие. Они проявляют себя в нужный момент. Они любят то, что делают. Они создают правильную атмосферу.

Если они еще и двухметровые будут? Даже лучше. Здорово. Но будут ли они достаточно хороши в плане техники? Смогут ли они разворачиваться на месте?

Мы все хотим идеальную машину. Дайте мне 24 таких игрока.

Думаю, все мы ищем идеальный состав. Надеюсь, собрать его удастся», – сказал главный тренер «Арсенала».

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12 комментариев

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atomio
Двухметровый Месси? 😅🥴🥴🥴
+5
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Валдис Пельш
Ответ atomio
Двухметровый Месси? 😅🥴🥴🥴
хейтеры бы лопнули наконец👍
+3
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Rojo Crio
Фродо, Сэм, Мерри и Пиппин.
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Кино Музыка
На одних малышах не уедешь. Раздавят.
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OldRedWhite
Ответ Кино Музыка
На одних малышах не уедешь. Раздавят.
Вы правы !
Смехотворное заявление его !
Конечно футбол - не хоккей , но игрок ростом с собаку должен быть талантлив в наши времена , как Месси или Модрич и их в команде может быть 2-3 человека на поле.
Особенно в Англии !
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Куй Покагорячев
Артета на пьянке интервью дал?
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United_LP
Заголовок не соответствует тексту. Типичный спортс)
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Ислам Базгиев
Чувствую сити ещё потеряет очки и не раз , Арсеналу надо собраться и выиграть все оставшиеся матчи
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Universal1000
База.
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Shadow1882
Ответ Rojo Crio
Фродо, Сэм, Мерри и Пиппин.
Скотти Пиппин
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