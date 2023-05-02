Артета о нехватке крупных игроков в «Арсенале»: «Сильва, Агуэро, Стерлинг – 100 очков. Хави, Иньеста, Месси – 6 трофеев. Если они еще двухметровые будут – дайте 24 таких»
Микель Артета не считает, что «Арсеналу» нужно подписать игроков с мощной фигурой.
«Отличный вопрос. Выходят Давид Сильва, Бернарду Силва, Серхио Агуэро, Рахим Стерлинг – 100 очков [у «Манчестер Сити» в сезоне-2017/18].
Хави, Иньеста, Месси, Педро – шесть трофеев [у «Барселоны» в 2009 году].
Это хорошие игроки. Потрясающие. Они проявляют себя в нужный момент. Они любят то, что делают. Они создают правильную атмосферу.
Если они еще и двухметровые будут? Даже лучше. Здорово. Но будут ли они достаточно хороши в плане техники? Смогут ли они разворачиваться на месте?
Мы все хотим идеальную машину. Дайте мне 24 таких игрока.
Думаю, все мы ищем идеальный состав. Надеюсь, собрать его удастся», – сказал главный тренер «Арсенала».
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Смехотворное заявление его !
Конечно футбол - не хоккей , но игрок ростом с собаку должен быть талантлив в наши времена , как Месси или Модрич и их в команде может быть 2-3 человека на поле.
Особенно в Англии !