Гогниев о сыне инвестора «Химок» Садыгове: «Условия выпускать Илью не было, но мне хотелось сделать приятно Туфану»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Матч ТВ Илья Садыгов Туфан Садыгов Футбол

Спартак Гогниев опроверг, что инвестор «Химок» Туфан Садыгов требовал выпускать его сына на поле.

Гониев тренировал «Химки» с сентября 2022 года по апрель 2023‑го.

– «Химки» – такая команда, про которую ходит много слухов. Один из них про появление в составе Садыгова, который вроде бы должен выходить на поле, потому что его отец Туфан – владелец клуба. Как вы с этим обходились?

– Садыгов такой же молодой футболист, как и все остальные. Там и Каргинов был молодой, еще одного игрока 2004 года рождения на сборы взяли, есть Дибиров. Им всем надо доверять, всех расставить.

Конечно, особое внимание по Садыгову из‑за общественности и выходов. Ведь не всегда молодой футболист может выйти и усилить игру команды. Все время к нему было щепетильное внимание, и я понимаю, что ему психологически очень тяжело к этому подстроиться.

В любом случае этот человек работает на 100%. Когда он получает шанс, показывает свой оптимальный уровень в каждой игре.

Это тренер решает, в какой момент ему довериться и выпустить на поле. Наше решение было субъективным, но и объективным на тот момент. Считаю нормальным, когда молодежь развивается и ей иногда дают поблажку.

– Было ли условие от отца, что Илью Садыгова надо выпускать?

– Нет, такого условия не было. У меня был разговор с его отцом, когда я приходил в «Химки». Туфан оказал мне полное доверие, за что я очень благодарен ему. Он оберегал меня и сделал многое, чтобы у меня получалось, но это футбол.

Когда ты видишь, что руководитель старается, хочется сделать ему приятно. Это его единственный сын. Я старался по мере возможности доверять ему, уделять внимание и выпускать на поле, – сказал Гогниев.

10 фактов о безумном периоде Гогниева в «Химках»

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shock In
Да к черту профессионализм, главное - выслужиться
+175
-6
+169
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Авдеев
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Ещё зубы наверное ему чистил
Себе. Перед тем, как сделать приятное
+109
-2
+107
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Forte Live
Иногда лучше молчать...
+88
-3
+85
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёха Жданчик
Гогниев: Мне хотелось сделать приятное Туфану ...что в переводе на обычный язык "вылизать жепу"
+66
-5
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
🤣 Заметьте , Спартак Артурович, это сказали не мы.
+45
-2
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MstAndreev
Гогниев о сыне инвестора «Химок» Садыгове: "Туфан был категорически против. Мне пришлось встать на колени, чтобы он разрешил сыну сыграть за "Химки".
+39
-1
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dreamstep
Гогниев по сути прямо сказал что выпускал Садыгова потому что тот сын инвестора )
+32
-1
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гусейн Магомедрасулов
Ещё зубы наверное ему чистил
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maga.2303za1@mail.ru
Ответ Shock In
Да к черту профессионализм, главное - выслужиться
Осетины умеют где выгодна подлечь
+27
-5
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Ответ Лёха Жданчик
Гогниев: Мне хотелось сделать приятное Туфану ...что в переводе на обычный язык "вылизать жепу"
Я вас поправлю. Не жепу, а жопу
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Chepaylo
Ответ Газонокосильщик Хави
Я вас поправлю. Не жепу, а жопу
Жопу спортс не рекомендует🤷
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ношу воду на тренировки
А проигрывали они только потому что хотелось сопернику приятно сделать))
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
blaugrano
Ну сделал бы ему это самое...
Почему команда должна страдать.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ Дмитрий Авдеев
Себе. Перед тем, как сделать приятное
Тогда скорее после)
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NIK7478
Ну, это почти как каминг-аут!Тренер в команде вообще-то не для того, чтобы делать приятное владельцу клуба!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Akmor
Гониев "Короче меня никто не заставлял, я сам лизнул. Ну хочется мне"
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eric_Cartman
🤭
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgen51Sever
Глубже, Спартак, глубже))
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
екввк
Ответ maga.2303za1@mail.ru
Осетины умеют где выгодна подлечь
До армян не дотягивают…
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
valderoma
Спартак, лучше сделай приятное своей даме...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат Ференцвароша
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
В нашей стране вообще есть нормальные, справедливые и профессиональные люди? Или все уже уехали из России?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Добрый Ретроград
мне хотелось сделать приятно Туфану - надеюсь, он ни на что плохое не намекает.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hilperico
Та радость в матче с Динамо была за Туфана, видимо)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Князефф
Гогниев головного мозга
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Санитар-волк
Отсюда вывод: при таком стремлении к подхалимажу Гогниев и сейчас не тренер, и никогда им не станет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий