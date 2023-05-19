Гогниев о сыне инвестора «Химок» Садыгове: «Условия выпускать Илью не было, но мне хотелось сделать приятно Туфану»

Спартак Гогниев опроверг, что инвестор «Химок» Туфан Садыгов требовал выпускать его сына на поле.

Гониев тренировал «Химки» с сентября 2022 года по апрель 2023‑го.

– «Химки» – такая команда, про которую ходит много слухов. Один из них про появление в составе Садыгова, который вроде бы должен выходить на поле, потому что его отец – владелец клуба. Как вы с этим обходились?

– Садыгов такой же молодой футболист, как и все остальные. Там и Каргинов был молодой, еще одного игрока 2004 года рождения на сборы взяли, есть Дибиров. Им всем надо доверять, всех расставить.

Конечно, особое внимание по Садыгову из‑за общественности и выходов. Ведь не всегда молодой футболист может выйти и усилить игру команды. Все время к нему было щепетильное внимание, и я понимаю, что ему психологически очень тяжело к этому подстроиться.

В любом случае этот человек работает на 100%. Когда он получает шанс, показывает свой оптимальный уровень в каждой игре.

Это тренер решает, в какой момент ему довериться и выпустить на поле. Наше решение было субъективным, но и объективным на тот момент. Считаю нормальным, когда молодежь развивается и ей иногда дают поблажку.

– Было ли условие от отца, что Илью Садыгова надо выпускать?

– Нет, такого условия не было. У меня был разговор с его отцом, когда я приходил в « ». Туфан оказал мне полное доверие, за что я очень благодарен ему. Он оберегал меня и сделал многое, чтобы у меня получалось, но это футбол.

Когда ты видишь, что руководитель старается, хочется сделать ему приятно. Это его единственный сын. Я старался по мере возможности доверять ему, уделять внимание и выпускать на поле, – сказал .

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