Газзаев об отказе Камеруна играть с Россией: «Надо проводить матчи против молодежной команды или второй сборной»

Теги Валерий Газзаев сборная России U-21 Сборная России по футболу сборная Камеруна по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Валерий Газзаев оценил отказ сборной Камеруна от товарищеского матча с Россией.

«К сожалению, мы находимся в изоляции, поэтому кто-то с нами играет, а кто-то отказывается. Конечно, сожалеем, что наша сборная не имеет хороших спарринг-партнеров, но в любом случае надо проводить матчи, например, против молодежной команды или второй сборной.

Надо выходить из этой ситуации. Мы не можем опускать руки. Этого допускать нельзя. Поэтому надо находить возможность проводить спарринги, потому что рано или поздно изоляция закончится», – сказал экс-тренер сборной России и ЦСКА.

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11 комментариев

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mmbjpdhncv
Зачем ?
+6
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Дэннис Молинарев
И еще со сборной ветеранов и сборной Медиалиги
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Mihel
Вторая и молодежная тоже отказаться могут😏
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enrique rodriguez
С Россией 25 можно зарубиться
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hollower
Или сборной Объединённого чемпионата
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avcgloronalduMU
вторая сборная Беларуси всегда готова
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Сергеев Олег
а вывести войска, прекратить всю эту фигню и вернуться к нормальным отношениям даже не рассматриваем?
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Jovid Mirzoev
🐶
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Африкан Богаевский
с любителями самое то по нулям катать
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sintenced
С талибами еще можно.
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