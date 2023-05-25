Газзаев об отказе Камеруна играть с Россией: «Надо проводить матчи против молодежной команды или второй сборной»

Валерий Газзаев оценил отказ сборной Камеруна от товарищеского матча с Россией.

«К сожалению, мы находимся в изоляции, поэтому кто-то с нами играет, а кто-то отказывается. Конечно, сожалеем, что наша сборная не имеет хороших спарринг-партнеров, но в любом случае надо проводить матчи, например, против молодежной команды или второй сборной.

Надо выходить из этой ситуации. Мы не можем опускать руки. Этого допускать нельзя. Поэтому надо находить возможность проводить спарринги, потому что рано или поздно изоляция закончится», – сказал экс-тренер сборной России и ЦСКА.

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