Агент Жемалетдинова: «Интерес есть не только из Турции, но и в России. Но Рифат продолжит карьеру в турецком клубе, скорее всего»
Рифат Жемалетдинов, вероятно, продолжит карьеру в Турции.
Летом 28‑летний хавбек покинул ЦСКА, за который выступал с июля прошлого года.
«По Рифату Жемалетдинову пока конкретики нет, потому пока нечего говорить. Мы занимаемся переходом. В ближайшее время можно будет что‑то сказать.
Интерес есть не только из Турции, но и в России. Но, скорее всего, он продолжит карьеру в турецком клубе», – сказал агент игрока Владимир Кузьмичев.
За ЦСКА полузащитник провел 29 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Полная статистика 28-летнего игрока доступна здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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