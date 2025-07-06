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Агент Жемалетдинова: «Интерес есть не только из Турции, но и в России. Но Рифат продолжит карьеру в турецком клубе, скорее всего»

Рифат Жемалетдинов, вероятно, продолжит карьеру в Турции.

Летом 28‑летний хавбек покинул ЦСКА, за который выступал с июля прошлого года. 

«По Рифату Жемалетдинову пока конкретики нет, потому пока нечего говорить. Мы занимаемся переходом. В ближайшее время можно будет что‑то сказать.

Интерес есть не только из Турции, но и в России. Но, скорее всего, он продолжит карьеру в турецком клубе», – сказал агент игрока Владимир Кузьмичев.

За ЦСКА полузащитник провел 29 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Полная статистика 28-летнего игрока доступна здесь.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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Владимир Кузьмичев
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