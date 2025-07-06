Тюкавин о Карпине в «Динамо»: «Жестко! Дисциплина изменилась, все как в сборной. Это поможет поднять кубок следующим летом, надеюсь»

Константин Тюкавин рассказал о работе с Валерием Карпиным в «Динамо».

«Жестко! Дисциплина изменилась. В принципе те же самые требования, что и в сборной.

С Личкой было проще в этом смысле – не так жестко, не уделяли столько времени питанию и восстановлению, а сейчас все, как в сборной. Теории по часу, чтобы мы поняли и правильно питались. Но я надеюсь, что это поможет и следующим летом мы поднимем кубок», – сказал нападающий «Динамо ».