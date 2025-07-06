Фраттези перенесет операцию из-за паховой грыжи и может остаться в «Интере». Клуб готов продать хавбека за 40 млн евро, но считает, что его роль в команде может возрасти
Давиде Фраттези может остаться в «Интере» после будущей операции.
На следующей неделе полузащитнику «нерадзурри» предстоит операция из-за паховой грыжи в Милане, сообщает La Gazzetta dello Sport. Игрок долгое время мучился от боли.
Отмечается, что если ранее уход Фраттези из «Интера» казался очевидным, то сейчас в клубе считают, что он может сыграть более важную роль в команде.
Шансы на то, что Давиде останется в клубе, значительно выросли, однако любые серьезные предложения могут снова изменить картину.
Миланцы могут продать 25-летнего футболиста за 40 млн евро, но не планируют торопиться с продажей.
В минувшем сезоне Фраттези провел 28 матчей в Серии А, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Его полная статистика доступна здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: La Gazzetta dello Sport
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