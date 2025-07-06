Мбаппе почти час проходил допинг-тест после матча с «Боруссией». «Реал» уехал со стадиона без Килиана, его привезли в аэропорт отдельно

Килиан Мбаппе почти час проходил допинг-тест после матча с «Боруссией» Дортмунд.

Вчера «Реал » обыграл «Боруссию» (3:2) в матче 1/4 финала клубного чемпионата мира. Мбаппе отметился забитым голом в добавленное ко 2-му тайму время.

После матча Мбаппе задержался из-за прохождения допинг-контроля – ему потребовалось больше времени, чем ожидалось, из-за чего «Реал» уехал в аэропорт, не дожидаясь форварда. Француз покинул стадион на 58 минут позже – его увезли на автомобиле в сопровождении одного из представителей клуба.

В полуфинале клубного ЧМ «Реал» сыграет с «ПСЖ». Игра пройдет в среду, 9 июля.